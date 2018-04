Bili su najveća pop atrakcija: ABBA se vraća na pozornicu

Osjetili smo da bi bilo zabavno se okupiti nakon 35 godina i snimiti nove pjesme. Pa samo to i napravili, priopćili su članovi grupe ABBA. Švedska grupa snimila je dvije nove pjesme, a otkrili su samo kako će jednu od njih “I Still Have Faith In You”, biti u prosincu emitirana na televizijskim kanalima NBC i BBC.

- Mi smo stari, ali pjesme su nove - stoji u objavi koju su potpisali Agnetha Faldski (68), Anni-Frid Lyngstad (72), Benny Anderson (71) i Bjorn Ulvaeus (72).

Bend je najavio i svjetsku turneju 2019. i 2020. godine. No, na pozornici će pjevati i plesati “Abbatari”, odnosno njihovi virtualni prikazi iz davnih dana. Tako će osim njih “današnjih”, zahvaljujući tehnologiji izgledati kao 1979. godine, kada su bili na vrhuncu turneje.

- Ne možete od njih očekivati da idu na duge turneje i pjevaju uživo na pozornici - objasnio je glasnogovornik grupe Gorel Hanser. Ulvaeus misli da je i bolje tako, a s današnjom tehnologijom kaže da su učinili čudo.

- Smatramo da smo tada bili zgodni, a ti digitalni prikazi su zaista zapanjujući. Čut ćete naše glasove, ali iz usta ‘Abbatara’. Nećete shvatiti da nije riječ o ljudskim bićima. Sjajno je što to nitko prije nas nije napravio - rekao je Ulvaeus.

Prošle godine su ih kako bi to bilo moguće skenirali ‘tehnološki umjetnici’. Uskoro će sve biti spremno da obožavatelji čuju njihove najveće hitove poput Waterlooa s kojim su 1974. pobijedili na Euroviziji u engleskom Brightonu, pa “Mamma Mia”, “Dancing Queen”...

Procjene su da će ABBA s dvije nove pjesme i turnejom zaraditi milijune. Već su ih jednom odbili, kada 2000. godine nisu željeli otići na turneju. Tada im je ponuđeno više od šest milijardi kuna, no kako bi trebali odraditi, tada je bilo planirano uživo, za razliku od sada, čak 100 koncerata diljem svijeta nisu pristali na ponudu.

Bend je posljednji album objavio 1982., a godinu dana kasnije su se raspali. Prodali su dosad više od 400 milijuna albuma, a u Roc’k n’Roll Kuću slavnih uvršteni su prije osam godina. Mjuzikl prema njihovu velikom hitu “Mamma Mia” gledalo je više od 50 milijuna ljudi.

Zahvaljujući mjuziklu znaju ih i mladi

Na otoku Visu također su se orili ABBA-ini hitovi, kad se lani snimao mjuzikl “Mamma Mia! Here We Go Again”, koji u kina dolazi 20. srpnja.

Mjuzikl se sastoji od njihovih pjesama, premijeru je imao u Londonu 1999., a dvije godine kasnije stigao je i do Broadwayja. Vidjelo ga je preko 60 milijuna ljudi diljem svijeta u više od 440 gradova. Na Švedskoj prmijeri mjuzikla i filmske inačice bili su svi članovi benda,

Priča grupe ABBA-e započela je u Švedskoj prije gotovo 50 godina. Bjorn i Benny upoznali su se još 1966. Ubrzo nakon toga napisali su prvu zajedničku pjesmu. Tri godine kasnije upoznali su Agnethu i Anni-Frid, koje postale ne samo članice benda već i njihove zaručnice. Bend je bio aktivan od 1972. do početka 1983.

Naziv ABBA sastoji se od prvih slova imena članova benda - Agnetha, Benny, Bjorn i Anni-Frid. Agnetha i Anni-Frid bile su glavni lokali, dok su Benny i Bjorn bili zaduženi za stihove i glazbu.

Izdali su osam studijskih albuma i tri kompilacije te brojne singlove. Prodali su preko 400 milijuna ploča, a jedina grupa koja je u tome bila uspješnija su legendarni The Beatles sa 600 milijuna prodanih primjeraka.

Procjenjuje se da je svaki od članova ABBA-e “težak” između 200 i 300 milijuna dolara ili između 1,2 i 1,8 milijardi kuna.

Agnetha Fältskog i Bjorn Ulvaeus te Anni-Frid Lyngstad and Benny Andersson bili su parovi, a oba braka raspala su se na vrhuncu ABBA-ine slave, prvi 1979. , a drugi 1981. Promjene u privatnim životima utjecale su i na bend, koji se raspao ubrzo nakon toga. Krajem 1982. odlučili su uzeti pauzu. Tada su objasnili da, ako požele, mogu se za nekoliko godina ponovno okupiti, što se ipak nije dogodilo.

2010. se u Londonu otvorila interaktivna izložba ABBAWORLD, koja se tri godine kasnije trajno smjestila u Stockhlomu. Do danas ju je vidjelo preko 1,5 milijuna posjetitelja. Članovi benda doprinijeli su izložbi te poklonili svoje stvari i osobne video intervjue.

Agnetha, Benny, Bjorn i Anni-Frid ponovno su se sreli prije dvije godine na eventu njima u čast Mamma Mia! The Party u Stockhlomu. Bila je to, nakon tri desetljeća, prva prilika da se zajedno fotografira svih četvero članova benda, koji su nakratko zastali i pozdravili sve okupljene.