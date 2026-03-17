Prijatelj mu spavao s 2000 žena, evo koga je on ljubio

Sean Penn desetljećima puni naslovnice zbog veza s poznatim glumicama i pjevačicama - od braka s Madonnom i Robin Wright do novijih romansi s Olgom Korotyayevom
Sean Penn oduvijek je bio dio holivudskog kruga 'loših dečkiju' - od mladosti se druži s glumcima poput Charlieja Sheena, koji tvrdi da je spavao s 2000 žena, a kroz desetljeća je bio poznat po burnom temperamentu i dugom popisu ljubavnih veza.
U privatnom životu često je bio u vezi s poznatim ženama iz svijeta filma i glazbe, a neke su njegove veze završile vrlo turbulentno.
Trenutačno je u vezi s moldavskom glumicom i modelom Valerijom Nicov, koja je gotovo tri desetljeća mlađa od njega. Zajedno su viđeni od 2024., a na crvenom tepihu prvi put su se pojavili na filmskom festivalu u Marrakechu.
S australsko-peruanskom glumicom Nathalie Kelley Penn je viđen krajem 2023. godine, kada su ih paparazzi snimili zajedno na plaži u Miamiju, što je odmah potaknulo glasine o vezi. U to vrijeme glumac je ranije te godine bio u vezi s glumicom Olgom Korotyayevom, pa su se počela nagađati i o mogućem prekidu njihove romanse.
Ruska glumica i poduzetnica Olga Korotyayeva bila je povezivana sa Seanom Pennom 2023. godine. Par je nekoliko puta fotografiran zajedno na večerama i događanjima u Europi, što je potaknulo glasine o vezi, iako nijedno od njih dvoje nikada nije javno potvrdilo romansu.
Australsku glumicu Leilu George oženio je 2020. na intimnoj ceremoniji kod kuće. Brak je potrajao kratko – razveli su se 2022., iako su prije toga godinama bili u vezi s prekidima.
S oskarovkom Charlize Theron je bio u vezi između 2013. i 2015., a upoznali su se dok je Penn režirao film The Last Face. Nakon prekida pojavile su se glasine o vrlo napetom odnosu između njih, a u medijima su se povremeno spominjale i tvrdnje o Pennovu agresivnom ponašanju, iako nikada nisu rezultirale službenim optužbama.
Kratko je bio u vezi sa Scarlett Johansson početkom 2010-ih, dok je ona bila jedna od najtraženijih mladih glumica u Hollywoodu. Njihova romansa trajala je svega nekoliko mjeseci i brzo je završila.
S kantautoricom Jewel kratko je hodao sredinom 1990-ih nakon što ju je vidio u emisiji Late Night with Conan O’Brien. Ona je kasnije napisala da je Penn bio 'fantastična kratkotrajna zabava', ali nije željela biti poznata samo kao djevojka slavnog glumca.
Nakon razvoda od Madonne započeo je vezu s glumicom Robin Wright, s kojom ima dvoje djece. Vjenčali su se 1996., a brak je trajao do 2010., uz više prekida i pomirenja.
Pop ikonu Madonnu oženio je 1985., a brak je bio izuzetno turbulentan i završio razvodom 1989. Tijekom godina pojavile su se brojne optužbe da je Penn bio nasilan prema pjevačici, uključujući tvrdnje o fizičkim napadima, iako je Madonna kasnije u sudskoj izjavi rekla da je nikada nije fizički zlostavljao te je te navode nazvala 'lažnima i zlonamjernima'.
Jedna od njegovih prvih poznatih veza bila je s glumicom Elizabeth McGovern, koju je upoznao na snimanju filma Racing with the Moon 1984. Par se čak i zaručio, ali je veza nakon nekoliko godina ipak završila.
Češku manekenku Petru Němcovu su s Pennom kratko povezivali 2008. godine. Viđeni su zajedno na nekoliko humanitarnih događanja, ali veza nikada nije službeno potvrđena.
Američki model Jessica White navodno je kratko hodala s Pennom oko 2009. godine. Njihova romansa trajala je kratko i uglavnom je ostala na razini medijskih nagađanja.
Glumica Minka Kelly povezivala se s Pennom 2011. godine nakon što su nekoliko puta viđeni zajedno u Los Angelesu. Nijedno od njih dvoje nikada nije javno komentiralo odnos.
Glumica i TV voditeljica Garcelle Beauvais sama je otkrila da je kratko izlazila s Pennom početkom 1990-ih. Rekla je da je riječ o kratkoj romansi koja se nije razvila u ozbiljnu vezu.
