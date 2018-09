Bili su najveći: Legendarni duo dobit će film o svojem životu

Vjerojatno najveći komičarski par svih vremena svakako je bio par Stanlio i Olio, odnosno Stan Laurel (pravim imenom Arthur Stanley Jefferson) i Oliver Hardy (pravim imenom Norvell Hardy), kako su im glasila filmska imena. Od kasnih '20. godina 20. stoljeća pa do kraja '40. godina ova su se dva komičara uzdigla do slave svojim slapstick komedijama (vrsta komedija s pretjeranim fizičkim aktivnostima), pojavivši se u 32 kratka nijema filma, 40 kratkih filmova sa zvukom te u 23 dugometražna filma.

No premda se njihova legenda pamti već dugi niz godina, sve do danas nisu dobili priznanje koje su zaslužili. Glumci Steve Coogan i John C. Reilly, koje najčešće gledamo u komedijama, prihvatili su odglumiti ovu dvojicu filmskih divova za film o njihovom životu, jednostavno nazvan 'Stan & Ollie'. Coogan će glumiti mršavu polovicu para, dok će Reilly preuzeti deblju.

Pogledajte prvi foršpan

Kako je vidljivo iz foršpana, film slijedi kasnije dane života Stana Laurela i Olivera Hardyja, kada je njihova slava ipak počela opadati, to jest kada im je zvijezda bila na zalasku i kada su im njihovi osobni problemi sve više i više krenuli stvarati poteškoće u odnosu.

Foto: Twitter/Screenshot

Kakav god da vam je foršpan i koliko god da ste zainteresirani za film, jednu stvar ipak valja priznati. U pitanju je djelo u kojem su glavni likovi toliko dobro utjelovljeni, s tako realističnom maskom, da cijela postava izgleda istinski nevjerojatno.

- Kao i mnogi drugi, odrastao sam gledajući 'Stanlija i Olija'. Stoga se osjećam počašćeno što ću na kino platno donijeti ovu nevjerojatnu priču o pravom prijateljstvu i smijehu - oduševljeno je rekao redatelj Jon S. Baird o snimanju filma.

Foto: Twitter/Screenshot

Osim ovog televizijskog redatelja, u projekt je bio uključen i nagrađivani scenarist Jeff Pope, tako da nas film vjerojatno neće razočarati. Dodamo li tomu činjenicu da u njemu glume gore navedeni iskusni glumci te Danny Houston i Shirley Henderson kao podrška, gotovo pa smo sigurni kako će djelo odnijeti neke nagrade.

A uzmemo li u obzir da film u produkciji BBC-ja ima premijeru tijekom ove oskarske sezone (premda u kina dolazi u siječnju), sredinom listopada, podosta je jasno na koju nagradu 'Stan & Ollie' cilja.

Tema: FILM