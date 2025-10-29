Bili su prijatelji: Frankie Muniz otkrio razlog zašto već više od 20 godine ne priča s Hilary Duff

Frankie Muniz, zvijezda serije 'Malcolm u sredini', otkrio je zašto se nije čuo s kolegicom Hilary Duff (38) još od vremena kada su zajedno snimali film Agent Cody Banks 2003. godine.

Muniz (39) govorio je o svom životu dječje zvijezde ranih 2000-ih u epizodi podcasta The Joe Vulpis Podcast objavljenoj 2. rujna, prenosi People.

- Hilary Duff vjerojatno je bila jedna od mojih prvih prijateljica kad sam se preselio u Los Angeles zbog snimanja serije Malcolm u sredini - rekao je voditelju.

Serija Lizzie McGuire počela se prikazivati 2001., godinu dana nakon Malcolma u sredini, a 2002. godine Hilary ga je pozvala da gostuje u jednoj epizodi kao on sam.

- Bio sam na setu Lizzie McGuire i bio sam u Hilarynoj garderobi, a tamo je bila i njezina mama - prisjetio se glumac. Hilaryna majka, Susan Duff, bila je, kako kaže, “oličenje ‘stage mame’”, izraz za roditelje koji pretjerano kontroliraju karijeru svoje djece.

- Bila je vrlo intenzivna. Hilary je bila super, imali smo sjajan odnos, ali njezina mama bila je jako, jako naporna - rekao je Muniz.

- Njezina mama me pitala: ‘Znaš li što radiš ovo ljeto? Odgovorio sam da snimam film u kojem glumim kao mlađi James Bond, zove se Agent Cody Banks. Onda je pitala postoji li u filmu ženska uloga koja bi bila dobra za Hilary - prepričava Muniz, a kaže kako nije imao odgovor na to pitanje, iako je znao da po ugovoru ima pravo odlučiti tko će glumiti njegovu partnericu. Prisjetio se da su producenti razmišljali o Kristin Kreuk, tada zvijezdi serije Smallville, i bio je uvjeren da će ona dobiti tu ulogu.

- Sljedeći dan opet sam bio na setu, i njezina majka mi je rekla: ‘Pogodi što? Provodit ćemo ljeto zajedno. Pomislio sam da Hilary snima neki drugi film u Vancouveru, ali Susan mi je odgovorila da ona snima Cody Banksa s mnom, a da su večer prije potpisali ugovor - prisjeća se.

- Film o kojem jučer nisi znala ništa? - pitao se Muniz u nevjerici.

Kad je nazvao svoje agente, rekli su mu da su “obavljeni pozivi” i da su producenti znali da su on i Hilary bliski, pa su jednostavno pretpostavili da mu to neće smetati.

- Naravno, nisam bio oduševljen. Ne zato što nisam htio da Hilary glumi, nego zato što su me producenti jednostavno zaobišli - rekao je Muniz.

- Nismo progovorili ni riječ od završetka snimanja. Imao sam predivno iskustvo na setu s Angie Harmon, koja je glumila Agenticu Ronicu Miles — postala mi je bliska prijateljica. Ali bio sam tužan svaki put kad bi Hilaryna mama došla na set. I da, ako vam kažem da od zadnjeg dana snimanja nisam više nikad razgovarao s Hilary — nijednu riječ — to je istina. Nitko ne zna moju priču o Hilary Duff - rekao je glumac.

Dodao je da su na setu bili profesionalni, ali da je među njima vladala “neugodna napetost”, jer je postojala mala “romantična komponenta” koja više nije bila aktualna — no njegov glavni problem, kaže, bila je njezina majka.

- Danas mi je žao što nisam ostao u kontaktu s Hilary. Bili smo sjajni prijatelji godinama, ali njezina me majka stvarno iznervirala - priznao je.

Na pitanje bi li volio ponovno stupiti u kontakt s njom, Muniz je odgovorio:

- Volio bih je vidjeti i popričati s njom. Čak bih volio razgovarati i o toj cijeloj situaciji, jer sam siguran da ona nema pojma da se to tako dogodilo - zaključio je.