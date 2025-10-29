Obavijesti

VOLIO BI SE POMIRITI

Bili su prijatelji: Frankie Muniz otkrio razlog zašto već više od 20 godine ne priča s Hilary Duff

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Bili su prijatelji: Frankie Muniz otkrio razlog zašto već više od 20 godine ne priča s Hilary Duff
Foto: Canva

Zvijezda serije 'Malcolm u sredini' Frankie Muniz otkrio je zašto se njegov odnos s kolegicom iz filma Agent Cody Banks, Hilary Duff, prekinuo kad je ona dobila ulogu u tom filmu. Muniz je za sve okrivio njenu majku

Frankie Muniz, zvijezda serije 'Malcolm u sredini', otkrio je zašto se nije čuo s kolegicom Hilary Duff (38) još od vremena kada su zajedno snimali film Agent Cody Banks 2003. godine.

Muniz (39) govorio je o svom životu dječje zvijezde ranih 2000-ih u epizodi podcasta The Joe Vulpis Podcast objavljenoj 2. rujna, prenosi People.

- Hilary Duff vjerojatno je bila jedna od mojih prvih prijateljica kad sam se preselio u Los Angeles zbog snimanja serije Malcolm u sredini - rekao je voditelju.

Serija Lizzie McGuire počela se prikazivati 2001., godinu dana nakon Malcolma u sredini, a 2002. godine Hilary ga je pozvala da gostuje u jednoj epizodi kao on sam.

- Bio sam na setu Lizzie McGuire i bio sam u Hilarynoj garderobi, a tamo je bila i njezina mama - prisjetio se glumac. Hilaryna majka, Susan Duff, bila je, kako kaže, “oličenje ‘stage mame’”, izraz za roditelje koji pretjerano kontroliraju karijeru svoje djece.

PONOVNO U STUDIJU Opa! Hilary Duff vraća se glazbi nakon deset godina pauze...
Opa! Hilary Duff vraća se glazbi nakon deset godina pauze...

- Bila je vrlo intenzivna. Hilary je bila super, imali smo sjajan odnos, ali njezina mama bila je jako, jako naporna - rekao je Muniz.

- Njezina mama me pitala: ‘Znaš li što radiš ovo ljeto? Odgovorio sam da snimam film u kojem glumim kao mlađi James Bond, zove se Agent Cody Banks. Onda je pitala postoji li u filmu ženska uloga koja bi bila dobra za Hilary - prepričava Muniz, a kaže kako nije imao odgovor na to pitanje, iako je znao da po ugovoru ima pravo odlučiti tko će glumiti njegovu partnericu. Prisjetio se da su producenti razmišljali o Kristin Kreuk, tada zvijezdi serije Smallville, i bio je uvjeren da će ona dobiti tu ulogu.

- Sljedeći dan opet sam bio na setu, i njezina majka mi je rekla: ‘Pogodi što? Provodit ćemo ljeto zajedno. Pomislio sam da Hilary snima neki drugi film u Vancouveru, ali Susan mi je odgovorila da ona snima Cody Banksa s mnom, a da su večer prije potpisali ugovor - prisjeća se.

- Film o kojem jučer nisi znala ništa? - pitao se Muniz u nevjerici.

NAKON 25 GODINA Povratak 'Malcolma u sredini': Televizijska braća su pozirala zajedno nakon snimanja serije
Povratak 'Malcolma u sredini': Televizijska braća su pozirala zajedno nakon snimanja serije

Kad je nazvao svoje agente, rekli su mu da su “obavljeni pozivi” i da su producenti znali da su on i Hilary bliski, pa su jednostavno pretpostavili da mu to neće smetati.

- Naravno, nisam bio oduševljen. Ne zato što nisam htio da Hilary glumi, nego zato što su me producenti jednostavno zaobišli - rekao je Muniz.

- Nismo progovorili ni riječ od završetka snimanja. Imao sam predivno iskustvo na setu s Angie Harmon, koja je glumila Agenticu Ronicu Miles — postala mi je bliska prijateljica. Ali bio sam tužan svaki put kad bi Hilaryna mama došla na set. I da, ako vam kažem da od zadnjeg dana snimanja nisam više nikad razgovarao s Hilary — nijednu riječ — to je istina. Nitko ne zna moju priču o Hilary Duff - rekao je glumac.

NIJE LAKO BITI SLAVAN Evo gdje su danas ove omiljene dječje zvijezde: Neki se odali porocima, drugi još uspješniji...
Evo gdje su danas ove omiljene dječje zvijezde: Neki se odali porocima, drugi još uspješniji...

Dodao je da su na setu bili profesionalni, ali da je među njima vladala “neugodna napetost”, jer je postojala mala “romantična komponenta” koja više nije bila aktualna — no njegov glavni problem, kaže, bila je njezina majka.

- Danas mi je žao što nisam ostao u kontaktu s Hilary. Bili smo sjajni prijatelji godinama, ali njezina me majka stvarno iznervirala - priznao je.

Na pitanje bi li volio ponovno stupiti u kontakt s njom, Muniz je odgovorio:

- Volio bih je vidjeti i popričati s njom. Čak bih volio razgovarati i o toj cijeloj situaciji, jer sam siguran da ona nema pojma da se to tako dogodilo - zaključio je.

