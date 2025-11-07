Biljana Mančić o transformaciji i detoksu: 'Gledam pršut, gleda i on mene, ali nisam popustila!'

Biljana Mančić nedavno se odlučila na jednogodišnji detoks program. Bivša Miss Universe Hrvatske ispričala nam je kako ju je prvo bilo strah da će gladovati.

- U glavi sam odmah imala sliku nekog izgladnjivanja, manjak energije, zabrane svega što volim… Jer kad god bih ranije probala neki program za mršavljenje, to bi značilo samo jedno – glad i iscrpljenost. A ja i glad? Nikako ne idemo zajedno - objašnjava.

- Ali ovaj put je bila druga priča! Ovo nije dijeta da bih smršavila, nego detoks organizma, odnosno proces u kojem tijelu vraćate snagu, čistite ga od svega što se nakupilo i pokrećete novi život iznutra. Doslovno! I moram vam priznati, dragi ljudi, ovo mi je totalni izlazak iz zone komfora - dodaje.

Foto: privatna arhiva

Mančić navodi kako je se radi o totalnoj promjeni u životu jer, osim svih obaveza u danu, sada mora razmišljati i o tome što unosi u organizam.

- Sama nabava namirnica i dodataka bila je avantura za sebe, jer ništa ne radim napola. Stoga sam istraživala sve: sastave, brendove, učinke… Kao da se spremam za istraživački rad, a ne za detoks. Sjediti za stolom punim pršuta, sira i janjetine i ne uzeti ni komad – e to vam je bio trenutak kad sam ‘prešla igricu’. Svi su bili u šoku kad sam im rekla da krećem. Znaju me kao ‘sveždera', nekoga tko uživa u dobroj hrani i nikad ne kaže ‘ne' – pogotovo ne pršutu, siru ili čokoladi. I sad odjednom – detoks - kaže.

Foto: privatna arhiva

- Međutim oni koji me zaista poznaju, znaju da prije nego što netko uđe u moju kliniku uvijek prvo sve testiram na sebi. Tako da im ovaj moj eksperiment zapravo nije bio ništa novo nego samo još jedan korak u mom istraživanju zdravlja, regeneracije i dugovječnosti - navodi te dodaje kako je odlučila ozbiljno započeti proces.

- Paralelno sam napravila i hidrokolon terapiju – čišćenje crijeva s više od 60 litara tekućine. Zvuči ludo, ali osjećaj poslije uistinu je fenomenalan! To vam je kao da pritisnete gumb ‘reset’ na tijelu. Sve što se godinama nakupljalo jednostavno ode. Nakon toga osjećate se lagano i svježe, doslovno kao da vam tijelo diše punim plućima. A prvi me pravi izazov dočekao već na kongresu u Dubrovniku. Nakon predavanja – ručak u restoranu. Nikad nisam voljela kad ljudi kompliciraju narudžbe, ali eto, došao je red i na mene. Objašnjavala sam konobaru pola sata što smijem, a što ne smijem jesti. Čovjek me zbunjeno gledao, međutim bio je strpljiv. Na kraju smo zajedno složili jelo koje se savršeno uklopilo u moj plan i bilo je toliko dobro da sam mu se zahvalila valjda deset puta. Shvatila sam da se, uz malo dobre volje i razumijevanja, sve može - objasnila je.

Foto: privatna arhiva

Drugi test volje je, navodi, bio u kinu. Mančić kaže kako obožava ići u kino, a obožava i sav popratni sadržaj koji ide uz to - kokice, nachose, slatke kokice...

- To su moji mali rituali s prijateljicama. I sad zamislite – sjedim u kinu, svi oko mene grickaju, kokice pucaju, umaci mirišu, a ja vadim – jabuku. I jedem je s guštom, pokušavajući zamisliti da puca kao kokica. Nije baš isto, ali osjećaj pobjede bio je ogroman. Tad sam se sama sebi nasmijala i pomislila: ‘Bibe, ti stvarno imaš volju od čelika. Kad si pojela jabuku umjesto kokica, znala si da si pobijedila samu sebe!' - ispričala je. Posebna je situacija i u klinici gdje se, kaže, često vole počastiti pršutom, sirom i raznim delicijama.

- A ovaj put ja s juhom od tikve u ruci gledam pršut. Gleda i on mene, ljubav je u zraku, ali nisam popustila! To je bio moj ‘klik’ i onaj trenutak kad shvatite da je sve u glavi i da sam ja ta koja odlučuje. Taj osjećaj kontrole i discipline je nevjerojatan. I da, došlo je vrijeme da pojedem i svoj smoothie doručak – nešto što sam prije smatrala potpuno neshvatljivim. Cijeli život jedem jaja za doručak, pet komada dnevno i nikad nisam razumijela ljude koji piju smoothije i tvrde da su siti. Pa kako možete biti siti od nečega što pijete na slamku? Ali evo, sad s guštom pijem svoj smoothie – gust, kremast, sočan i pun okusa. S veseljem ga radim jer svaki put ubacim nešto novo i jedva čekam isprobati nove okuse. Da mi je netko rekao da ću mu se tako veseliti rekla bih da je lud. Ali lekcija naučena i nikad ne reci nikad - navodi.

Foto: privatna arhiva

- Nakon prva dva tjedna, promjene su itekako očite. Energija mi je stabilna i nema više padova nakon jela. Koža je malo blistavija, probava savršena, spavam bolje… A ono najvažnije – osjećam da sam vratila fokus i kontrolu. Shvatila sam da ovaj proces nema veze samo s hranom. Ovo je i mentalni rad koji vas konstantno vadi izvan zone komfora. Kad počnete svjesno birati što unosite, i to ne samo u tijelo, nego i u misli – sve se promijeni. Idemo dalje! Idući tjedani donose nove izazove i nove pobjede. I možda, ali samo možda, trenutak kad pršut opet pokuša osvojiti moje srce. Preživjela sam bez kokica, pršuta i jaja – a pitanje je, hoću li to moći i iduće tjedane…? - zaključila je.