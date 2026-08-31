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PONOSNA SESTRA

Billie Eilish vodila je ceremoniju vjenčanja svoga brata na ranču

Piše Maša Mai Čigir,
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Billie Eilish vodila je ceremoniju vjenčanja svoga brata na ranču
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Foto: Instagram
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Brat popularne pjevačice oženio je svoju dugogodišnju partnericu Claudiu Sulewski

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Glazbenik, producent, dobitnik Grammyja, Finneas O’Connell, i glumica, Claudia Sulewski, vjenčali su se na intimnoj ceremoniji održanoj na luksuznom ranču San Ysidro u Santa Barbari u Kaliforniji, okruženi obitelji, slavnim prijateljima, a na proslavi su bili i  njihovi četveronožni ljubimci, piše TMZ.

Foto: Instagram

Njegova sestra, Billie Eilish, je vodila ceremoniju, dok su se psi Finneasa, Claudije, Peaches i Moose, također pridružili proslavi. Na vjenčanju su bili i roditelji slavnih glazbenika, Maggie Baird i Patrick O’Connell. Vogue navodi da je Sulewski nosila četiri kombinacije brenda Oscar de la Renta za svoje vjenčanje i to za probnu večeru, ceremoniju, prvi ples i haljinu za prijem te zabavu nakon vjenčanja.

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- Dok smo je isprobavali, rekla sam da postoji nešto u toj haljini što jednostavno zahtijeva trenutak tišine - ispričala je za Vogue tijekom posljednje probe uoči vjenčanja.

Na popisu gostiju bilo je puno svjetskih zvijezda pa su se tako na vjenčanju pojavili Justin i Hailey Bieber, Rachel Sennott, Emma Chamberlain, Rebecca Black, Jason Sudeikis, Kristen Bell, Dax Shepard, Devon Lee Carlson, Stassie Karanikolaou i mnogi drugi. Billie je stigla u pratnji Natea Wolffa, a njih dvoje su ostali bliski tijekom cijele svečanosti.

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