Severina rekla Štimcu da mu je otac bio u partiji, on joj oštro odgovorio: Evo što je napisao

Nakon što je Severina na svom Instagram profilu pozvala sve skupine društva da se priključe prosvjedu za Liku, i u njemu spomenula kako je otac Igora Štimca bio u partiji, a njezin nije, nogometni trener joj je odgovorio iznoseći niz osobnih uvreda i političkih poruka. Prije Severinine objave, a nakon najave prosvjeda 'Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku', Štimac je na svom Facebook profilu kazao kako je riječ o antihrvatskom prosvjedu.

- HODAJ ZA LIKU, HODAJ ZA HRVATSKU je ANTIHRVATSKI prosvjed! Popis organizatora i sudionika to jasno govori! Pogledajte organizatore! Sve udruge protiv Hrvatske, sve parazitske i LGBT udruge i svi kojima je petokraka sveti znamen, a koji sve nas ostale smatraju USTAŠAMA! - napisao je, između ostalog, Štimac koji je u BiH podcastu otkrio i kako razmišlja o ulasku u politiku. U svojoj objavi naveo je i popis udruga i pojedinaca, među kojima je i Severina, koji podržavaju prosvjed i kazao kako to nije glas Hrvata.

- Među javnim osobama su svi oni koji žale za Jugoslavijom i koriste svaku priliku pljunuti na Hrvatsku, Tompsona, “vatrene”, molitelje…. Neka očiste Zagreb i pokažu koliko im je stalo. Jakuševe ih željno čeka - napisao je Štimac. U svojoj objavi na Instagramu, Severina je jučer, između ostalih, prozvala i Štimca.

- Naši nogometaši uvijek govore: iznad svih - Hrvatska. Zato, neka i sportaši u što većem broju dođu u subotu. Neka dođe što više javnih osoba, bilo kojeg svjetonazora. Jer - Hrvatska je u pitanju, rekao bi prvi hrvatski predsjednik, pripadnik partizanskog antifašističkog pokreta, koji je oslobodio Zagreb od fašista. Baš njega Igor Štimac drži na coveru svog Facebooka. Štimčev otac bio je u partiji. Moj nije. Njegov otac je bio direktor u HEP-u, moj je bio radnik u HEP-u. Otac Andreja Plenkovića je bio u partiji. Moj nije. Plenković je u svojoj maturskoj radnji citirao Karla Marxa i Edvarda Kardelja. Ja sam pisala o glazbi. Svi ti likovi peru svoju političku prošlost. Zato, ne stavljajte nam metu na čelo, jer će vam se obiti o glavu - napisala je Severina.

Štimac ju je danas u svom odgovoru nazvao narikačom i pevaljkom, a objavu potpisao 'ZDS'. Objavu je popratio fotografijama ulomaka iz knjige Vlade Štimca, 'I stvori Bog obitelj'. U objavi je Štimac kazao kako stoji uz građane svih zagađenih područja te da očekuje od premijera poduzimanje svih raspoloživih mjera po hitnom postupku kako bi se lažno deklarirani otpad vratio odakle je došao, šteta sanirala, a krivci kaznili.

Dodaje da očekuje ostavku resornog ministra i nadležnih za izdavanje dozvola za odlaganje otpada, kao i kaznenu odgovornost te hitnu sanaciju štete o trošku onih koji su ju proizveli. Štimac piše i kako Hrvatska ima pravo natjerati zemlje izvoznice otpada da ih uzmu natrag. Odao je i počast Zvonimiru Troskotu za otkrivanje afere s otpadom. Na prosvjed ne ide, jer je, smatra, ispolitiziran i da se pretvara 'u igru “Možemo-NeMožemo”.

Za Severinu je Štimac napisao:

A sad što tiče “lepih reči” pevaljke:

Neću se dirati njene obitelje kao ona moje, jer držim da sam daleko iznad onog što ona predstavlja i zastupa.

Pa idemo redom :

Hvala ti “glumice” i “pevačice” što me spominješ uz “Oca domovine” i premijera RH Andreja Plenkovića. Čast mi je, ali jedini je problem što nisam siguran da li si oprala usta prije spomena naših imena. Što se tiče mog životnog uzora , moga oca Vlade, na ponos mi je biti njegovim sinom. Kao četverogodišnjak je ostao bez oca Mihovila koji je 1940. podlegao od posljedica batina dobivenih u Beogradskom zatvoru. Kao dječak je 4 godine ministrirao u crkvi Sv. Stjepana u Opuzenu za vrijeme službovanja don Petra Kovačića. Stariji brat moga oca Feliks Štimac 1953. god. bježi iz Jugoslavije u Južnu Ameriku pa je eto moga oca iznenada dopala hranilačka uloga u obitelji. Školovao se i radio, a pored brige o svojoj majci i njenim roditeljima , podizao je i vlastitu obitelj.

Najstariji sin Mihovil mu je magistar ekonomije, najmladji sin Damir je pravnik i agronom, a evo ja kao srednji sin samo sam “uzoran sportaš” , prvak svijeta 1987. i brončani sa SP 1998. , odlikovan najvisim državnim priznanjem u sportu “ Franjo Bučar”. Nisam na žalost stigao studirat. Draži mi je bio nogomet i zabava sa lutkicama poput “tebe nekad”. Ali sjećaš se ti toga vremena dobro, pa pjevušila si s nama na dočeku i nisi nas smatrala fašistima tada ,niti su ti smetale “naše trobojnice” . Da, tad te niko nije znao, trebalo se probiti, kako medju vatrenima tako i medju braniteljima. Tada si bila ponosno na 1. liniji obrane…

A moj otac Vlado kojeg spominješ za razliku od tebe probijao se svojim vrijednim radom i znanjem , pa je tako postavljen za šefa Mjesnog ureda “Elektrodalmacije” u Metkoviću 13.08.1959. na iznenadjenje svih lokalaca , jer tada nije bio ni član omladine, ni sindikata, a ni partije. Kao rukovodilac omiljen, poštovan i moralan. Uvijek mu je radnik bio na 1. mjestu, pa smo valjda iz tog razloga i ostali živjeti u stanu od 54 m2 jer nikada nije smatrao da nam treba više i bolje. Ja sam dijelio sobu sa starijim bratom Mihovilom veličine 3.5 m2 do svoje 16-te godine i odlaska u Split. Otac mi se nije drznuo ni u privatizaciji početkom 90-tih koristiti svoj položaj . Imao je svoju zemlju , svoje mandarine i druge nasade sa kojima je stvarao uz skromnu pomoć svoja 3 sina. Ali drznuo se 1971. uz ostale vodeće ljude općine Metković stati čvrsto uz Dr. Franju Tudjmana na otvaranju spomenika Stjepanu Radiću u našem divnom Metkoviću , iako je UDBA-ina “depeša” inzistirala da se Dr. Tudjmanu onemogući govor. 20 godina staža kao rukovodilac i skoro 20 kao savjetnik, danas uživa u svojoj 90-toj i promatra kako njegovih 10- ero unučadi postaju roditelji i kako njegovih 9-ero praunučadi odrastaju…

Rodjen za vodit državu, a ti ga stavljaš u ta prljava, neartikulirana usta jer si umislila da si nekom iole normalnom bitna?!

Ti možeš biti uzor jedino budućim starletama! Pardon , mogla si nekad biti! Na žalost vrijeme ti je iscurilo pa se sada nabacuješ duginim bojama , vrijedjaš molitelje , ismijavaš branitelje i tjeraš ljude u probleme jer ti je kao stalo?! Zašto ti nije stalo zagrebati po Jakuševcu od kojeg se čitav Zagreb truje i na kojem se nalazi 40 puta više opasnog otpada nego u Lici?! Tko je ugasio senzore tamo?! Zašto te nije bilo briga za stradanje gradjana i djece Siska u vrijeme SDP-ove vlasti i SDP-ove korupcije u INA-i?!

Kako to da nisi imala empatiju za gdju. Vesnu Balenović koja je najeklatantniji primjer SDP-ove žrtve nasilja nad pravom i pravdom, te silovanja poštene, časne i uzorne žene i gradjanke. Nisi tada bila ekološki svijesna ili si boravila na nekoj jahti do koje nije dopirao signal?!

Da se razumijemo:

Ti voliš Bregovića, ja Tompsona.

Tvoj ideal žene je Vedrana Rudan, a moj je Vesna Balenović.

Ti voliš dugine boje, a ja ih prezirem jer su ih pacijenti oteli mojoj djeci.

Ti voliš petokraku, a ja obje šahovnice.

Ti simpatiziraš SDP-Možemo, a ja onaj izvorni utemeljiteljski HDZ Dr Franje Tudjmana od kojeg je malo ostalo.

Ti patiš za Jugoslavijom, a ja želim bolju Hrvatsku.

Za razliku od tebe “pevačice regiona” koja priželjkuješ ćacije na hrvatskim ulicama i trudiš se naciju uvesti u kaos sličan onom u omiljenoj ti Srbiji ja želim našu zemlju bez vašeg javnog politikanstva, velikosrpstva, fašizma, antifašizma , debilizma i sotonizma!

Ti priželjkuješ kaos pozivajući ljude na ulice , a ja funkcioniranje pravne države ma koliko sumnjao u pojedine aktere vlasti!

Ali u jednoj stvari imaš pravo! Hrvatskoj treba molitva! Duboka, iskrena , zajednička molitva našem Spasitelju Isusu Kristu , a ne vašem BAAL-u .Molitva koja će dati snage i odvažnosti premijeru Plenkoviću da konačno prestane plesati po centru i udovoljavati Briselu , te da uvede red u ministarstvo kulture i prestane iz državnog proračuna financirati kvazi udruge i “kulturne dogadjaje” koji uništavaju dostojanstvo HRVATSKOM ČOVJEKU! ZDS