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POTVRDILA GLUMICA

Kraj ljubavi: Zvijezda 'Kumova' i bivši hajdukovac su prekinuli

Piše 24sata,
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Kraj ljubavi: Zvijezda 'Kumova' i bivši hajdukovac su prekinuli
Foto: Instagram
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Inače, nagađanja o prekidu Petre Kraljev i Sandra Gotala pojavila su se prije par mjeseci kada je glumica uklonila gotovo sve njihove zajedničke fotografije s društvenih mreža

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Glumica Petra Kraljev (37) i bivši nogometaš Sandro Gotal (34) prekinuli su vezu. Kraljev, koju gledatelji posljednjih godina prate u seriji 'Kumovi', potvrdila je za Dnevnik.hr da je pukla ljubav.

O razlozima prekida zasad ne želi govoriti.

Foto: Instagram

Inače, nagađanja o prekidu pojavila su se prije par mjeseci kada je Kraljev uklonila gotovo sve njihove zajedničke fotografije s društvenih mreža. Fanovi su se tad pitali je li njihovoj ljubavi došao kraj ili par prolazi kroz turbulentnu fazu. No ona im je tad odgovorila novom zajedničkom fotkom s bivšim hajdukovcem i dala do znanja da je ipak sve u redu.

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Vezu sa Sandrom Gotalom potvrdila je krajem 2024. godine, a prije nogometaša ljubila je hrvatskog rukometnog reprezentativca Filipa Ivića.

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