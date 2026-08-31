Kraj ljubavi: Zvijezda 'Kumova' i bivši hajdukovac su prekinuli

Glumica Petra Kraljev (37) i bivši nogometaš Sandro Gotal (34) prekinuli su vezu. Kraljev, koju gledatelji posljednjih godina prate u seriji 'Kumovi', potvrdila je za Dnevnik.hr da je pukla ljubav.

O razlozima prekida zasad ne želi govoriti.

Foto: Instagram

Inače, nagađanja o prekidu pojavila su se prije par mjeseci kada je Kraljev uklonila gotovo sve njihove zajedničke fotografije s društvenih mreža. Fanovi su se tad pitali je li njihovoj ljubavi došao kraj ili par prolazi kroz turbulentnu fazu. No ona im je tad odgovorila novom zajedničkom fotkom s bivšim hajdukovcem i dala do znanja da je ipak sve u redu.

Vezu sa Sandrom Gotalom potvrdila je krajem 2024. godine, a prije nogometaša ljubila je hrvatskog rukometnog reprezentativca Filipa Ivića.