Billy Crystal i Reinerovi kolege se oprostili od redatelja: 'Bio je majstor filma, nedostajat će...'

Hollywood je u šoku nakon tragične smrti slavnog redatelja Roba Reinera i njegove supruge Michele. Legendarni glumac Billy Crystal napokon je prekinuo šutnju i zajedno s nizom slavnih prijatelja uputio emotivnu poruku.

Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION

Zvijezda filma 'Kad je Harry sreo Sally' oglasila se zajedničkom izjavom koju potpisuju i Albert Brooks, Larry David, Martin Short drugi bliski prijatelji i suradnici. U poruci su se prisjetili Reinerova ogromnog doprinosa filmu, ali i njega kao čovjeka.

Foto: Schreenshoot 7News

- Rob je znao ispričati priču. Bio je majstor filma, bez obzira radi li se o komediji, drami ili dokumentarcu. Publika mu je vjerovala i uvijek je rado gledala njegove filmove - stoji u izjavi čije priopćenje je upućeno Associated Pressu. Dodali su kako je Reiner imao poseban dar za glumce i scenariste te da je na setu stvarao osjećaj zajedništva i slobode.

Foto: Aude Guerrucci/REUTERS

Prijatelji su naglasili i koliko su Rob i Michele bili snažan tim u privatnom životu.

- Zajedno su se borili za bolje društvo, bili su nesebični i inspirativni. Kao prijatelji, jako će nam nedostajati. Zauvijek - poručili su.

Posebno emotivan bio je završetak izjave, u kojem su citirali Reinerov omiljeni film 'Divan život': 'Kad netko ode, ostavi veliku prazninu. Itekako je osjećamo.'

Foto: LUCAS JACKSON/REUTERS

Podsjetimo, Rob Reiner (78) i njegova supruga Michele (70) pronađeni su mrtvi u svom domu u Los Angelesu 14. prosinca. Policija je nakon istrage uhitila njihovog sina Nicka, koji je optužen za dvostruko ubojstvo. Trenutačno se nalazi u pritvoru bez mogućnosti jamčevine.

Rob i Michele bili su u braku od 1989. godine i imali su troje djece. Reiner je bio i posvojitelj kćeri Tracy iz prvog braka s Penny Marshall.

Samo nekoliko mjeseci prije smrti, Reiner je u intervjuu za People govorio kako ne razmišlja previše o naslijeđu, već o sadašnjem trenutku.

- Važno mi je biti ovdje i sada, razmišljati o novim idejama - rekao je tada.