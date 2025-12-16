Sin Roba Reinera se u nedjelju nakon smrti roditelja prijavio u hotel: Tuš je bio prepun krvi?

Nick Reiner (32), sin redatelja Roba Reinera se, prema pisanju TMZ-a u nedjelju prijavio u hotel Pierside Santa Monica u Kaliforniji, koristeći vlastitu kreditnu karticu. Svjedoci su opisali kako je po dolasku izgledao 'drogirano', ali da na njemu nije bilo vidljivih znakova nasilja, poput krvi ili posjekotina.

Foto: FRED PROUSER/REUTERS

Rezervacija je glasila na samo jedan dan, ali Nick se nikad nije formalno odjavio. Kada je spremačica kasnije ušla u njegovu sobu, zatekla je prizor kao iz horor filmova, piše TMZ. Navode kako je tuš bio 'pun krvi', a krvavi tragovi su bili i na krevetu. Prozore je prekrio plahtama.

Foto: Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION

Detektivi Odjela za pljačke i ubojstva policije Los Angelesa (LAPD) stigli su u ponedjeljak u hotel kako bi sakupili dokaze i ispitali zaposlenike. Nicka su uhitili službenici LAPD-ovog Odjela za bande i narkotike u Exposition Parku, 32 km dalje od hotela, u blizini centra Los Angelesa. Objavljene su i fotografije uhićenja.

Podsjetimo, Nick je uhićen zbog sumnje da je ubio svoje roditelje, redatelja Roba Reinera i Michele. Njihova tijela pronađena su u nedjelju poslijepodne u njihovom domu. Bili su izbodeni na smrt, a navodno su im bili prerezani grkljani.

Foto: Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION

Policiju je zvala njihova kći Romy Reiner, koja je policiji navodno rekla da je 'opasan' član obitelji 'osumnjičenik'. Ubojstvima je navodno prethodila jako glasna svađa između Nicka i njegovih roditelja na božićnoj zabavi komičara Conana O’Briena u subotu navečer. Svjedoci su tvrdili i kako je Nick izgledao i djelovao 'jezivo'.

Nick je odveden u zatvor Parker Center u središtu Los Angelesa i kasnije prebačen u Twin Towers Correctional Facility gdje je zadržan bez jamčevine.