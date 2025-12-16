Nick Reiner glavni je osumnjičenik za ubojstvo roditelja Roba i Michele Reiner. TMZ piše kako je otišao u hotel te da je prilikom prijave izgledao 'drogirano', a spremačice su se šokirale kada su ušle u sobu
Sin Roba Reinera se u nedjelju nakon smrti roditelja prijavio u hotel: Tuš je bio prepun krvi?
Nick Reiner (32), sin redatelja Roba Reinera se, prema pisanju TMZ-a u nedjelju prijavio u hotel Pierside Santa Monica u Kaliforniji, koristeći vlastitu kreditnu karticu. Svjedoci su opisali kako je po dolasku izgledao 'drogirano', ali da na njemu nije bilo vidljivih znakova nasilja, poput krvi ili posjekotina.
Rezervacija je glasila na samo jedan dan, ali Nick se nikad nije formalno odjavio. Kada je spremačica kasnije ušla u njegovu sobu, zatekla je prizor kao iz horor filmova, piše TMZ. Navode kako je tuš bio 'pun krvi', a krvavi tragovi su bili i na krevetu. Prozore je prekrio plahtama.
Detektivi Odjela za pljačke i ubojstva policije Los Angelesa (LAPD) stigli su u ponedjeljak u hotel kako bi sakupili dokaze i ispitali zaposlenike. Nicka su uhitili službenici LAPD-ovog Odjela za bande i narkotike u Exposition Parku, 32 km dalje od hotela, u blizini centra Los Angelesa. Objavljene su i fotografije uhićenja.
Podsjetimo, Nick je uhićen zbog sumnje da je ubio svoje roditelje, redatelja Roba Reinera i Michele. Njihova tijela pronađena su u nedjelju poslijepodne u njihovom domu. Bili su izbodeni na smrt, a navodno su im bili prerezani grkljani.
Policiju je zvala njihova kći Romy Reiner, koja je policiji navodno rekla da je 'opasan' član obitelji 'osumnjičenik'. Ubojstvima je navodno prethodila jako glasna svađa između Nicka i njegovih roditelja na božićnoj zabavi komičara Conana O’Briena u subotu navečer. Svjedoci su tvrdili i kako je Nick izgledao i djelovao 'jezivo'.
Nick je odveden u zatvor Parker Center u središtu Los Angelesa i kasnije prebačen u Twin Towers Correctional Facility gdje je zadržan bez jamčevine.
