Billy Joel: 'Odgađam turneju na četiri mjeseca! Ozlijedio sam se'

Billy Joel (75) privremeno je pauzirao svoju turneju nakon što je nedavno operiran. Glazbenik je objavio vijest na svom Instagram profilu, naglašavajući kako će turneja biti odgođena na četiri mjeseca kako bi imao dovoljno vremena za oporavak i fizikalnu terapiju pod nadzorom liječnika, navodi Daily Mail.

Iako su se mnogi obožavatelji zabrinuli, u objavi na društvenim mrežama ističe se da će se pjevač potpuno oporaviti. Turneja će se tako nastaviti 5. srpnja ove godine nastupom na Acrisure Stadiumu u Pittsburghu.

- Žao mi je što moram odgoditi koncerte, ali zdravlje mi je na prvom mjestu. Veselim se povratku na pozornicu i dijeljenju radosti glazbe s našim nevjerojatnim obožavateljima. Hvala vam na razumijevanju - poručio je Joel.

Foto: Daniel Reinhardt/DPA

Turneja će se zatim nastaviti u studenom u Detroitu, gdje će Joel nastupiti sa Stevie Nicks, legendom Fleetwood Maca. Ulaznice kupljene za prvotne datume ostaju važeće za nove termine koncerata.

Ova vijest dolazi nakon incidenta prošlog mjeseca, kada je Joel pao na pozornici tijekom koncerta u Mohegan Sun resortu u Montvilleu, Connecticut.

Tijekom izvedbe pjesme 'It’s Still Rock and Roll to Me' izgubio je ravnotežu, pao na leđa i zabrinuo okupljenu publiku kao i svoje druge obožavatelje.

Unatoč nesreći, članovi benda pomogli su mu da ustane, a Joel je nastavio s nastupom i otpjevao još jednu pjesmu. Jedan od posjetitelja koncerta primijetio je da je izgledao iscrpljeno i da se oslanjao na mikrofon kao na štap. Obožavatelji se sada nadaju njegovom brzom oporavku i povratku na pozornicu u punoj snazi.