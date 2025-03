Neno Belan spreman za Arenu: 'Htio sam da koncert bude baš glazbeno i emotivno različit...'

Poznati hrvatski kantautor i glazbenik, Neno Belan, spreman je za veliki koncert povodom Dana žena u zagrebačkoj Areni. Posljednjih dana 'peglaju' se detalji do savršenstva.

- Pripreme su intenzivne i uzbudljive! Koncert u Areni nije mala stvar – želimo da sve bude na vrhunskoj razini, od zvuka, rasvjete, aranžmana, pa do same energije na pozornici. Uz moj bend, tu je i veliki broj gostiju i suradnika, tako da sve mora biti usklađeno do najsitnijeg detalja. Radimo punom parom, ali sve to radimo s ljubavlju jer znamo da nas čeka nezaboravna večer - rekao nam je Neno Belan.

Foto: Igor Soban/Pixsell

Glazbenik priznaje da trenutačno osjeća miks uzbuđenja, sreće i ponosa.

- Ovakav koncert je kruna dugogodišnjeg rada, ali i prilika da zahvalim publici koja me prati sve ove godine. Naravno, postoji i doza pozitivne treme, jer želim da sve ispadne savršeno i da svi zajedno uživamo - dodaje Neno.

Belan je najavio glazbeno slavlje koje će trajati četiri sata, a i nakon 40 godina karijere, ne planira samo tako stati.

- Iskreno, nikad nisam imao potrebu za pauzom. Glazba mi je u krvi, to nije samo posao nego i način života. Naravno, bilo je perioda kad sam možda usporio tempo, ali nikad nisam poželio stati. Kad radiš ono što voliš, to ti ne predstavlja opterećenje, nego ti daje energiju - s ponosom govori.

Zagreb: Pjevač Neno Belan | Foto: Igor Soban/PIXSELL (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA))

Kroz karijeru skupio je puno dragih trenutaka koje pamti i dan danas, ali jedno mu je ipak najdraže.

- Svaki period nosi nešto posebno – uspjeh s Đavolima, solo karijera, albumi, hitovi, veliki koncerti… No, ako moram izdvojiti, rekao bih da su to trenuci kad osjetim da publika pjeva u glas. Taj osjećaj povezanosti s ljudima, ta čista emocija – to je nešto što se ne može opisati riječima - kazao je.

Na koncertu će mu se pridružiti Cubismo i Zorica Kondža, ali i drugi gosti koje je birao srcem.

- To su kolege i prijatelji s kojima me vežu godine suradnje i međusobnog poštovanja. Htio sam da koncert bude i glazbeno raznovrstan i emotivan, a gosti će svojim doprinosom obogatiti tu posebnu večer. A tu je i moja kćer. Nju mislim da ne moram pojašnjavat - rekao je.

Belan nije imao favorita na Dori, ali ima poruku za pobjednika, Marka Bošnjaka.

- Pratio sam djelomično Doru! Bilo je zanimljivih izvedbi, a uvijek mi je zanimljivo vidjeti nove talente i kreativnost na sceni. Favorita nisam imao, jer je u pitanju uglavnom glazba kojom se ja ne bavim. Naš predstavnik zaslužuje punu podršku jer nije lako stati pred Europu i predstavljati svoju zemlju. Moja poruka njemu je: 'Budi svoj, uživaj u trenutku i daj najbolje od sebe' - zaključio je.