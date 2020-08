'Bilo je divno gledati Rajka kao glumca u Dubrovniku, užitak...'

Koliko je Dujmić bio svestran u skladanju, svjedoči i kazališni redatelj Krešo Dolenčić, koji se prisjetio sad već davne 1995., kad ga je angažirao da mu sklada glazbu za predstavu 'Dundo Maroje'

<p>U petak je trebao proslaviti 66. rođendan, no umjesto toga mnoge je vijest o njegovoj smrti ostavila u velikoj tuzi. <strong>Rajko Dujmić</strong> ostat će u sjećanju kao čovjek čiji je život bio satkan od glazbe, i to od najranijeg djetinjstva.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Sve o životu legendarnog Dujmića </strong></p><p>Koliko je bio svestran u skladanju, svjedoči i kazališni redatelj <strong>Krešo Dolenčić</strong>, koji se prisjetio sad već davne 1995. godine, kad je angažirao Rajka da mu sklada glazbu za predstavu “Dundo Maroje”.</p><p>- Ta suradnja s Rajkom ostat će mi zauvijek u sjećanju kao jedno predivno razdoblje u kojemu se mnogo radilo, ali isto tako mnogo smijalo i zabavljalo. Zahvaljujući bivšem HRT-ovu novinaru Vedranu Beniću, dobio sam tri fotografije na kojima je Rajko glumio u predstavi. Sve se dogodilo nekako spontano, što je i Rajko najviše volio. Kad je završio skladateljski dio posla, u razgovoru smo došli na ideju da bi i on mogao glumiti u ‘Dundu Maroju’ kao jedan od svirača, i on se oduševio. Odmah je pristao. Tako je s ostalom glumačkom ekipom otišao i na Dubrovačke ljetne igre - priča nam Dolenčić.</p><p>Bio je član skupine glazbenika koju stalno tjeraju, pa je bilo genijalno gledati ga na sceni kao glumca. Publika je bila oduševljena. Na Dubrovačkim ljetnim igrama probe bi trajale do 2-3 ujutro, a onda bi nastavili svi druženje u legendarnom ‘Taliru’ do 6 ujutro. Rajko je bio glavni pokretač dobrog raspoloženja jer bi uzeo gitaru te se sviralo i pjevalo dok se nije razdanilo. Bio je velik u profesionalnom smislu, ali još mi je draži bio kao privatna osoba. Bio je jedno divno, toplo, drago biće, predivan čovjek i sad sam baš neutješan, prisjetio se Dolenčić.</p><p>Rajko Dujmić bit će pokopan u Aleji velikana na zagrebačkome Mirogoju. Zemljište za grob među zaslužnim građanima obitelji Rajka Dujmića ustupit će Grad Zagreb.</p><p>- Povjerenstvo predlaže gradonačelniku Grada Zagreba zaključak i temeljem tog prijedloga gradonačelnik Grada Zagreba može donijeti zaključak o dodjeli zemlje za grobno mjesto čije troškove snosi Grad Zagreb - rekao je za RTL <strong>Patrik Šegota</strong>, voditelj Podružnice Gradskih groblja Zagrebačkog holdinga.</p><p>Tu se nalaze grobovi Vatroslava Lisinskog, <strong>Ede Murtića</strong>, <strong>Dražena Petrovića</strong> i ostalih velikana. Troškove gradnje grobnice i samog sprovoda pokriva obitelj, a društvo hrvatskih skladatelja također je spremno dati svoj doprinos.</p><p>- To bi bilo nešto što bismo mi podržali s obzirom na to da sasvim sigurno postoji mnogo obožavatelja, prijatelja koji će idućih godina poželjeti posjetiti Rajkov grob. Mislimo da bi bilo dobro da to bude mjesto koje će lako naći na groblju - rekao je <strong>Antun Tomislav Šaban</strong>, tajnik Hrvatskog društva skladatelja. Rajkova obitelj odlučila se na kremaciju, koja će biti sljedećeg tjedna na zagrebačkom Krematoriju.</p>