'Bilo je suza': Princ Harry prije svadbe nazvao bivšu djevojku

Princ Harry (33) je dva dana prije vjenčanja s bivšom glumicom Meghan Markle (36) prošle subote, vodio duži i prilično emotivan telefonski razgovor s bivšom djevojkom Chelsy Davy (32) s kojom je, s kraćim prekidima, u vezi bio sedam godina, prenosi Vanity Fair. Par je bio zajedno od 2004. do 2011., a prekinuli su jer se ona, kako je više puta rekla, nije mogla nositi s medijima koji su ih pratili u stopu.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it

Vojvoda od Sussexa je dizajnericu nakita Chelsy pozvao na ceremoniju vjenčanja u kapelu St. George, ali joj je navodno napomenuo da ne želi da dođe na zabavu od 200 ljudi koju je za njega i Meghan odmah nakon vjenčanja u Frogmore Houseu organizirao njegov otac, princ Charles (69).

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it

Britanski Vanity Fair piše da je Harry rekao Chelsy u telefonskom razgovoru da je vrijeme da krene dalje i da se nada da će ostati prijatelji s obzirom na vrijeme koje su zajedno proveli, a bilo je i suza. Iako se na licu Harryjeve bivše tijekom ceremonije mogla iščitati nelagoda, pa je dizajnerica na vjenčanju izgledala kao da je na rubu plača, navodno je tijekom crkvenog prijema dala kompliment Meghan, čestitala joj i rekla da lijepo izgleda.

“I’m fine. This is fine. Why do you ask?”- #PrinceHarry’s ex #ChelsyDavy #RoyalWedding pic.twitter.com/X33lLekJf7