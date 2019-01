'Bilo je tu svega - žena, droge, alkohola. Ma pravi hedonizam'

[video: 1203761 / Špica za show Kultni bendovi iz 70ih i 80ih i legendarni koncerti, šaljite slike]

U Jugoslaviji su ‘70-ih i ‘80-ih samo tri čovjeka smjela nositi bijelo odijelo. Bili su to Tito i dva Gorana: Goran Milić i Goran Bregović. Bregović je prvi pokazao kako se od rocka može napraviti industrija, tvornica novca i slave. Šef beogradske milicije mislio je da će koncert Bijelog dugmeta na Hajdučkoj česmi moći osiguravati desetak njegovih ljudi, a na koncert je došlo između 70.000 i 100.000 ljudi... Nakon Titove smrti 1980. scena je eksplodirala od slobode i kreativnosti, kakva nikad prije i nikad kasnije nije viđena. Prljavo kazalište pjevalo je “Ja sam za slobodnu mušku ljubav”, Idoli su bili slavni s “Maljčikima” i “Retko te viđam sa devojkama...”, dok je Johnny Štulić punio klubove pjevušeći o Poljskoj. “Gdanjsk osamdesete, kad je jesen rekla ne, Gdanjsk osamdesete, držali smo palčeve. Rudari, studenti, brodogradilište, svi mi... Poljska nije nikad, nije nikad dala kvislinga...”. Njegovi portreti, koje su radili Mio Vesović i Igor CC Kelčec ušli su u povijest s njim. Nitko ga se nije usudio privesti zbog subverzije, kao što se dogodilo Zabranjenom pušenju, čija je doskočica “crko Maršal” ušla u narodnu predaju pa se i danas koristi kad god crkne neka sprava, dok je stih Bore Đorđevića “za ideale ginu budale” postao poslovica. Novi val, pastirski rok, sve je to povijest, ona prava, velika, koncentrirana, koja se ne zaboravlja jer utiskuje najdublje pečate. Ukratko, tko nije osjetio duh tog vremena, ima za čime žaliti...

Bili su osamdesetih godina jedan od najpopularnijih bendova bivše države. “Moja je pjesma lagana”, “Prokleta nedjelja”, “Uhvati ritam”, “Pusti nek’ traje”, “Kao ti”, “Vrijeme je na našoj strani”, “Ugasi me”, “Gledam je dok spava”..., hitovi su uz koje se mlađarija zaljubljivala, a oni koji su ljubav već pronašli, opuštala. Bilo je to vrijeme žestokih tuluma, ali uz puno rada i opreza. Žene su bile “lude” za njima...

- Ma moš’ mislit’. Malo mi je sad već u magli, ali znam da je bilo gala, baš gala. Bili smo mladi, cijeli život pred nama, a svijet ispred nas. Puno se sviralo i baš smo uživali - rekao je Hus.

Sredinom osamdesetih u bend dolazi i basist Zorislav Preksavec Preksi. Kaže da su partijali umjereno, iako je ponekad na njima bilo svega.

- Znali smo doći na after, bilo je žena, droge, alkohola, hrane... Pravi hedonizam. No mi smo sjeli u neki kut i zabavljali se međusobno. Djelovali smo pomalo autistično. Nismo divljali previše jer smo rano stvorili obitelji - kaže Preksi.

Šale nije nedostajalo. Često je meta nestašluka bio Aki.

- On je dobar i prostodušan, no pazili smo da ne pretjeramo. Bilo nam je fora kad smo bili na turneji, pa malo cugali. Kad bi Aki zaspao, zbog toga jer je lagan, podigli bismo ga plahtom i premjestili u neki drugi dio hotela ili u kadu. Samo smo mu željeli vidjeti facu kad se probudi - prisjetio se jedne anegdote prebirući po sjećanjima Preksavec. Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL

Ističe kako dugovječnost benda može zahvaliti uzajamnom poštovanju i prijateljstvu.

- Ključ što smo tako dugo opstali je u punim dvoranama ili u velikom novcu nego to što smo prijatelji. Uživamo se družiti, poštujemo se i volimo - rekao je Preksavec.

Osim na pozornicama i u studiju, druže se i na sportskim teerenima. Aki je odličan nogometaš, Hus i Berislav Blažević Bero jedriličari, a tenis im je svima zajednički sport.

- Bero je prvi reket našeg benda. Moram istaknuti da je i Aki odličan kuhar, baš sjajan. Kako je Hus rekao, da nije Aki pjevač, bio bi Aki kuhar. Pa on i kad salatu začini, to je nešto posebno - rekao je Preksi i otkrio još jedan pjevačev talent. Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

- Da ga pitaš što je prekjučer jeo za ručak, ne bi znao. Ali da ga pitaš što smo jeli, primjerice, u Novom Sadu 1989., znao bi ime lokala, vlasnika i što smo jeli. Bog ga je taknuo talentom da mu ljudi vjeruju kad se popne na pozornicu. To je zato što on to radi istinski, iz dubine duše - otkrio nam je Preksavec.

U veselju, zabavi, sportu, a prije svega ljubavi bavljenja muzikom, uživali su sve do 2005. Tad su odsvirali opoštajni koncert i svatko je krenuo svojim putem. Razloge je objasnio Marijan Brkić Brk, koji je u Valjak došao prije 28 godina.

- Vidjeli smo da više ne možemo publici pružiti sve ono što želimo, produkcijski i glazbeno, jer se financijski to tad nije moglo pokriti. A nismo željeli raditi ‘ofrlje’ - rekao je Brk. Foto: privatni album

Nitko nije objesio gitaru ili bubanj o klin, svi su nastavili svirati, a Aki pjevati. Brk je u zagrebačkom klubu imao koncerte s gostima. S njim su već svirali valjkovac Bero te bubnjar Dalibor Marinković Dado, koji se te 2009. godine, kod ponovnog okupljanja, pridružio bendu.

- Gosti su mi bili Hus, Aki i Preksi. Bilo je veliko iznenađenje za sve, publika oduševljena. Nakon nekoliko dana došao je Hus i rekao da opet krenemo s bendom - prisjetio se Brk. Foto: privatni album

Prošle je godine publiku, ali još više prijatelje iz benda, prestrašio Aki. Pjevač je imao moždani udar. Nasreću, bio je lakši, prošao je bez posljedica, a Aki je za nekoliko mjeseci opet radio ono što najbolje zna - pjevao.

- Ovo je naš posao, ali mi ga naprosto previše volimo i u njemu uživamo. Nije to do novca, to nas uvijek vuče. I svirat ćemo dokle god možemo, ako treba i kad će nas u kolicima dovesti na pozornicu ili samo tamo posjesti - kaže Brk.