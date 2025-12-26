Obavijesti

TEŠKA SITUACIJA

Bio je dječja zvijezda, jedna je snimka na noge digla njegove kolege: 'Uništio je cijelu sobu'

Piše Tina Ozmec-Ban,
Posljednjih dana mnoge zanima kako će se završiti teška priča o situaciji Tylora Chasea, nekadašnje dječje zvijezde. Navodno se bori s metalnim problemima, ovisnošću, a u pomoć su mu uskočile i kolege...

Posljednjih dana su društvene mreže preplavile snimke i fotografije Tylora Chasea, nekadašnje dječje zvijezde koja se danas bori s ovisnošću. Tylor je bio Nickelodeonova zvijezda, a cijela akcija oko njega krenula je kada ga je jedna žena snimila na ulici i pokazala svijetu da je Chase danas beskućnik. Sve je postalo viralno, a nije trebalo dugo da mu u pomoć priskoče nekadašnji kolege. 

Daniel Curtis Lee, koji je glumio u seriji 'Ned's Declassified School Surviral Guide' bio je jedan od njih koji se odmah angažirao oko toga da pomogne Tyloru. Lee je na društvenim mrežama otkrio kako su ga još neki kolege pokušali pronaći i odvesti ga na odvikavanje, no to nije uspjelo. On ga je zatim odveo na pizzu, a smjestio ga je i u hotel kako ne bi blagdane proveo na cesti. 

Međutim, samo nekoliko sati kasnije, Daniela je kontaktiralo osoblje hotela. Na društvenim mrežama je objasnio kako su vrata u sobi u kojoj je Chase odsjeo bila oštećena, hladnjak prevrnut, a mikrovalnu pećnicu pronašli su u kadi. Iako ga je to rastužilo, nije ga iznenadilo. 

Već je i ranije Tylorova obitelj upozorila da se nekadašnja dječja zvijezda ne nalazi u najboljem stanju. Slične je incidente imao i u prošlosti. Tylorov otac je rekao kako se njegov sin već dva desetljeća bori s ozbiljnim mentalnim problemima, uključujući shizofreniju i bipolarni poremećaj.

Još jedan kolega, Shaun Wriss, poznat po ulozi Grega Goldberga u filmu 'The Mighty Ducks' ponudio je Chaseu pomoći kako bi krenuo na odvikavanje. On to nije prihvatio. I lokalne vlasti tu, navode strani mediji, istaknuli kako su u nekoliko navrata ponudili Tyloru sklonište i liječenje - no svaki put ih je odbio. 

