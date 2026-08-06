Bio je glavni liječnik 'vatrenih', sad će nastupiti na Melodijama hrvatskog juga po prvi put...

Nesvakidašnja životna priča liječnika Borisa Nemeca inspirirat će mnoge jer dokazuje kako i u zrelim godinama čovjek može otkrivati svoje talente i realizirati davno skrivene snove. Cijenjeni ortoped prvi je u ovom dijelu Europe izveo vrlo bitne zahvate koji su značili ogroman napredak u medicini, a u svojoj je liječničkoj karijeri operirao više od 15 tisuća pacijenata, među kojima su poznata imena sporta, umjetnosti, javnog života. Čak 23 godine bio je glavni liječnik naših “Vatrenih” te brinuo o zdravlju i formi naših najvećih nogometnih zvijezda s kojima je i danas dobar prijatelj.

Uz medicinu, oduvijek voli glazbu koja ga relaksira u najstresnijim razdobljima no ubrzan tempo života uz uspješno ispreplitanje karijere i obitelji nije ostavljao puno vremena za hobije. Tek je nedavno, u svom osmom desetljeću, odlučio sam sebi ispuniti mladenački san počevši svirati gitaru. Malo po malo, disciplinirano uz puno vježbe, uspio je savladati instrument dovoljno dobro da može povesti pjesmu u svojem društvu koje se redovito okuplja u konobi u Matuljima, a čije ga šale i dobra zezancija uvijek najbolje opuste. Dio te vesele družine je i naš poznati operni pjevač Voljen Grbac te se spontano rodila ideja da on i Boris snime navijačku pjesmu “Balun je više od života” što se pokazalo kao pun pogodak jer je pjesma na korčulanskom festivalu Marko Polo, gdje su je izveli, osvojila nagradu publike.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL, ilustracija

Ohrabren podrškom javnosti i svojih najbližih, objavio je još pjesme “Da zavoliš me”, “Živi život, stari moj” te “Ti si vrilo mog života”, a s najnovijom autorskom pjesmom “Cvit što samo za me cvita” dr. Nemec će ovoga petka 7. kolovoza prvi put nastupiti na festivalu Melodije hrvatskog juga u Opuzenu gdje će pozornicu dijeliti s velikanima domaće glazbene scene Ibricom Jusićem, Nenadom Vetmom, Triom Gušt, Hrvojem Hegedušićem i mnogim drugima. Pjesmu su napisali Lara i Robert Pilepić uz aranžman Roberta Grubišića. Videsopot za pjesmu režirao je Sergio Cinghialle, a sniman je u Rovinju i Novigradu.

POSLUŠAJTE PJESMU: