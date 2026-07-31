Bio je na vrhuncu karijere kao Blade, a kasnije je zbog utaje poreza završio iza rešetaka

Wesley Snipes, ime koje je devedesetih godina bilo sinonim za karizmatičnog akcijskog junaka, obilježio je čitavu jednu eru Hollywooda. Od ulica Bronxa, preko suradnji sa Spikeom Leejem i uloge kultnog lovca na vampire Bladea, njegov put bio je prožet vrtoglavim usponima, ali i teškim padovima. Iza slike mišićavog heroja krije se priča o majstoru borilačkih vještina, predanom ocu, ali i čovjeku čija je karijera naglo prekinuta zatvorskom kaznom i poreznim problemima.

Rođen u Orlandu, ali odrastao u surovom okruženju njujorškog Bronxa, mladi Wesley Snipes sanjao je o karijeri plesača. Upisao je prestižnu Visoku školu za izvedbene umjetnosti, no selidba obitelji natrag na Floridu spriječila ga je da se pojavi u kultnom filmu "Fame" iz 1980., koji je proslavio mnoge njegove školske kolege. Ipak, gluma je prevladala kao njegova prava strast. Prve korake napravio je u kazalištu, a filmski debi ostvario je 1986. uz Goldie Hawn u komediji "Divlje mačke". Godinu kasnije pojavio se u slavnom spotu Michaela Jacksona za pjesmu "Bad". Ključni trenutak dogodio se početkom devedesetih, kada ga je pod svoje okrilje uzeo redatelj Spike Lee, davši mu zapažene uloge u filmovima "Mo' Better Blues" i "Groznicom džungle". Ubrzo su uslijedili hitovi "New Jack City" i kultna komedija "Bijelci ne znaju skakati", koja ga je spojila s Woodyjem Harrelsonom. Snipes je kasnije priznao da je namjerno sabotirao audiciju Keanua Reevesa za taj film kako bi osigurao ulogu za svog prijatelja Harrelsona.

Na vrhu svijeta kao Blade i čovjek propuštenih prilika

Status globalne akcijske zvijezde zacementirao je filmovima "Putnik 57" i "Razbijač" uz Sylvestera Stallonea. Ipak, uloga karijere stigla je 1998. godine. Kao Blade, polučovjek-poluvampir iz Marvelovog stripa, Snipes je stvorio jednu od najupečatljivijih filmskih franšiza s prijelaza stoljeća, puno prije nego što je Marvelov filmski svemir postao globalni fenomen. Film je dobio dva uspješna nastavka, no produkciju trećeg dijela, "Blade: Trojstvo", obilježile su svađe s redateljem Davidom S. Goyerom. Prema Goyerovim riječima, Snipes je u jednom trenutku odbio otvoriti oči za scenu, pa su mu ih morali digitalno "otvoriti" u postprodukciji. Ironično, Snipes je desetljećima ranije bio pionir u pokušaju da na veliko platno dovede drugog Marvelovog junaka.

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Još početkom devedesetih razvijao je projekt filma o Crnoj Panteri, no problemi sa scenarijem i produkcijom zaustavili su tu ideju. Njegova karijera prepuna je takvih "što ako" trenutaka. Bio je u najužem izboru za ulogu Geordija La Forgea u seriji "Zvjezdane staze: Sljedeća generacija", a odbio je ulogu u filmu Spikea Leeja "Učini pravu stvar" radi "Velike lige". Kasnije je zbog poreznih problema, koji su mu onemogućili putovanja izvan SAD-a, morao odustati od uloga u filmovima "Plaćenici" i "Čudo u St. Anni".

Privatni život, crni pojas i godine iza rešetaka

Ono što Snipesa izdvaja od većine kolega jest njegovo poznavanje borilačkih vještina. Nositelj je crnog pojasa petog stupnja u Shotokan karateu te drugog stupnja u Hapkidu, a trenirao je i kung-fu te brazilski jiu-jitsu, što mu je omogućilo da samostalno izvodi scene borbe. Njegov privatni život jednako je dinamičan. Iz prvog braka s April Dubois ima sina Jelani Asara. Od 2003. godine u braku je s korejskom slikaricom Nikki Park, s kojom ima četvero djece: Akhenatena, Iset, Alaafiju i Alimayua. Obitelj mu je, kako je rekao, najveća inspiracija, a Južnu Koreju naziva svojim drugim domom.

Njegov život obilježila je i osobna tragedija kada mu je stan u New Yorku uništen tijekom terorističkih napada 11. rujna; srećom, on i obitelj u to su vrijeme bili na Zapadnoj obali. Najmračnije razdoblje njegove karijere započelo je 2008. godine, kada je osuđen na tri godine zatvora zbog utaje poreza. Kaznu je služio od prosinca 2010. do travnja 2013. godine. To iskustvo, kako je kasnije priznao, dalo mu je novu perspektivu na život.

​- Najveća stvar koju sam naučio jest vrijednost vremena i kako ga često rasipamo. Sada to vrlo jasno razumijem, nakon što sam dvije i pol godine bio odvojen od obitelji i voljenih - izjavio je za The Guardian.

*uz korištenje AI-ja