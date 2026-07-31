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VRUĆE LJETO NA IBIZI

FOTO Bianca Censori pokazala guzu odjevena samo u tanga-bodi, štikle i mrežaste najlonke

Bianca Censori objavila je nove fotografije na kojima pozira u podzemnoj garaži prije no što se sa suprugom Kanyeom Westom uputila na razuzdani party na kojem je tijekom noći imala sve manje i manje odjeće
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FOTO Bianca Censori pokazala guzu odjevena samo u tanga-bodi, štikle i mrežaste najlonke
Supruga Kanyea Westa obukla je samo 'Yeezy' tanga-bodi, mrežaste najlonke i štikle za poziranje u podzemnoj garaži, nakon čega se par zaputio na party | Foto: Instagram
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Supruga Kanyea Westa obukla je samo 'Yeezy' tanga-bodi, mrežaste najlonke i štikle za poziranje u podzemnoj garaži, nakon čega se par zaputio na party | Foto: Instagram
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