'Bio je poput zombija, a njegove pjesme su bile vapaj za pomoć'

Švedski DJ Avicii, pravim imenom Tim Bergling, preminuo je 2018. godine, a ostao je zapamćen kao jedan od prvih glazbenika koji je uzdignuo elektronsku plesnu glazbu (EDM) do 'mainstream' razine i globalnog uspjeha. Za Aviciija se također smatra da je zauvijek promijenio putanju pop žanra. U novom dokumentarcu 'I'm Tim' prikazali su kako se Avicii pred kraj života borio s ovisnošću o lijekovima protiv bolova te da je izgledao poput 'zombija', piše Daily Mail.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:22 Video: Privatni album/Pixsell/Tomislav Miletić

Vodio je mukotrpnu borbu s ovisnošću o tabletama i anksioznosti koje se nikada nije uspio riješiti. Prema pisanju stranih medija, nekad je toliko znao biti loše da su mu oči izgledale 'poput pribadača', a to je potvrdio i Jesse Waits koji mu je postao poput starijeg brata.

Foto: Privatni album/Pixsell/Tomislav Miletić

U dokumentarcu je opisao kako tijekom jedne večere Aviciija 'nije bilo' iako su mu oči bile 'širom otvorene'. Film je u nedjelju imao svjetsku premijeru na Tribeca Film Festivalu.

Film prikazuje samog Aviciija, a temelji na njegovom intervjuu, koji je dao krajem svoje karijere. Patio je od anksioznosti i tjeskobe, a morao je neprestano raditi.

- Još uvijek sam bio anksiozan, ali sam svejedno počeo s nastupima - rekao je. Kada je 2015. došlo vrijeme da snimi svoj drugi album i nastavi s nastupima, Šveđanin više nije imao snage da nastavi dalje. Otkazao je sve nastupe i koncentrirao se na stvaranje albuma 'Stories'. Kad je bilo prekrasno, njegovi su suradnici shvatili kako su njegovi tekstovi bili poziv upomoć.

Foto: YouTube/Screenshot

Iako je počeo i s terapijom za anksioznost, njegovi su prijatelji rekli da bi ga povratak na turneju mogao dotući.

- Sve mi je postalo previše. Nisam vjerovao da mogu usporiti i promijeniti način nastupanja. Vidio sam druge kako rade iste stvari kao i ja i nije im bilo ništa. Počeo sam luditi - ispričao je svojedobno Avicii te dodao kako je mislio da ima sve potrebno na ovome svijetu da bude sretan, ali nije bilo tako.

FILE PHOTO: Avicii accepts the favorite electronic dance music artist award at the 41st American Music Awards in Los Angeles | Foto: LUCY NICHOLSON/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Ubrzo nakon toga se povukao te prekinuo suradnju sa svojim menadžerom Arashom Pournourijem. Mjesec dana nakon povlačenja Avicii je rekao da se osjeća isto kao da ima 18 godina, no život si je oduzeo dvije godine poslije toga.

Nakon njegove prerane smrti, Aviciijeva obitelj osnovala je Zakladu Tima Berglinga, kako bi odala počast životu i ostavštini pokojnog glazbenog producenta i promicala svijest o mentalnom zdravlju, posebno među mladim ljudima.

Avicii death | Foto: Daniel Leal-Olivas/Press Association/PIXSELL