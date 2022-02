Kim Kardashian (41) u svibnju 2011. godine zaručila se za košarkaša Krisa Humphriesa (37). Tri mjeseca kasnije su se vjenčali, a 72 dana poslije objavili su da je došao kraj njihovog braka. Kris je tvrdio da je njegov brak s Kim utemeljen na prijevari pa se proces njihove rastave odužio.

Kris je od vremena kad se razišao od starlete tvrdio da je njihovo vjenčanje organizirano samo kako bi se podigla gledanost showa 'Keeping Up With Kardashians'. Nakon razvoda je na aukciji kuće Christie's u New Yorku prodao dijamantni prsten kojim je zaprosio bivšu suprugu.

Cijena 20-karatnog dijamantnog zaručničkog prstena postigla je cijenu od 620.000 dolara, no s pristojbama anonimni kupac je za njega morao izdvojiti ukupno 749.000 dolara, odnosno oko 4,2 milijuna kuna.

11 godina nakon njihovog razvoda, Kris se umirovio iz svoje košarkaške karijere. Mnogi obožavatelji tvrde da je i tu odluku potaknuo njegov razvod od starlete. Naime, tijekom njihove veze, Kris je igrao za New Jersey Nets. Kada je u javnost izašla vijest o njihovom razvodu, Krisu su mnogi dobacivali neugodne opaske, čak i tijekom utakmica.

Od tog je trenutka shvatio da nikada neće moći odvojiti privatni život od karijere.

- Ostvario sam karijeru, napokon sam znao tko sam! Onda sam upoznao djevojku. Tada je bila jako slavna, vjenčali smo se i...kvragu - rekao je u velikom intervjuu o njegovom životu za The Players Tribune.

Rekao je da mu je cijeli razvod prouzročio osjećaj sramote, a sve što je zbog toga prolazio nazvao je brutalnim.

- Nikada nije lako prolaziti takvu sramotu sa svojim prijateljima, ali i obitelji. Ipak, kada se takvo što odigra toliko javno, pred cijelim svijetom, dolazi na skroz novu razinu. Bilo je brutalno - dodao je.

Prisjetio se trenutka kada mu je publika nelagodno i glasno dobacivala sa tribina.

- Nije mi bilo jasno zašto to rade. Pitao sam se: 'Zato što sam onaj lik s TV-a? Misle li da sam pokušao biti slavan? Jesam li osramotio svoju košarkašku profesiju?'. Zadnje me ubilo. Jedino zbog čega sam htio da me ljudi znaju je zbog košarke, ne s TV-a - objasnio je tada.

Ipak, nakon 13-godišnje karijere i javnog razvoda, nastavio je dalje. Danas živi mirniji život, novce je odlučio uložiti pa je otvorio 17 restorana brze hrane s fokusom na izradu najboljih hamburgera. Osim toga, dobro mu ide i u ljubavi jer je prošle godine nekoliko puta viđen u društvu lijepe manekenke Neyleen Ashley (33). Kako se da vidjeti prema njegovim društvenim mrežama, bivši košarkaš sada uživa u životu i druženju s prijateljima.