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BRUNO RAČKI ZA 24SATA

Bio je u 'Superstaru', a danas ima hit: 'S Joškom Gvardiolom sam završio na kebabu!'

Piše Dora Pek,
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Bio je u 'Superstaru', a danas ima hit: 'S Joškom Gvardiolom sam završio na kebabu!'
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Foto: Instagram
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Pjesma 'Da mi je još jednom' jako me dotakla kad sam je čuo i nikad nisam mislio da će biti neki veliki hit. Međutim, skupila je pet milijuna pregleda u dva mjeseca, što mi je okrenulo život, ispričao nam je glazbenik Bruno Rački, koji je nedavno objavio prvi album 'Da mi je još jednom'.

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Na njemu je 11 pjesama, među kojima su tri njegove kantautorske skladbe. Najviše je vezan uz 'Stari val', koju je napisao u Dubrovniku 2023., kad je, kaže, počela njegova glazbena priča. Naslovnu pjesmu ovoga je ljeta za njega napisao Miroslav Kurcinak. U posljednje tri godine odradio je već gotovo 300 nastupa, no za album nije birao samo pjesme koje bi dobro prolazile na koncertima.

- Htio sam da na njemu budu i one koje su meni osobno važne - objasnio je Bruno.

Foto: PROMO

Posebno pamti nastup iz lipnja 2025. u zagrebačkom klubu Zags, gdje se tijekom Studentskog utorka pokraj pozornice pojavio Joško Gvardiol.

- Rekao sam bendu: 'Ljudi, tamo je Gvardiol', a oni su se smijali jer nisu vjerovali da je to on. Pozvao sam Joška da dođe pjevati s nama i to je bila totalna ludnica u klubu. Poslije smo svi zajedno išli na kebab - prisjetio se Bruno.

Foto: Instagram

Šira publika upoznala ga je 2023. u RTL-ovu 'Superstaru', gdje je prošao u recall. Tonči Huljić rekao mu je da bi 'pustio njegov glas, ali ne i njega'.

- Sjećam se da sam se i sam nasmijao na taj komentar jer nisam znao kako bih ga drukčije protumačio. Danas mogu pretpostaviti da je mislio na moj nastup, scenski izraz ili jednostavno na to da kao izvođač još imam prostora za razvoj - rekao je Rački.

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Glazba je prisutna i u njegovoj obitelji. Pradjed Ivan Brdar bio je operni pjevač HNK u Rijeci, a Bruno na koncertima ponekad zapjeva talijansku opernu skladbu. S njim nastupa i brat Željko, koji je ranije svirao u pratećem bendu Mladena Grdovića. Iskusniji brat mnogo mu je pomogao na početku glazbene karijere.

- Najsmješnije mi je što se na pozornici trudimo biti ozbiljni profesionalci, a čim siđemo s nje, opet smo samo dva brata koji se međusobno zezaju - ispričao je Bruno.

Foto: PROMO

Pamti i nastup na kojemu mu se spontano pridružio Željko Bebek, čiji savjet o skromnosti i danas pamti. U studenome će ponovno dijeliti pozornicu s njim u Mariboru.

- A što se dueta tiče, tko zna? Svakako bih se veselio takvoj prilici - zaključio je Bruno.

Foto: Instagram

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