Bio je zlatni dečko Hollywooda, život mu je tragično završio: 'On umire, molim vas, brzo dođite!'

Bio je glumački talent svoje generacije, tinejdžerski idol s dubinom veterana i aktivist čija je strast nadilazila filmsko platno. River Phoenix bio je zlatni dečko Hollywooda 90-ih, predodređen za slavu koja bi definirala eru. No, njegova zvijezda, koja je sjala nesvakidašnjim intenzitetom, ugasila se prerano i tragično u 23. godini, ostavivši iza sebe naslijeđe briljantnih uloga i vječno pitanje – što je sve moglo biti.

Neobičan život: Od kulta do crvenog tepiha

Život Rivera Phoenixa bio je sve samo ne običan. Rođen 23. kolovoza 1970. kao prvo od petero djece u obitelji hipija Johna i Arlyn Bottom, odrastao je u nomadskim uvjetima. Obitelj se 1973. pridružila kontroverznom religijskom kultu "Djeca Božja", radeći kao misionari u Venezueli.

Phoenix je kasnije rijetko govorio o tom razdoblju, no spomenuo je kako je s četiri godine bio seksualno zlostavljan, iskustvo koje je, prema riječima bližnjih, ostavilo duboke ožiljke.

Foto: IMDB/screenshot

Nakon napuštanja kulta 1977., obitelj se vratila u SAD i simbolično promijenila prezime u Phoenix, označavajući novi početak. Kako bi prehranili obitelj, River i njegova sestra Rain pjevali su na ulicama Los Angelesa, gdje ih je primijetila agentica za talente Iris Burton. Ubrzo je započela njegova glumačka karijera, prvo kroz reklame, a zatim i u televizijskim serijama.

Proboj je uslijedio 1986. s filmom Ostani uz mene (Stand by Me), nostalgičnom dramom Roba Reinera koja ga je lansirala među zvijezde. Phoenix je pokazao iznimnu zrelost u ulozi Chrisa Chambersa, dječaka opterećenog reputacijom svoje obitelji. Uslijedile su uloge u filmovima Obala komaraca (The Mosquito Coast) i kao mladi Indiana Jones u Posljednjem križarskom pohodu.

Sa samo 18 godina, za ulogu u drami Sidneyja Lumeta Na kraju snaga (Running on Empty), nominiran je za Oscara i Zlatni globus. Njegov glumački vrhunac bila je uloga Mikea Watersa, narkoleptičnog gej žigola u potrazi za majkom, u avangardnom filmu Gusa Van Santa Moj privatni Idaho (My Own Private Idaho) iz 1991., za koju je osvojio Kup Volpi na Venecijanskom filmskom festivalu.

Aktivist s dvije strane

Paralelno s glumačkom karijerom, Phoenix je gradio imidž strastvenog aktivista. Bio je predani vegan od sedme godine i glasan zagovornik prava životinja i zaštite okoliša, što je u to vrijeme bila rijetkost u Hollywoodu. Njegova bivša djevojka, glumica Martha Plimpton, prisjetila se kako je jednom prilikom u suzama napustio restoran jer je ona naručila rakove. PETA mu je 1992. dodijelila Humanitarnu nagradu.

Foto: Profimedia

No, iza te "čiste" fasade krile su se duboke nesigurnosti i borba s ovisnošću. Pritisak slave, trauma iz djetinjstva i osjećaj da mora financijski zbrinuti cijelu obitelj uzimali su danak. Iako je u javnosti zagovarao zdrav život, u privatnosti se borio s alkoholom i drogama, što je bio i razlog prekida njegove veze s Plimpton.

Kobna noć u Viper Roomu

U ranim jutarnjim satima 31. listopada 1993., na Noć vještica, River Phoenix srušio se na pločniku ispred kluba The Viper Room u West Hollywoodu, čiji je suvlasnik tada bio Johnny Depp.

Te je večeri stigao u klub sa svojom djevojkom Samanthom Mathis, bratom Joaquinom i sestrom Rain. Prema svjedocima, Phoenix se požalio prijatelju Bobu Forrestu: "Mislim da sam se predozirao."

Foto: IMDB/screenshot

Nekoliko trenutaka kasnije, na pločniku je doživio niz teških konvulzija. Dok je njegova sestra Rain pokušavala s reanimacijom usta na usta, tada 19-godišnji Joaquin uputio je potresan poziv hitnoj pomoći, koji je kasnije procurio u medije. "On ima napadaje! Molim vas, dođite, umire, molim vas," jecao je u slušalicu. Unatoč brzom dolasku hitne pomoći, Riveru nije bilo spasa. Proglašen je mrtvim u bolnici Cedars-Sinai u 1:51 ujutro. Obdukcija je kao uzrok smrti utvrdila akutno trovanje kombinacijom kokaina i heroina.

Naslijeđe i bratova posveta

Njegova smrt šokirala je svijet i postala mračni simbol opasnosti holivudskog života. Klub Viper Room postao je svetište na koje su obožavatelji danima donosili cvijeće i svijeće. Mnogi, uključujući i njegovu majku, tvrdili su da River nije bio redoviti korisnik teških droga, već da je podlegao pritisku i energiji zloglasne holivudske klupske scene.

92nd Academy Awards - Audience | Foto: Valerie Durant/PictureLux/PIXSELL/PictureLux/PIXSELL

Riverovo naslijeđe živi kroz njegove filmove, koji i danas svjedoče o sirovom i prirodnom talentu. Utjecao je na čitavu generaciju glumaca, uključujući Leonarda DiCaprija i Jareda Leta.

Ipak, najveći čuvar njegova sjećanja je njegov mlađi brat, Joaquin Phoenix. Upravo ga je River potaknuo da se vrati glumi. Prilikom primanja Oscara za ulogu u filmu Joker 2020. godine, Joaquin je svoj govor završio stihom koji je njegov brat napisao kao 17-godišnjak: "Trči u pomoć s ljubavlju, i mir će uslijediti." U konačnu posvetu, Joaquin i njegova partnerica Rooney Mara svom su sinu dali ime – River.