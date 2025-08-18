'Kraljica ketamina' priznala je krivnju za smrt Perryja: Prijeti joj i do 45 godina zatvora...

Žena poznata pod nadimkom 'Kraljica ketamina', optužena da je glumcu Matthewu Perryju prodala smrtonosnu drogu, pristala je na nagodbu s tužiteljstvom i priznanje krivnje, prenosi CNN.

Foto: Privatni album/canva

Jasveen Sangha postala je peta i posljednja osoba koja je s američkim saveznim tužiteljima postigla dogovor u slučaju smrti zvijezde serije 'Prijatelji'. Time će izbjeći suđenje zakazano za kolovoz, a kazna će joj biti određena na posebnom ročištu. Prema optužnici, prijeti joj kazna i do 45 godina zatvora.

Sangha i liječnik Salvador Plasencia bili su glavni osumnjičenici u istrazi. Uz njih su još trojica - liječnik Mark Chavez, Perryjev asistent Kenneth Iwamasa i prijatelj Erik Fleming - ranije priznali krivnju te surađivali s tužiteljstvom, svjedočeći protiv Sanghe i Plasencije.

Foto: David Swanson

Prema navodima optužnice, Sangha je bila poznata kao 'prolifična dilerica ketamina' te je među klijentima uživala status osobe koja opskrbljuje 'samo poznate i imućne'. DEA je u njezinoj kući u Sjevernom Hollywoodu u ožujku 2024. pronašla velike količine ketamina i metamfetamina.

Matthew Perry (54) pronađen je mrtav u svom domu u Los Angelesu 28. listopada 2023. godine. Liječnici su kao uzrok smrti naveli trovanje ketaminom.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Glumac je ketamin koristio legalno, kao terapiju izvan odobrenih indikacija za depresiju, no ubrzo je tražio dodatne doze izvan službenih kanala. Prvo ih je dobivao od Plasencije, a zatim i od Sanghe, od koje je preko posrednika Fleming i Iwamase kupovao veće količine.

Samo četiri dana prije smrti, Perry je navodno platio šest tisuća dolara za 25 bočica ketamina, među kojima su bile i one koje su ga usmrtile. Prema optužnici, na sam dan Perryjeve smrti Sangha je Flemingovima poslala poruku da izbrišu sve razgovore.

Foto: Supplied by LMK / IPA

Perry se s ovisnošću borio još od vremena dok je glumio Chandlera Binga u megapopularnoj seriji 'Prijatelji' (1994. – 2004.), u kojoj je uz njega nastupala i slavna šestorka - Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc i David Schwimmer. Svi optuženi u slučaju i dalje čekaju izricanje kazne.