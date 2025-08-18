'Kraljica ketamina' priznala je krivnju za smrt Perryja: Prijeti joj i do 45 godina zatvora...

'Kraljica ketamina' priznala je krivnju za smrt Matthewa Perryja. Optužena da mu je prodala smrtonosnu drogu, izbjegla je suđenje. Prijeti joj do 45 godina zatvora
Žena poznata pod nadimkom 'Kraljica ketamina', optužena da je glumcu Matthewu Perryju prodala smrtonosnu drogu, pristala je na nagodbu s tužiteljstvom i priznanje krivnje, prenosi CNN.
Jasveen Sangha postala je peta i posljednja osoba koja je s američkim saveznim tužiteljima postigla dogovor u slučaju smrti zvijezde serije 'Prijatelji'. Time će izbjeći suđenje zakazano za kolovoz, a kazna će joj biti određena na posebnom ročištu. Prema optužnici, prijeti joj kazna i do 45 godina zatvora.
Sangha i liječnik Salvador Plasencia bili su glavni osumnjičenici u istrazi. Uz njih su još trojica - liječnik Mark Chavez, Perryjev asistent Kenneth Iwamasa i prijatelj Erik Fleming - ranije priznali krivnju te surađivali s tužiteljstvom, svjedočeći protiv Sanghe i Plasencije.
Prema navodima optužnice, Sangha je bila poznata kao 'prolifična dilerica ketamina' te je među klijentima uživala status osobe koja opskrbljuje 'samo poznate i imućne'. DEA je u njezinoj kući u Sjevernom Hollywoodu u ožujku 2024. pronašla velike količine ketamina i metamfetamina.
Matthew Perry (54) pronađen je mrtav u svom domu u Los Angelesu 28. listopada 2023. godine. Liječnici su kao uzrok smrti naveli trovanje ketaminom.
Glumac je ketamin koristio legalno, kao terapiju izvan odobrenih indikacija za depresiju, no ubrzo je tražio dodatne doze izvan službenih kanala. Prvo ih je dobivao od Plasencije, a zatim i od Sanghe, od koje je preko posrednika Fleming i Iwamase kupovao veće količine.
Samo četiri dana prije smrti, Perry je navodno platio šest tisuća dolara za 25 bočica ketamina, među kojima su bile i one koje su ga usmrtile. Prema optužnici, na sam dan Perryjeve smrti Sangha je Flemingovima poslala poruku da izbrišu sve razgovore.
Perry se s ovisnošću borio još od vremena dok je glumio Chandlera Binga u megapopularnoj seriji 'Prijatelji' (1994. – 2004.), u kojoj je uz njega nastupala i slavna šestorka - Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc i David Schwimmer. Svi optuženi u slučaju i dalje čekaju izricanje kazne.
