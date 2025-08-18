Obavijesti

Show

Komentari 0
POSTIGLA DOGOVOR

'Kraljica ketamina' priznala je krivnju za smrt Perryja: Prijeti joj i do 45 godina zatvora...

Piše Dino Stošić,
Čitanje članka: 2 min
'Kraljica ketamina' priznala je krivnju za smrt Perryja: Prijeti joj i do 45 godina zatvora...
8
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

'Kraljica ketamina' priznala je krivnju za smrt Matthewa Perryja. Optužena da mu je prodala smrtonosnu drogu, izbjegla je suđenje. Prijeti joj do 45 godina zatvora

Žena poznata pod nadimkom 'Kraljica ketamina', optužena da je glumcu Matthewu Perryju prodala smrtonosnu drogu, pristala je na nagodbu s tužiteljstvom i priznanje krivnje, prenosi CNN.

Foto: Privatni album/canva

Jasveen Sangha postala je peta i posljednja osoba koja je s američkim saveznim tužiteljima postigla dogovor u slučaju smrti zvijezde serije 'Prijatelji'. Time će izbjeći suđenje zakazano za kolovoz, a kazna će joj biti određena na posebnom ročištu. Prema optužnici, prijeti joj kazna i do 45 godina zatvora.

LIJEČNIK PLASENCIA Optužili ga da je Perryju davao ketamin: Priznat će krivnju...
Optužili ga da je Perryju davao ketamin: Priznat će krivnju...

Sangha i liječnik Salvador Plasencia bili su glavni osumnjičenici u istrazi. Uz njih su još trojica - liječnik Mark Chavez, Perryjev asistent Kenneth Iwamasa i prijatelj Erik Fleming - ranije priznali krivnju te surađivali s tužiteljstvom, svjedočeći protiv Sanghe i Plasencije.

Dr. Salvador Plasencia pleads guilty to supplying actor Matthew Perry ketamine before death in Los Angeles
Foto: David Swanson

Prema navodima optužnice, Sangha je bila poznata kao 'prolifična dilerica ketamina' te je među klijentima uživala status osobe koja opskrbljuje 'samo poznate i imućne'. DEA je u njezinoj kući u Sjevernom Hollywoodu u ožujku 2024. pronašla velike količine ketamina i metamfetamina.

HOLIVUDSKA ZVIJEZDA Woody Harrelson u Hrvatskoj: Gledao predstavu u kojoj igraju Goran Višnjić i Zrinka Cvitešić...
Woody Harrelson u Hrvatskoj: Gledao predstavu u kojoj igraju Goran Višnjić i Zrinka Cvitešić...

Matthew Perry (54) pronađen je mrtav u svom domu u Los Angelesu 28. listopada 2023. godine. Liječnici su kao uzrok smrti naveli trovanje ketaminom.

FILE PHOTO: Actor Matthew Perry arrives at the 64th Primetime Emmy Awards in Los Angeles
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Glumac je ketamin koristio legalno, kao terapiju izvan odobrenih indikacija za depresiju, no ubrzo je tražio dodatne doze izvan službenih kanala. Prvo ih je dobivao od Plasencije, a zatim i od Sanghe, od koje je preko posrednika Fleming i Iwamase kupovao veće količine.

'ČAROBNJAK IZ KREMLJA' Jude Law utjelovio je Vladimira Putina u novom filmu, a sada je stigla i prva fotografija sa seta
Jude Law utjelovio je Vladimira Putina u novom filmu, a sada je stigla i prva fotografija sa seta

Samo četiri dana prije smrti, Perry je navodno platio šest tisuća dolara za 25 bočica ketamina, među kojima su bile i one koje su ga usmrtile. Prema optužnici, na sam dan Perryjeve smrti Sangha je Flemingovima poslala poruku da izbrišu sve razgovore.

Glumci iz serije Prijatelji
Foto: Supplied by LMK / IPA

Perry se s ovisnošću borio još od vremena dok je glumio Chandlera Binga u megapopularnoj seriji 'Prijatelji' (1994. – 2004.), u kojoj je uz njega nastupala i slavna šestorka - Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc i David Schwimmer. Svi optuženi u slučaju i dalje čekaju izricanje kazne.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ako vam je vruće, ovo radije preskočite! Badići naših slavnih dama sve su manji...
POZDRAV LJETU

FOTO Ako vam je vruće, ovo radije preskočite! Badići naših slavnih dama sve su manji...

Još malo pa će kolovoz 'iscuriti', jesen će pokucati na prozor, zato naše poznate dame što više uživaju po plažama diljem Jadrana. Svaka, naravno, ima svoj faktor. U igri su razni modeli, ali glavno je pravilo - što manje, to bolje.
Fotke DiCaprija i nove mlade djevojke na jahti: 'Mala, ne brini, proš'o sam ja i Titanic'
LJEPOTICA POKAZALA FIGURU

Fotke DiCaprija i nove mlade djevojke na jahti: 'Mala, ne brini, proš'o sam ja i Titanic'

Slavni glumac i njegova 23 godine mlađa djevojka uživaju ovih dana na jahti. Kupaju se i druže, a manekenka nije propustila priliku pokazati svoju isklesanu liniju...
Heidi Klum pozirala je potpuno gola na plaži: Zaludila fanove!
'ZAPALILA' JE INSTAGRAM

Heidi Klum pozirala je potpuno gola na plaži: Zaludila fanove!

Iako stalno uživa, ovo je prvi puta da je manekenka pozirala za časopis Paris Match bez odjeće. Inače, Klum se trenutno nalazi na ljetovanju sa svojim 16 godina mlađim suprugom Tomom Kaulitzom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025