Biografija: Amy Winehouse

Amy Winehouse nije bila obična zvijezda. Rođena 14. rujna 1983. godine u sjevernom Londonu, u židovskoj obitelji, Amy je od najranijih dana živjela u svijetu glazbe. Njezini ujaci bili su jazz glazbenici, a otac Mitch taksist i strastveni pjevač, dok je majka Janis radila kao farmaceutkinja. Ta je mješavina svakodnevnog života i umjetničkog izraza odredila njezin put – od malih nogu Amy je upijala jazz, soul i blues, žanrove koji će kasnije obilježiti njezinu glazbu.



Već s devet godina, potaknuta bakom Cynthiom, Amy upisuje Susi Earnshaw Theatre School, gdje je brusila svoj glas i scenski nastup. Godinu poslije, s prijateljicom iz djetinjstva osniva rap duo Sweet 'n' Sour, a s 13 godina dobiva prvu gitaru. Nije prošlo dugo, a Amy je već pisala vlastite pjesme i nastupala s lokalnim bendovima.



Njezina neukrotiva narav i buntovnički duh nisu uvijek bili po volji školskim pravilima – iz Sylvia Young Theatre School odlazi navodno zbog neuklapanja i bušenja nosa, što je samo dodatno izgradilo njezin imidž autentične, nekonvencionalne mlade žene.



Amy Winehouse Grammy performance, Riverside Studios, London, Britain - 10 Feb 2008 | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell



Prvi ozbiljni korak prema zvijezdama dogodio se zahvaljujući prijatelju Tyleru Jamesu, koji je njezinu demo snimku proslijedio glazbenim producentima. Ubrzo je Amy potpisala ugovor s Island/Universal Records, a njezin glas i osebujan stil postali su tražena roba u industriji preplavljenoj generičkim pop zvijezdama. Svojom prepoznatljivom frizurom i make-upom inspiriranim ženskim grupama šezdesetih, Amy je već tada bila vizualno i glazbeno originalna.



Debitantni album "Frank" izlazi 2003. godine i odmah nailazi na pohvale kritike. Amy je na njemu gotovo sve pjesme napisala sama, a njezin glas uspoređivan je s legendama poput Sarah Vaughan i Macy Gray. Album je bio nominiran za Mercury Prize i BRIT nagradu, a pjesma "Stronger Than Me" donosi joj prvu Ivor Novello nagradu. No, Amy je javno izjavila da je zadovoljna s albumom tek 80%, jer su izdavači inzistirali na nekim pjesmama koje nije željela.



Pravi proboj dolazi 2006. s albumom "Back to Black". Inspirirana soulom i ženskim grupama prošlog stoljeća, Amy uz pomoć producenta Marka Ronsona i grupe Dap-Kings stvara bezvremenski zvuk. Singl "Rehab" postaje globalni hit, a album ruši rekorde prodaje i donosi joj pet Grammyja u jednoj noći – više nego ijednoj britanskoj pjevačici prije nje. Amy je osvojila i srca publike i kritike, ali i otvorila vrata novoj generaciji britanskih izvođačica poput Adele i Duffy.



Iza kulisa, njezin privatni život bio je sve samo ne bajka. Mediji su neumorno pratili njezine ljubavne veze, burni brak s Blakeom Fielderom-Civilom, kao i njezinu borbu s ovisnostima i mentalnim zdravljem. Pritisak slave, osobni demoni i gubitak voljene bake Cynthie doveli su do perioda samouništenja, hospitalizacija i otkazivanja koncerata. Unatoč svemu, Amy je ostala brutalno iskrena u svojoj glazbi – njezine pjesme bile su prozor u njezinu dušu, ispunjene tugom, čežnjom i crnim humorom.



Njezini posljednji mjeseci obilježeni su pokušajima povratka na scenu, ali i daljnjim padovima. Turneja 2011. završava debaklom – na koncertu u Beogradu Amy je izviždana s pozornice, a uskoro otkazuje sve nastupe. Posljednji put javno nastupa 20. srpnja 2011. godine, podržavajući svoje kumče Dionne Bromfield.



Tri dana kasnije, 23. srpnja 2011., Amy Winehouse pronađena je mrtva u svom domu u Camdenu. Službeni uzrok smrti bio je trovanje alkoholom – razina alkohola u krvi bila je pet puta viša od dozvoljene. Imala je samo 27 godina, čime se pridružila zloglasnom "Klubu 27" glazbenika koji su prerano otišli.



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Njezin sprovod bio je intiman, uz obitelj i najbliže prijatelje. Otac Mitch održao je emotivan govor, a njezina omiljena pjesma "So Far Away" Carole King zaokružila je oproštaj. Nakon smrti, roditelji su osnovali Zakladu Amy Winehouse, posvećenu pomoći mladima u borbi protiv ovisnosti.



Amyin utjecaj na glazbenu industriju bio je ogroman – revitalizirala je soul, inspirirala cijelu generaciju pjevačica i pokazala da autentičnost i ranjivost mogu biti najveća snaga umjetnika. Njezini albumi "Frank" i "Back to Black" prodani su u milijunima primjeraka, a pjesme poput "Rehab", "Back to Black" i "Love is a Losing Game" ostaju neizbrisive iz kolektivne glazbene memorije.



Iako je njezin život bio kratak i često tragičan, Amy Winehouse ostaje simbol talenta, iskrenosti i borbe s vlastitim demonima. Njezin glas i pjesme i dalje odjekuju, podsjećajući nas koliko je tanka granica između genijalnosti i samouništenja. No, iznad svega, Amy je ostavila nasljeđe koje nadilazi tragediju – ona je zauvijek promijenila svijet glazbe.