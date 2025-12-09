Otac Amy Winehouse tuži njene prijateljice: 'Opljačkale su moju kćer i zaradile bogatstvo!'

Na sudu u Londonu ovih se dana raspliće prava drama. Naime, Mitch Winehouse , otac pokojne glazbene ikone Amy Winehouse , tuži dvije njezine najbliže prijateljice - i nekadašnje cimerice - tvrdeći da su prodale više od 150 njezinih osobnih stvari i pritom zaradile golemih 730.000 funti navodi Daily mail.

Winehouse in court | Foto: Yui Mok/Press Association/PIXSELL

Amy je umrla 2011. u dobi od samo 27 godina. Nakon njezine smrti Mitch je ostao u kontaktu s Naomi Parry i Catrionom Gourlay, koje su u raznim razdobljima živjele s pjevačicom i bile dio njezinog najbližeg kruga.

Foto: OPTIC/EMPICS Entertainment

No prijateljstvo se raspalo nakon aukcije u Los Angelesu 2021., na kojoj je obitelj prodala oko 700 Amyjinih predmeta kako bi prikupila novac za humanitarne projekte Zaklade Amy Winehouse. Tek nakon što je aukcija završila, Mitch je, kako tvrdi, shvatio da je oko 150 predmeta zapravo poteklo od Parry i Gourlay, koje su zadržale dobit.

Priča je postala još sočnija kad je Gourlay dvije godine kasnije na drugoj aukciji prodala i Amyjine poznate baletne papučice umrljane krvlju - iz 2007. godine, kada je s tadašnjim suprugom Blakeom Fielder-Civilom bila uhvaćena u jednom od ovisničkih ispada. Papučice su joj donijele oko 3000 funti.

MTV Movie Awards - Amy Winehouse, Blake Fielder | Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

Mitch tvrdi da njegova kći nikada ne bi poklonila toliko stvari, te da sve pripada njezinoj ostavštini. Kaže kako novac želi vratiti i usmjeriti u izgradnju škole na Svetoj Luciji, u sklopu rada Amyjine zaklade.

Na sudu su iznesene i poruke između aukcionara i Naomi Parry, u kojima se ona raduje cijenama postignutim za predmete - dok Mitch, kako tvrdi njegova pravna ekipa, nije imao pojma da se prodaju stvari za koje je vjerovao da pripadaju obitelji.

Amy Winehouse Leaving For Court - London | Foto: Roy Catherall/Press Association/PIXSELL

Obrana, pak, tvrdi da su Naomi i Catriona bile bliske prijateljice te da su Amy posuđivale odjeću i modne komade, ali i da im je često poklanjala razne predmete - pa tako i one koje su kasnije prodale.

Mitch je pred sudom priznao da je Amy bila velikodušna - jednom je poklonila prijateljičinoj majci sat od 20.000 funti, jednom je poznaniku 'posudila' 50.000 bez nade da će novac ikada vidjeti natrag. Ipak, tvrdi da je 150 stvari jednostavno previše da bi ih sve poklonila.

Amy Winehouse arrives at court - London | Foto: Matt Crossick/Press Association/PIXSELL

Naomi i Catriona bile su toliko bliske obitelji da su im imena urezana na Amyjinoj nadgrobnoj ploči. Ipak, sada su se našle u središtu jedne od najneugodnijih pravnih bitaka britanskog showbiza u posljednjem desetljeću.