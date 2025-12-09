Obavijesti

Show

Komentari 0
VELIKA DRAMA

Otac Amy Winehouse tuži njene prijateljice: 'Opljačkale su moju kćer i zaradile bogatstvo!'

Piše Nadia Reškovac,
Čitanje članka: 2 min
Otac Amy Winehouse tuži njene prijateljice: 'Opljačkale su moju kćer i zaradile bogatstvo!'
12
Amy Winehouse looks reasonably put together as she is spotted sitting in the front seat of a vehicle in Covent Garden | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Otac Amy Winehouse pokrenuo je sudsku bitku tvrdeći da su dvije njezine najbliže prijateljice potajno rasprodale više od 150 Amynih osobnih predmeta te pritom zaradile čak 730.000 funti

Na sudu u Londonu ovih se dana raspliće prava drama. Naime, Mitch Winehouse, otac pokojne glazbene ikone Amy Winehouse, tuži dvije njezine najbliže prijateljice - i nekadašnje cimerice - tvrdeći da su prodale više od 150 njezinih osobnih stvari i pritom zaradile golemih 730.000 funti navodi Daily mail.

Winehouse in court
Winehouse in court | Foto: Yui Mok/Press Association/PIXSELL

Amy je umrla 2011. u dobi od samo 27 godina. Nakon njezine smrti Mitch je ostao u kontaktu s Naomi Parry i Catrionom Gourlay, koje su u raznim razdobljima živjele s pjevačicom i bile dio njezinog najbližeg kruga.

London: Pijana Amy Winehouse odlazi iz stana gdje je živjela s bivšim suprugom
Foto: OPTIC/EMPICS Entertainment

No prijateljstvo se raspalo nakon aukcije u Los Angelesu 2021., na kojoj je obitelj prodala oko 700 Amyjinih predmeta kako bi prikupila novac za humanitarne projekte Zaklade Amy Winehouse. Tek nakon što je aukcija završila, Mitch je, kako tvrdi, shvatio da je oko 150 predmeta zapravo poteklo od Parry i Gourlay, koje su zadržale dobit.

SLAVILA BI 41. ROĐENDAN FOTO Amy je pjesmama osvojila svijet, spominjala depresiju kao mala pa upala u ralje ovisnosti
FOTO Amy je pjesmama osvojila svijet, spominjala depresiju kao mala pa upala u ralje ovisnosti

Priča je postala još sočnija kad je Gourlay dvije godine kasnije na drugoj aukciji prodala i Amyjine poznate baletne papučice umrljane krvlju - iz 2007. godine, kada je s tadašnjim suprugom Blakeom Fielder-Civilom bila uhvaćena u jednom od ovisničkih ispada. Papučice su joj donijele oko 3000 funti.

MTV Movie Awards - Amy Winehouse, Blake Fielder
MTV Movie Awards - Amy Winehouse, Blake Fielder | Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

Mitch tvrdi da njegova kći nikada ne bi poklonila toliko stvari, te da sve pripada njezinoj ostavštini. Kaže kako novac želi vratiti i usmjeriti u izgradnju škole na Svetoj Luciji, u sklopu rada Amyjine zaklade.

'BACK TO BLACK' U kina stiže 'Back To Black', film o Amy Winehouse: Pogledajte koja glumica će je utjeloviti
U kina stiže 'Back To Black', film o Amy Winehouse: Pogledajte koja glumica će je utjeloviti

Na sudu su iznesene i poruke između aukcionara i Naomi Parry, u kojima se ona raduje cijenama postignutim za predmete - dok Mitch, kako tvrdi njegova pravna ekipa, nije imao pojma da se prodaju stvari za koje je vjerovao da pripadaju obitelji.

Amy Winehouse Leaving For Court - London
Amy Winehouse Leaving For Court - London | Foto: Roy Catherall/Press Association/PIXSELL

Obrana, pak, tvrdi da su Naomi i Catriona bile bliske prijateljice te da su Amy posuđivale odjeću i modne komade, ali i da im je često poklanjala razne predmete - pa tako i one koje su kasnije prodale.

GLUMCI, PJEVAČI... FOTO Njihove su smrti tragedije: Ovi slavni preminuli su prije nego što su navršili 30 godina...
FOTO Njihove su smrti tragedije: Ovi slavni preminuli su prije nego što su navršili 30 godina...

Mitch je pred sudom priznao da je Amy bila velikodušna - jednom je poklonila prijateljičinoj majci sat od 20.000 funti, jednom je poznaniku 'posudila' 50.000 bez nade da će novac ikada vidjeti natrag. Ipak, tvrdi da je 150 stvari jednostavno previše da bi ih sve poklonila.

Amy Winehouse arrives at court - London
Amy Winehouse arrives at court - London | Foto: Matt Crossick/Press Association/PIXSELL

Naomi i Catriona bile su toliko bliske obitelji da su im imena urezana na Amyjinoj nadgrobnoj ploči. Ipak, sada su se našle u središtu jedne od najneugodnijih pravnih bitaka britanskog showbiza u posljednjem desetljeću.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ivančica Pahor: Pobijedit ću rak zbog svoje majke i kćeri...
BIVŠA MISICA ZA 24SATA

Ivančica Pahor: Pobijedit ću rak zbog svoje majke i kćeri...

Ivančici su nedavno otkrili karcinom limfnih čvorova. Primajući satima kemoterapiju smogla je snage pričati o svojoj borbi
Otto, Selma i Egon završili su u strest testu, a Krunoslav je oduševio žiri u 'MasterChefu'
'Ispunio sam cilj, pobijedio sam sam sebe'

Otto, Selma i Egon završili su u strest testu, a Krunoslav je oduševio žiri u 'MasterChefu'

Kandidati su u samo tri minute morali prikupiti namirnice, a zatim u 60 minuta osmisliti jelo s najmanje tri komponente, u kojima je jedna morala biti upravo tehnika koju su dobili
Samozatajna supruga premijera Plenkovića uvijek je elegantna: Ovo su njena najbolja izdanja
ANA MASLAĆ PLENKOVIĆ

Samozatajna supruga premijera Plenkovića uvijek je elegantna: Ovo su njena najbolja izdanja

Premijerova supruga u javnosti se ne pojavljuje često, ali kad ga prati na njegovim putovanjima, uvijek privuče pozornost. U braku su od 2014. godine, a zajedno imaju troje djece

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025