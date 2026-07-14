Biografija: Ashton Kutcher

Kada pomislite na Ashtona Kutchera, možda vam prvo na pamet padne njegov zarazni smijeh iz serije "Lude sedamdesete", ili pak njegova impresivna transformacija u filmskoj biografiji o Steveu Jobsu. No, iza svjetala reflektora krije se priča o dječaku iz Iowe koji je, protiv svih očekivanja, postao jedan od najprepoznatljivijih i najutjecajnijih ljudi današnjice.

Djetinjstvo u sjeni borbe

Christopher Ashton Kutcher rođen je 7. veljače 1978. u Cedar Rapidsu, u radničkoj katoličkoj obitelji. Njegovo djetinjstvo obilježila je borba njegovog brata blizanca Michaela s ozbiljnim zdravstvenim problemima – Michael je kao dijete preživio transplantaciju srca i živi s cerebralnom paralizom. Ta je obiteljska drama ostavila dubok trag na Ashtona, koji je kasnije priznao da je u tinejdžerskim godinama čak razmišljao o vlastitom životu kako bi spasio brata. "Držao sam se toliko zaposlenim da nisam dopuštao sebi osjećati", iskreno je priznao u jednom intervjuu.



Odrastanje u malom mjestu Homestead, Iowa, bilo je ispunjeno izazovima. Ashton je bio tipičan buntovni tinejdžer: zaljubljenik u školsku dramu, ali i sklon nevoljama. Zbog provale u školu tijekom završne godine srednje škole, završio je na trogodišnjoj uvjetnoj kazni i morao je odraditi 180 sati društveno korisnog rada. Iako ga je to iskustvo "izravnalo", izgubio je stipendije i bio je izopćen u zajednici. No, upravo su te rane lekcije oblikovale njegovu upornost i snalažljivost.

Prvi koraci: od biokemije do svjetala reflektora

Nakon srednje škole, Ashton upisuje biokemijski inženjering na Sveučilištu Iowa, motiviran željom da pronađe lijek za bratovu bolest. No, studentski život bio je sve samo ne miran – Ashton je bio poznat po ludim zabavama, a da bi platio školovanje radio je u tvornici žitarica i povremeno prodavao krvnu plazmu.



Sudbina se poigrala kad ga je u studentskom baru otkrio skaut za modele. Osvojio je natjecanje "Fresh Faces of Iowa" i otputovao u New York, gdje je ubrzo potpisao ugovor s agencijom Next. Pozirao je za Calvin Klein i radio u Parizu i Milanu, ali ga je srce vuklo prema glumi. Preselio se u Los Angeles i na prvom audiciji osvojio ulogu Michaela Kelsa u seriji "Lude sedamdesete" – i time započeo nevjerojatnu karijeru.

PA/Pixsell | Foto: PA/Pixsell

Zvijezda koja ne miruje

Uloga simpatičnog, ali pomalo glupavog Kelsa proslavila ga je diljem svijeta. Serija je trajala od 1998. do 2006., a Kutcher je u međuvremenu počeo graditi filmsku karijeru. Uslijedile su uspješne komedije poput "Čovječe, gdje mi je auto?", "Upravo vjenčani", "My Boss’s Daughter" i "Guess Who". No, pokazao je i ozbiljniju stranu u znanstveno-fantastičnom trileru "Domino efekt" (The Butterfly Effect), gdje je glumio mladića koji pokušava promijeniti prošlost – ulogu koja je iznenadila i oduševila kritiku.



Kutcher nije bio samo glumac: 2003. pokreće i producira MTV-jev hit "Punk’d", emisiju u kojoj je podvaljivao slavnim osobama. Ubrzo se okušao i kao producent drugih reality showova, a 2011. preuzima glavnu ulogu u megapopularnoj seriji "Dva i pol muškarca" nakon odlaska Charlieja Sheena. Njegov debi gledalo je gotovo 29 milijuna ljudi – više nego ijednu epizodu dotad.

Poduzetnik i inovator

Ashton Kutcher nije tipična holivudska zvijezda – on je i strastveni investitor u tehnološke startupe. S partnerima je osnovao fond A-Grade Investments, koji je ulagao u kompanije poput Ubera, Airbnb-a, Spotifyja i Duolinga. Njegov poduzetnički duh prepoznat je i izvan industrije zabave, a Forbes je 2016. procijenio vrijednost njegovih investicija na više od 200 milijuna dolara. Sudjelovao je i u razvoju inovativnih platformi poput A Plus, a kao jedan od prvih slavnih "influencera" dosegao je milijun pratitelja na Twitteru prije nego itko drugi.

Humanitarni rad i borba za bolji svijet

Privatni život Kutchera često je bio pod povećalom javnosti, osobito zbog braka s Demi Moore, koji je trajao od 2005. do 2013. godine. Zajedno su osnovali zakladu za suzbijanje dječjeg ropstva i seksualne eksploatacije, kasnije poznatu kao Thorn. Kutcher je neumorno radio na razvoju tehnologija za otkrivanje i suzbijanje seksualnog iskorištavanja djece na internetu, a njegov angažman prepoznat je i nagradama.



Nakon razvoda, ljubav je pronašao s Milom Kunis, kolegicom iz "Ludih sedamdesetih". Par se zaručio 2014., a iste godine dobili su kćer Wyatt Isabelle, dok im se sin Dimitri rodio 2016. godine. Njihov dom u Los Angelesu poznat je po održivosti i ekološkom dizajnu, još jedan dokaz Kutcherove inovativnosti.

Osobne borbe i trijumfi

Kutcher nije skrivao ni svoje osobne borbe. Godine 2020. otkrio je da mu je dijagnosticirana rijetka autoimuna bolest – vaskulitis, zbog koje je privremeno izgubio vid, sluh i ravnotežu. No, i ovu je bitku dobio upornošću i optimizmom. Njegova životna energija, spremnost na rizik i želja za promjenom svijeta na bolje, čine ga jedinstvenom pojavom u svijetu slavnih.

Ashton Kutcher smiles at premiere of "Open Season" in Los Angeles | Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Ostavština i utjecaj

Ashton Kutcher je mnogo više od zgodnog lica s malih ekrana. On je primjer kako se iz skromnih početaka može izgraditi život pun uspjeha, ali i smisla. Njegova otvorenost, humanitarni rad i poduzetnički duh inspiracija su milijunima. U svijetu koji se mijenja brže nego ikad, Kutcher ostaje vječni optimist, spreman na nove izazove – i dokaz da je, uz malo hrabrosti i puno srca, sve moguće.