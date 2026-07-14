Biografija: Billy Bob Thornton

Kada pomislite na Hollywood, vjerojatno zamišljate blještave reflektore, crvene tepihe i glamur. No, iza kulisa često se kriju priče o upornosti, borbi i neobičnim sudbinama. Malo tko utjelovljuje taj kontrast bolje od Billyja Boba Thorntona – čovjeka koji je iz ruralnog Arkansasa, preko asfaltnih cesta, stigao do oscarovskog sjaja, ali i neobičnih životnih puteva.

Djetinjstvo u sjeni Arkansasa

Rođen 4. kolovoza 1955. u Hot Springsu, Arkansas, kao William Robert Thornton, Billy Bob odrastao je u obitelji koja je već sama po sebi bila osebujna. Majka Virginia bila je samoproglašena vidovnjakinja, dok je otac Billy Ray bio srednjoškolski profesor povijesti i košarkaški trener. Djetinjstvo je proveo seljakajući se po malim gradovima Arkansasa, često boraveći kod djeda Otisa, šumskog rendžera. Odrastanje u takvoj sredini, uz povremene financijske teškoće i osjećaj nepripadanja, duboko je obilježilo Billyja Boba.



Već kao mladić pokazivao je sportski talent, posebno u bejzbolu, sanjajući čak i profesionalnu karijeru. No, ozljeda ga je zauvijek udaljila od tog sna. Nakon završetka srednje škole, kratko je studirao psihologiju, ali je brzo odustao, osjećajući da ga život vuče nekim drugim putem.

Između asfaltiranja cesta i Hollywooda

Prije nego što je postao poznat, Thornton je radio najrazličitije poslove – polagač asfalta, radnik na vjetroelektrani, telemarketinški agent, čak i konobar na događanjima filmske industrije. Upravo je kao konobar sudbinski poslužio legendarnog redatelja Billyja Wildera, koji mu je u prijateljskom razgovoru savjetovao da okuša sreću kao scenarist. Taj trenutak pokazat će se ključnim preokretom u njegovom životu.

Prvi glumački i scenaristički koraci

Thornton je u Los Angelesu 1980-ih započeo s malim ulogama i pisanjem scenarija. Prvi veći proboj ostvario je 1992. kao ko-scenarist i glumac u trileru "One False Move". No, prava prekretnica dolazi 1996. s nezavisnim filmom "Sling Blade" – djelom koje je sam napisao, režirao i u kojem je tumačio glavnu ulogu. Film o mentalno izazvanom muškarcu koji izlazi iz zatvora zbog ubojstva, osvojio je kritiku i publiku diljem svijeta. Thornton je za scenarij nagrađen Oscarom, a nominiran je i za najboljeg glumca. Taj uspjeh otvorio mu je vrata Hollywooda, ali i obilježio njegovu karijeru kao autora koji se ne boji mračnih, kompleksnih likova.

Uspon u Hollywoodu i osebujni likovi

Nakon "Sling Bladea", Thornton je ostvario niz zapaženih uloga: od političkog stratega u "Primary Colors", naftaša u "Armageddonu", do dirljivih i problematičnih likova u "A Simple Plan" (nominacija za Oscara za sporednu ulogu), "Monster’s Ball", "The Man Who Wasn’t There" i, naravno, kultnog pijanog Djedice u crnoj komediji "Bad Santa". Njegova sklonost portretiranju antijunaka, marginalaca i ekscentrika postala je njegov zaštitni znak.



Billy Bob nije ostao samo pred kamerama – okušao se i kao redatelj u filmovima "All the Pretty Horses" (2000.), "Daddy and Them" (2001.) i "Jayne Mansfield’s Car" (2012.). Ipak, zbog loših iskustava sa studijskim uplitanjem, posebno kod "All the Pretty Horses" gdje je bio prisiljen izrezati sat vremena materijala, odlučio je da više neće režirati velike studijske filmove.

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Zvijezda televizije i glazbe

Thornton je karijeru proširio i na televiziju. Posebno se istaknuo u seriji "Fargo" (2014.) kao Lorne Malvo, za što je osvojio Zlatni globus, te u seriji "Goliath" (2016.-2021.) gdje je tumačio briljantnog, ali slomljenog odvjetnika Billyja McBridea. I u glazbi je ostavio trag – izdao je nekoliko solo albuma i nastupa kao frontmen rock benda The Boxmasters, ne skrivajući ljubav prema američkom countryju i bluesu.

Privatni život

Ekscentričnost i ljubavni brodolomi Thorntonov privatni život često je bio jednako buran kao i filmski. Poznat je po ekscentričnim navikama – pati od opsesivno-kompulzivnog poremećaja, ima neobične fobije poput straha od antiknog namještaja i metalnog pribora za jelo. Bio je u šest brakova, a najpoznatiji je onaj s Angelinom Jolie, s kojom je dijelio neobične rituale poput nošenja privjesaka s kapljicom krvi. Ima četvero djece iz različitih veza, a danas je u braku s Connie Angland.



Thornton je uvijek bio autentičan, često izbjegavajući holivudsku pompu i otvoreno govoreći o svojim strahovima, slabostima i borbama s vlastitim demonima. Njegova iskrenost i ranjivost, kako pred kamerama tako i izvan njih, donijeli su mu vjernu publiku i poštovanje kolega.

Nasljeđe

Ostavština autentičnog autsajdera Billy Bob Thornton nije klasična holivudska zvijezda. Njegov put do slave bio je trnovit, obilježen neuspjesima, ali i nevjerojatnom upornošću. Kao glumac, scenarist, redatelj i glazbenik, ostavio je neizbrisiv trag u suvremenoj američkoj kulturi. Njegovi likovi – ranjeni, nesavršeni, ali iskreni – ostaju urezani u sjećanje gledatelja, podsjećajući nas da su i autsajderi, čudaci i gubitnici često najzanimljiviji junaci životnih priča.



Billy Bob Thornton danas živi mirnije, daleko od reflektora, ali i dalje radi ono što voli – glumi, piše i svira. Njegova priča inspiracija je svima koji vjeruju da se autentičnost, upornost i malo ludosti isplate – čak i u svijetu gdje je sve moguće, ali ništa nije lako.