Thornton o braku s Jolie: 'Bočice s krvi? To je bila njezina ideja'

Glumac Billy Bob Thornton (70) u ekskluzivnom intervjuu za Rolling Stone osvrnuo se na svoj kratki, ali vrlo medijski popraćen brak s Angelinom Jolie. Par se vjenčao 2000. u Las Vegasu, a razveo 2003. godine.

- To je bio civilizirani prekid. Sjajno smo se proveli i to je bilo jedno od najboljih razdoblja u mom životu - izjavio je Thornton.

Par se upoznao 1999. godine na setu filma 'Pushing Tin' i odlučili su se vjenčati nakon samo godinu dana. Nakon što su 2002. godine najavili da će posvojiti sina Maddoxa, Jolie je zatražila puno skrbništvo. Thornton je priznao da se nikada nije osjećao dovoljno dobrim za nju.

- Jako mi je neugodno u blizini bogatih i važnih ljudi - dodao je, naglašavajući da radije ostaje kod kuće nego odlazi na glamurozne događaje.

U razgovoru s Us Weeklyjem iz 2019. godine, potvrdio je da su i dalje prijatelji.

- Održavamo kontakt. Ona nije često u gradu, pa se ne viđamo puno, ali razgovaramo - dodao je glumac.

Thornton je također progovorio o kontroverznim 'bočicama krvi' koje su postale sinonim za njihovu vezu.

- To uopće nisu bile bočice. Svaki od nas imao je mali medaljon s kapljicom krvi - objasnio je i dodao da je to bila romantična ideja te da je javnost iskrivila tu gestu.

- Do trenutka kada završi veza, mi smo vampiri. Živimo u tamnici, pijemo jedno drugime krv - rekao je uz smijeh.

