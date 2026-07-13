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Biografija: Elizabeth Hurley

Piše 24sata,
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Biografija: Elizabeth Hurley
pixsell | Foto: pixsell
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Saznajte fascinantnu životnu priču Elizabeth Hurley, engleske glumice i modela koja je osvojila svijet filmskim ulogama, modnim izjavama i osobnim usponima i padovima.

Admiral

Elizabeth Jane Hurley, svima poznata kao Liz Hurley, rođena je 10. lipnja 1965. godine u mirnom gradiću Basingstoke u Engleskoj. Iako je danas sinonim za glamur, eleganciju i britanski šarm, njezini počeci bili su sve samo ne konvencionalni. Kao buntovna tinejdžerica, Liz je eksperimentirala s punk estetikom – ružičasta kosa, probušeni nos i druženja s New Age putnicima bili su njezin način izražavanja želje za slobodom i autentičnošću. Odrasla je uz majku učiteljicu i oca časnika britanske vojske, što joj je dalo čvrstu osnovu, ali i potaknulo želju za bijegom iz provincije u svijet umjetnosti.

Liz je od malih nogu sanjala o plesu, pa je pohađala balet, no ubrzo je otkrila i svoju strast prema kazalištu. Nakon završetka srednje škole, upisuje prestižni London Studio Centre gdje izučava ples i glumu, nesvjesna da će joj upravo kombinacija talenta, ljepote i odvažnosti otvoriti vrata svjetske slave.

Prvi filmski koraci i zvjezdani uspon

Prvi filmski nastup ostvarila je 1987. godine u filmu "Aria", no šira publika zapazila ju je tek početkom 90-ih kroz razne uloge, među kojima se izdvaja akcijski film "Passenger 57". No, prava prekretnica u njezinoj karijeri dogodila se 1994. godine, i to izvan filmskog seta. Tada je kao prateća dama Hugha Granta, tadašnjeg dečka, stigla na premijeru filma "Četiri vjenčanja i sprovod" odjevena u crnu Versace haljinu spojenu zlatnim zihericama. Taj odvažan modni izbor preko noći ju je prometnuo u globalnu ikonu stila, a fotografije su obišle svijet i zauvijek promijenile njezin život.

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Filmski i televizijski uspjesi

Liz Hurley nije ostala samo na modnim naslovnicama. Filmska karijera procvala je zahvaljujući ulogama koje su obilježile cijelu jednu generaciju. Najslavnija je kao Vanessa Kensington u "Austin Powers: International Man of Mystery" (1997), gdje je pokazala fantastičan smisao za humor i šarm, te kao Vrag u urnebesnoj komediji "Bedazzled" (2000). Uz filmske uloge, okušala se i kao producentica, ponajviše u projektima Simian Filmsa, produkcijske kuće koju je osnovao Hugh Grant.

Televizijska publika pamti je po ulozi kraljice Helene u seriji "The Royals" (2015–2018), gdje je s lakoćom utjelovila modernu britansku monarhiju, a mlađe generacije upoznale su je kao zlu Morgan le Fay u Marvelovoj seriji "Runaways". U petoj sezoni planetarno popularne serije "Gossip Girl" glumila je moćnu i zavodljivu Dianu Payne, čime je dodatno učvrstila svoj status TV zvijezde.

Modna i poslovna carica

Iako je gluma njezina prva ljubav, Elizabeth Hurley jednako je uspješna i u modnom svijetu. S 29 godina postaje zaštitno lice Estée Laudera, što je bio početak dugogodišnje suradnje s prestižnim brendom. Liz je godinama krasila naslovnice Voguea, bila lice brojnih kampanja i surađivala s modnim divovima poput Valentina, Mangoa i Monsoona.

Godine 2005. pokreće vlastitu liniju kupaćih kostima "Elizabeth Hurley Beach", a njezini modeli postaju sinonim za luksuz i sofisticiranost. Liz se nije libila sama nositi svoje kreacije, pokazujući da ljepota i samopouzdanje ne poznaju godine. U 2024. godini, magazin Maxim proglasio ju je najseksi ženom na svijetu, što je još jedan dokaz njezine bezvremenske privlačnosti.

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Humanitarka s velikim srcem

Iza blistavog osmijeha i savršenih poza krije se žena s izraženim osjećajem za društvenu odgovornost. Hurley je godinama aktivna u kampanjama za borbu protiv raka dojke, posebice kroz Estée Lauderovu "Elizabeth Pink" liniju čiji prihod ide u dobrotvorne svrhe. Angažirala se i za djecu kroz rad s Prince's Trustom, ARK-om i drugim humanitarnim organizacijama. Kao patronica Elton John AIDS Foundation i City Veterans Network, Liz je pokazala da je spremna iskoristiti svoju slavu za dobrobit drugih.

Privatni život: Ljubavi, izazovi i majčinstvo

Privatni život Elizabeth Hurley često je bio pod povećalom javnosti. Dugogodišnja veza s Hughom Grantom bila je jedna od najpraćenijih romansi devedesetih, a njihov raskid 2000. godine bio je pravi šok za obožavatelje. Unatoč skandalima i izazovima, Liz i Hugh ostali su bliski prijatelji; Grant je čak i kum njezinom sinu Damijanu.

Godine 2002. postaje majka Damiana Charlesa Hurleya, a mediji su mjesecima pratili dramu oko očinstva, koju je na kraju razriješio DNK test. Liz je kasnije bila u braku s indijskim poduzetnikom Arunom Nayarom, a potom i zaručena za australskog kriketaša Shanea Warnea. Nakon niza ljubavnih brodoloma, 2025. godine na društvenim mrežama objavljuje vezu s američkim glazbenikom Billyjem Rayem Cyrusom, pokazujući da nikada ne odustaje od ljubavi.

Unatoč osobnim tragedijama, poput smrti bivšeg partnera Stevea Binga i tragičnog napada na nećaka, Liz je ostala snažna, posvećena majka i prijateljica. Svojim životom pokazuje kako se iza svjetala reflektora krije žena koja ne odustaje, koja voli, gubi i ponovno se uzdiže.

Zašto je Elizabeth Hurley važna?

Elizabeth Hurley nije samo lice s naslovnice ili glumica s crvenog tepiha. Ona je simbol britanske elegancije, ali i ženske snage, samostalnosti i upornosti. Njezina sposobnost da se transformira, iznova izgradi karijeru i ostane relevantna desetljećima inspirira milijune žena diljem svijeta. U vremenu kada se slava često mjeri brojem pratitelja, Liz Hurley ostaje primjer autentičnog uspjeha – izgrađenog na talentu, radu, ali i hrabrosti da uvijek bude svoja.

Njezina priča još nije završena – i dok god postoji crveni tepih, kamera ili modna pista, Elizabeth Hurley će biti tu, spremna pokazati da su stil, karizma i srce njezini najjači aduti.

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