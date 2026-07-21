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Biografija: Katy Perry

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Biografija: Katy Perry
PA/Pixsell | Foto: PA/Pixsell
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Otkrijte nevjerojatnu životnu priču Katy Perry – od djetinjstva u strogoj religijskoj obitelji do svjetske slave, kontroverzi i statusa pop ikone.

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Kada pomislite na šarene perike, eksplozivne nastupe i zarazne pop hitove, jedno ime odmah dolazi na pamet: Katy Perry. No iza blještavila reflektora i svjetlucavih scenskih kostima krije se priča o upornosti, borbi protiv predrasuda i nevjerojatnoj transformaciji – od djevojčice iz stroge pentekostne obitelji do globalne pop senzacije i jedne od najutjecajnijih glazbenica 21. stoljeća.

Djetinjstvo pod strogim pravilima

Katheryn Elizabeth Hudson rođena je 25. listopada 1984. u sunčanom Santa Barbari u Kaliforniji. Njezini roditelji, oboje bivši buntovnici koji su se okrenuli vjeri, bili su pentekostni pastori. Djetinjstvo joj je obilježila stroga religioznost: nisu smjeli slušati sekularnu glazbu, Lucky Charms žitarice bile su zabranjene jer je riječ "luck" podsjećala na Lucifera, a "deviled eggs" su se morale zvati "angeled eggs". Obitelj je često selila, a financijska situacija bila je teška – ponekad su ovisili o dobrotvornim organizacijama za hranu.

Unatoč ograničenjima, mala Katy je pokazivala glazbeni talent. Sa samo devet godina pjevala je u crkvi, a već s 13 dobila je prvu gitaru i počela pisati pjesme. Srednju školu napustila je s 15 kako bi se posvetila glazbi, sanjajući velike pozornice dok je vježbala uz kasete svoje sestre.

Prvi koraci i padovi

Pod imenom Katy Hudson, 2001. izdala je svoj prvi album – kršćanski gospel, koji je prošao nezapaženo, prodavši se u svega nekoliko stotina primjeraka. No, Katy nije odustajala. Preselila se u Los Angeles, gdje je godinama uporno pokušavala pronaći svoje mjesto u glazbenoj industriji. Mijenjala je izdavače, snimala demo snimke, radila s različitim producentima i čak promijenila prezime u Perry (djevojačko prezime svoje majke) kako je ne bi zamijenili s glumicom Kate Hudson.

Tek 2008. dolazi njezin veliki proboj. Singl "I Kissed a Girl" s albuma "One of the Boys" postaje svjetski hit, a Katy Perry preko noći postaje globalna zvijezda. Pjesma je izazvala kontroverze zbog LGBT tematike, ali i oduševljenje publike – postala je gej ikona i simbol slobode izražavanja.

Reuters/Pixsell
Reuters/Pixsell | Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA
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Neočekivano! Pogledajte što je Katy Perry napravila pored slavne Fontane di Trevi u Rimu

Uspon do zvijezda i rušenje rekorda

Nakon "I Kissed a Girl" uslijedili su hitovi "Hot N Cold", "Thinking of You" i "Waking Up in Vegas", a album je dosegao dvostruku platinastu nakladu. No, prava eksplozija dogodila se s idućim albumom – "Teenage Dream" iz 2010. godine. S pet pjesama na prvom mjestu američke ljestvice, Katy se izjednačila s Michaelom Jacksonom, što je dotad uspjelo samo njemu. Pjesme poput "California Gurls", "Firework" i "Last Friday Night (T.G.I.F.)" postale su generacijski himni, a scenski nastupi puni boja, humora i camp estetike postavili su nove standarde pop spektakla.

Katy Perry je postala sinonim za zabavu, ali i za iskrenost – u pjesmama je često progovarala o vlastitim nesigurnostima, ljubavnim brodolomima i potrazi za samopouzdanjem. Iako su joj kritičari ponekad zamjerali klišeje, publika je prepoznala autentičnost i zaraznu energiju.

Padovi, povratci i osobni izazovi

Njezin treći veliki album "Prism" (2013.) donio je zreliji zvuk, ali i nove uspjehe – "Roar" i "Dark Horse" postali su globalni hitovi. Ipak, iza kulisa, Katy je prolazila kroz turbulentna razdoblja: kratki brak s britanskim komičarem Russellom Brandom završio je bolnim razvodom, o kojem je otvoreno govorila. Kasnije veze, uključujući onu s glumcem Orlandom Bloomom, također su bile pod budnim okom javnosti.

Unatoč privatnim izazovima, Katy je nastavila nizati profesionalne uspjehe. Turneje su joj bile među najprofitabilnijima na svijetu, a nastup na Super Bowlu 2015. gledalo je više od 118 milijuna ljudi – više nego samu utakmicu! Postala je prva izvođačica s više od milijardu pregleda na YouTubeu za više spotova, a njezine pjesme i danas pune radijske etere.

REUTERS/PIXSELL
REUTERS/PIXSELL | Foto: Reuters/PIXSELL, Screenshot/L'Equpie
LJUBAV IM CVJETA Katy Perry i Justin Trudeau prvi put skupa na crvenom tepihu
Katy Perry i Justin Trudeau prvi put skupa na crvenom tepihu

Ikona pop kulture i borac za prava

Katy Perry nije samo pjevačica – ona je i modna ikona, kraljica campa i simbol samopouzdanja. Njezini scenski kostimi, često inspirirani voćem, slatkišima ili animiranim likovima, postali su prepoznatljivi diljem svijeta. Vogue i Rolling Stone proglasili su je "kraljicom campa", dok je Billboard uvrstio među najveće pop zvijezde stoljeća.

Osim glazbe, Katy je poznata po humanitarnom radu – UNICEF-ova je ambasadorica dobre volje i aktivno se zalaže za prava djece, LGBT zajednice i žena. Njezina iskrenost o vlastitim borbama s mentalnim zdravljem i samopouzdanjem inspirirala je milijune obožavatelja.

Nasljeđe koje traje

Danas, s više od 150 milijuna prodanih ploča, desecima nagrada i statusom jedne od najbogatijih glazbenica svijeta, Katy Perry ostaje uzor upornosti, kreativnosti i slobode izražavanja. Njezina priča podsjeća nas da je put do zvijezda često posut padovima, ali da se upornošću i vjerom u sebe mogu ostvariti i najluđi snovi.

I dok Katy i dalje iznenađuje novim projektima, od televizijskih emisija do vlastite modne linije, jedno je sigurno – njezin "firework" još dugo neće prestati svijetliti na svjetskoj glazbenoj sceni.

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