Fontana di Trevi jedna je od najposjećenijih rimskih znamenitosti, a vjeruje se da bacanje novčića u nju donosi sreću. Ipak, pjevačica je odlučila potražiti sreću na moderniji način
Neočekivano! Pogledajte što je Katy Perry napravila pored slavne Fontane di Trevi u Rimu
Američka pjevačica Katy Perry (41) tijekom posjeta Rimu odlučila je potražiti sreću na neobičan način. U slavnu Fontanu di Trevi umjesto novčića uronila je svoju kreditnu karticu.
- Neka mi netko da novčić - pjeva u videozapisu pa nastavlja: 'Ekipa, rekla sam vam u pjesmi 'Save as Draft' da se ne zamaram sitnišem, ali u zadnje vrijeme često bacam novčiće', referirajući se na stih iz svoje pjesme.
Dodaje kako je osjetila potrebu da nešto ubaci u fontanu 'za sreću'.
Budući da nije imala kovanica, na trenutak je u vodu uronila svoju kreditnu karticu, ali brzo ju je zgrabila prije nego što je mogla otplutati. Osim videozapisa, podijelila je i niz fotografija s putovanja, a u opisu je napisala igru riječi 'Just 'roamin' around' (Samo se 'rimujem' po gradu).
Fontana di Trevi, dovršena 1762. godine, jedna je od najposjećenijih rimskih znamenitosti, a vjeruje se da bacanje novčića u nju donosi sreću. Perry je u subotu imala privatni koncert u rimskom centru La Nuvola. Podijelila je isječak nastupa na kojem u svjetlucavom topu i crnim svilenim hlačama pjeva svoj hit iz 2010. 'The One That Got Away'.
