Biografija: Marlene Dietrich

Marlene Dietrich nije bila samo filmska zvijezda – bila je simbol epohe, žena koja je pomicala granice, izazivala društvene norme i ostala upamćena kao ikona stila i otpora. Rođena kao Maria Magdalena Dietrich 27. prosinca 1901. u Schönebergu, tadašnjoj četvrti Berlina, Marlene je odrasla u obitelji srednje klase. Majka joj je potjecala iz imućne urarske obitelji, dok je otac bio policijski poručnik. Rano je izgubila oca, a njezino djetinjstvo obilježile su promjene, rat i gubitak, što će kasnije oblikovati njezinu snagu i neovisnost.



Od najranijih dana pokazivala je umjetnički talent. Sanjala je o karijeri violinistice, no ozljeda ručnog zgloba preusmjerila ju je prema kazalištu. S 11 godina spojila je svoja dva imena u jedno – Marlene – ime koje će ubrzo postati sinonim za glamur, provokaciju i neodoljivu privlačnost.

Uspon kroz berlinsku avangardu

Prve profesionalne korake Marlene je napravila kao djevojka u zboru u kazalištima slavnog Maxa Reinhardta. U Berlinu 1920-ih, gradu koji je vrvio umjetničkom i društvenom energijom, Dietrich je nastupala u popularnim kabareima, mjuziklima i revijama. Iako isprva nije privlačila veliku pažnju, njezina pojava na sceni bila je sve zamjetnija. Filmski debi ostvarila je 1922., a ubrzo je, radeći na filmu, upoznala svog budućeg supruga Rudolfa Siebera, s kojim je dobila kćer Mariju.



Prava prekretnica dogodila se 1930. godine ulogom Lola-Lole u filmu "Plavi anđeo" redatelja Josefa von Sternberga. Uloga zavodljive kabaretske pjevačice donijela joj je međunarodnu slavu, a njezina izvedba pjesme "Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt" postala je evergrin. Sternberg ju je "otkrio" za svijet, a Marlene je preko noći postala europska senzacija.

Osvajanje Hollywooda i zvjezdani status

Uspjeh "Plavog anđela" otvorio joj je vrata Hollywooda. Paramount Pictures ju je doveo u SAD, gdje je studio promovirao Dietrich kao odgovor na švedsku divu Gretu Garbo. Njezina prva američka uloga u filmu "Maroko" donijela joj je nominaciju za Oscara, iako je tada engleski govorila još vrlo nesigurno.



U suradnji s von Sternbergom snimila je niz kultnih filmova: "Obesčašćena", "Shanghai Express", "Plava Venera", "Grimizna carica" i "Žena je vrag". Sternberg je stvorio njezin prepoznatljiv imidž fatalne žene, koristeći sofisticiranu rasvjetu i scenski dizajn kako bi naglasio njezinu misterioznost i glamur. Ta kombinacija njezine karizme i redateljeve vizije ostaje među najstiliziranijim ostvarenjima filmske povijesti.



Iako su joj kasniji filmovi donijeli manje uspjeha, Dietrich je ostala među najtraženijim i najplaćenijim glumicama Hollywooda. Ulogom Frenchie u vestern-komediji "Destry ponovo jaše" s Jamesom Stewartom, 1939. ponovno je zadobila simpatije publike i kritičara, a pjesma "The Boys in the Back Room" postala je nova uspješnica.

Žena otpora: Ratne godine i angažman

Marlene Dietrich bila je antinacistkinja i nije se libila javno osuditi Hitlerov režim. Odbila je ponude nacističkih vlasti da se vrati u Njemačku i postane filmska zvijezda Trećeg Reicha. Umjesto toga, 1939. postaje američka državljanka. Tijekom Drugog svjetskog rata bila je neumorna u podršci savezničkim snagama: prodavala je ratne obveznice, nastupala pred vojnicima na prvim linijama u Europi i Africi, riskirajući život kako bi podigla moral vojnika.



Snimila je i pjesmu "Lili Marleen", koja je postala omiljena među vojnicima s obje strane fronta. Za svoj doprinos nagrađena je američkom Predsjedničkom medaljom slobode i francuskom Legijom časti – priznanja na koja je bila posebno ponosna.

Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Glazbena diva i kabaretska kraljica

Od 1950-ih Marlene Dietrich okreće se glazbenoj karijeri, postajući globalna kabaretska senzacija. Nastupala je u Las Vegasu, Londonu, Parizu, na Broadwayu, noseći spektakularne kostime prekrivene kristalima i ogrtače od labuđeg perja. U suradnji s aranžerom Burtom Bacharachom, njezini nastupi postaju sofisticirane kazališne predstave, a repertoar kombinira filmske pjesme i suvremene hitove. Iako alt, njezin glas je bio prepun emocije, a nastupi su privlačili publiku svih generacija.



Povratak u Njemačku 1960. godine izazvao je burne reakcije – dok su je neki dočekali kao izdajicu, drugi su je slavili kao simbol otpora i slobode. Bez obzira na podijeljene osjećaje, njezina turneja bila je umjetnički trijumf.

Privatni život: Ljubavi, tajne i sloboda

Iza pažljivo izgrađenog imidža, Marlene Dietrich je vodila bogat i buran privatni život. Bila je biseksualka i uživala u slobodama berlinske gay scene 1920-ih. Udala se samo jednom, za Rudolfa Siebera, ali je imala brojne ljubavne veze – s muškarcima i ženama. U njezinoj orbiti našli su se pisci, glumci, političari i umjetnici: Erich Maria Remarque, Jean Gabin, Yul Brynner, pa čak i John F. Kennedy. S mužem je ostala u formalnom braku do njegove smrti, a njihova kćer Maria Riva kasnije je napisala iskrenu biografiju o slavnoj majci.



Dietrich je bila ateistkinja, razočarana religijom zbog ratnih stradanja. Modna ikona, prva je žena koja je javno nosila hlače, prkoseći tadašnjim normama i inspirirajući generacije dizajnera i umjetnika. "Oblačim se radi sebe. Ne za imidž, ne za publiku, ne za modu, ne za muškarce", izjavila je jednom prilikom.

Posljednje godine i nasljeđe

Posljednji filmski nastup imala je 1979. u filmu "Just a Gigolo" s Davidom Bowiem. Nakon teške ozljede na sceni 1975., povukla se iz javnosti i živjela povučeno u pariškom stanu. Posljednje godine provela je pišući pisma, telefonirajući i povremeno sudjelujući u dokumentarcima o svom životu, ali uvijek iz sjene.



Umrla je 6. svibnja 1992. u Parizu, u 91. godini života. Sprovod je održan u crkvi La Madeleine, a tijelo je, prekriveno američkom zastavom, vraćeno u Berlin, gdje je pokopana pokraj majke. Njezin život i rad danas čine središnji dio izložbe u Berlinskom filmskom muzeju, a trg u središtu Berlina nosi njezino ime.



Marlene Dietrich ostaje simbol emancipacije, umjetničke hrabrosti i vječne elegancije. Bila je žena ispred svog vremena, koja je svijet osvojila glasom, stavom i neponovljivom pojavom – i ostala vječna inspiracija generacijama koje dolaze.+