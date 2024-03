Biserka iz 'Tko to tamo pjeva?': 'U Luki sam vidjela svog unuka. Već znam što ću s 5000 eura...'

Nije ti meni zlato do slave. Sad sam shvatila što znači taj mali djelić 'slave'. Tek sad razumijem kako je poznatim ljudima koji nemaju mira i stalno su pod pritiskom, priča nam Biserka Hajdek (63) koju od petka navečer svi od milja zovu 'teta Bise', kako ju je na samom početku showa 'Tko to tamo pjeva' prozvao Luka Nižetić (40). Vesela umirovljenica kaže nam da joj mobitel ne prestaje zvoniti. Dobila je brojne čestitke zbog osvojene nagrade od 5000 eura, a brzo je postala hit u medijima i na društvenim mrežama, stoga joj ni intervjui nisu na odmet.

- Kažu mi ljudi: 'Kapa do poda što si promovirala kajkavski kojeg dugo nismo čuli na televiziji'. Ja se svoga ne sramim, govorim kako me je mama naučila i trudim se biti razumljiva - priznaje nam Biserka.

Svi su pretraživali njeno ime

Prošloga vikenda njezino je ime bilo među najpretraživanijim na Internetu, a ona će nam nasmijano na to: 'O majko, sad ću i influencerica postati'. Publiku diljem Lijepe naše oduševila je svojim humorom i pozitivnom energijom, a mnoge je dirnulo što Biserka nakon nešto više od 33 godine radnog iskustva ima svega 308 eura mirovine.

- To je dragome Bogu za plakati. Ne molim svoga sina i svoju kćer da mi dadu, oni sami dadu. Ali najteže je roditelju kad uzme od djeteta novac, a znaš da ima i svoje dijete. Umjesto da ja njima pomognem, oni meni daju - priča nam Biserka koja je spletom okolnosti morala otići u prijevremenu mirovinu.

Foto: Luka Dubroja

Nije mogla nastaviti školovanje

Radila je na čistilici i 'šlajfanju' te bila monter kabela. Nakon završetka osnovne škole roditelji joj nisu bili u financijskoj mogućnosti platiti daljnje školovanje, iako je bila dobar đak.

- Tata je bio jako bolestan i sve smo novce preusmjerili na njegovo liječenje. Ipak mi je bio važniji život moga tate, nego moje obrazovanje. Bio mi je jako dobar, ja bih bila za njega život dala - priznaje nam Biserka.

Foto: Luka Dubroja

Svoj cilj je ostvarila

Oduvijek je htjela biti radijska voditeljica i sad joj se taj san barem donekle ostvario u 'Tko to tamo pjeva'.

- Išla sam s jednim ciljem, da se dobro zabavim. Mada nisam znala što me očekuje jer takav show još nismo vidjeli. Išla sam u veliku neizvjesnost, ali ni jednu sekundicu ne žalim. To je bilo jako lijepo u društvu dragih i pozitivnih ljudi. Od onih koji rade u pripremi do voditelja, panelista i gledatelja, publika je bila fantastična - govori nam teta Bise koja je vješto izbacivala loše glasove i osigurala si najveći dobitak.

Foto: Luka Dubroja

Dio nagrade dat će unucima

Ne čudi što je upravo taj show u petak navečer bio najgledaniji.

- Svi su mi jako dragi, ali moram napomenuti da mi je Luka prirastao srcu. Možda sam u tom dečku vidjela svoga unuka. Vedar, pozitivan, zvrkast kao moj unuk Borna, pun elana i života - priznaje nam Biserka koja je već odlučila što će napraviti s 5000 eura.

- Usmjerit ću si na kućicu. Kupit ću novu veš mašinu jer mi je ova počela plesati po kupaoni. Tako ću malo porediti i odvojiti svotu za svoje unuke - otkriva nam.

Voli gledati 'Kumove'

Vesela umirovljenica voli televiziju i ona voli nju. Ne isključuje opciju da se opet pojavi na malim ekranima, a prisjetila se i nekih svojih iskustava prije sudjelovanja u showu.

- Jednom je na Facebooku bila nagradna igra tko će najkreativnije odgovoriti na pitanje zašto voliš seriju 'Kumove'. Dogodilo se da su baš mene izabrali i onda su me pozvali na set. Tad mi je glumac Konstantin Haag, koji glumi Zlatana, rekao: 'Gospođo, vi ćete još dospjeti na televiziju jer ste jako otvorena i komunikativna osoba'. Bila sam na lokalnoj OTV televiziji, tamo sam u emisiji 'Babičini recepti' predstavljala naše zagorske kolače - ispričala nam je Biserka.

Foto: NOVA TV

Za kraj je imala divnu poruku za sve ljude i veselo nas pozdravila.

- Cijenim sve, od čistačice do doktora. Svatko je za sebe vrijedan. Doktor će ti operirati srce, ali i čistačica mora očistiti. Nitko ne zna zašto je ona čistačica, možda je ona htjela, kao i ja, ići u škole, a nije imala mogućnosti. Zato cijenimo i poštujmo svakoga - zaključila je teta Bise.

Foto: Luka Dubroja