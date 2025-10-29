Obavijesti

Biste li je prepoznali? Irena iz 'Ljubav je na selu' pokazala kako je izgledala u mladosti

Zagrebačka kandidatkinja showa Ljubav je na selu, Irena Slopšek, postala je jedno od prepoznatljivijih lica s malih ekrana, no njezina ljubavna priča nakon televizijskih kamera donijela je još više drame
Sada je Irena objavila fotografiju iz mladosti. "Nekad sam živjela na visokoj nozi, sve je blistalo, a ja sam mislila da sam sretna. Danas živim i radim samo da preživim, zatvorena u svoja četiri zida. Ali barem znam – sada je sve istinito. Nema laži, nema glume. Samo ja i moj mir", napisala je Irena uz fotografiju. | Foto: Facebook/Irena Slopšek
