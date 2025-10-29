Biste li je prepoznali? Irena iz 'Ljubav je na selu' pokazala kako je izgledala u mladosti

“Jednog dana ga više nije bilo. Mobitel mu je bio ugašen, društvene mreže obrisane, a meni nije rekao ni zbogom,” ispričala je Irena za RTL. “Isprva sam mislila da mu se nešto dogodilo, da je bolestan ili da je morao otići zbog posla, ali onda sam čula da je možda otišao u inozemstvo. Sve mi se srušilo.” Irena tvrdi da su neposredno prije njegova nestanka počele svađe i da je saznala kako ima drugo dijete u Kamerunu, što ju je, kako kaže, duboko povrijedilo. | Foto: RTL