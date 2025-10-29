Biste li je prepoznali? Irena iz 'Ljubav je na selu' pokazala kako je izgledala u mladosti

Zagrebačka kandidatkinja showa Ljubav je na selu, Irena Slopšek, postala je jedno od prepoznatljivijih lica s malih ekrana, no njezina ljubavna priča nakon televizijskih kamera donijela je još više drame
Sada je Irena objavila fotografiju iz mladosti. "Nekad sam živjela na visokoj nozi, sve je blistalo, a ja sam mislila da sam sretna. Danas živim i radim samo da preživim, zatvorena u svoja četiri zida. Ali barem znam – sada je sve istinito. Nema laži, nema glume. Samo ja i moj mir", napisala je Irena uz fotografiju.
| Foto: Facebook/Irena Slopšek
Foto: Facebook/Irena Slopšek
| Foto: Facebook/Irena Slopšek
Irena je sudjelovala u nekoliko sezona „Ljubav je na selu“, između ostalog i u 12. sezoni kada je boravila na farmi, te je bila jedna od kandidatkinja koje su promijenile imidž i izgled tijekom sudjelovanja.
| Foto: RTL
Kako je sama izjavila, pridružila se showu nakon teškog razdoblja u životu — gubitka oca i osjećaja bespomoćnosti.
| Foto: RTL
Nakon showa, Irena je za RTL priznala da je upoznala muškarca iz Kameruna, kojeg je nazvala “Fondom”, preko društvenih mreža. Par je navodno uplovio u bračnu luk te su uzeli stan u Zagrebu, s planovima za zajednički život i poslovni angažman.
| Foto: Privatni album/
Irena je tada govorila kako je osvojena njegovom brižnošću, pozitivnim pogledom na život i razlikom koju u njemu vidi. Nakon samo nekoliko mjeseci braka, Irena je otkrila da se njezin suprug Fondo promijenio, a potom i nestao bez objašnjenja. Kako je rekla za medije, on je jednostavno otišao i prekinuo svaki kontakt, ostavivši je u šoku.
| Foto: Privatni album/canva
“Jednog dana ga više nije bilo. Mobitel mu je bio ugašen, društvene mreže obrisane, a meni nije rekao ni zbogom,” ispričala je Irena za RTL.
“Isprva sam mislila da mu se nešto dogodilo, da je bolestan ili da je morao otići zbog posla, ali onda sam čula da je možda otišao u inozemstvo. Sve mi se srušilo.” Irena tvrdi da su neposredno prije njegova nestanka počele svađe i da je saznala kako ima drugo dijete u Kamerunu, što ju je, kako kaže, duboko povrijedilo.
| Foto: RTL
Irena je, osim ljubavnih turbulencija, otvoreno govorila o profesionalnim izazovima — tvrdi da joj hrvatski poslodavci nisu željeli dati stalni posao, pa je prihvatila angažman u obiteljskoj tvrtki osoba iz Sirije.
| Foto: RTL
Foto Privatni album/canva
Foto Privatni album/canva
Foto Privatni album/canva