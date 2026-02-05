Obavijesti

Show

Komentari 3
POKAZAO ZAVIDNO ZNANJE

Biste li vi znali odgovoriti na pitanja koja je u 'Milijunašu' znao maturant Đuro Hameršak?

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 2 min
Biste li vi znali odgovoriti na pitanja koja je u 'Milijunašu' znao maturant Đuro Hameršak?
4
Foto: HRT/Screenshot

Srednjoškolac Đuro Hameršak iskazao se na kvizu 'Tko želi biti milijunaš' gdje je za sada osvojio čak 34 tisuće eura. Idući tjedan otvorit će 14. pitanje

Admiral

Iza nas je vrlo napeta i zanimljiva epizoda HRT-ovog kviza 'Tko želi biti milijunaš' u kojoj se itekako znanjem istaknuo maturant Đuro Hameršak. Ovaj srednjoškolac nije se dao pokolebati te je do kraja kviza stigao do predzadnjeg pitanja kojeg će otvoriti idući četvrtak. 

Đuro se iskazao već na 7. pitanju, kada je iskoristio džoker "pola-pola". Trebalo je odgovoriti: Čiji se kip ne nalazi na Spomeniku otkrićima u Lisabonu? Nakon sužavanja izbora na Vasca da Gamu i Giovannija Cabota, odlučio se za Cabota — i osvojio prvih 600 eura.

Sljedeća velika prepreka bilo je pitanje za 5.000 eura, koje je ujedno značilo prelazak drugog praga:

"Na udaljenosti od 5,96 svjetlosnih godina od Zemlje nalazi se Barnardova…?"

Ponuda: zvijezda, maglica, praznina ili galaktika. Đuro je posegnuo za džokerom “zovi”, nazvao oca i poslušao savjet — Barnardova zvijezda. Točan odgovor donio mu je sigurnu zonu i vidno olakšanje.

Foto: HRT/Screenshot

Napetost je ponovno porasla na 12. pitanju, kada se tražilo ime dubrovačkog pjesnika i političara koji nije bio knez Dubrovačke Republike. U igri su bili Šiško Menčetić, Nikša Ranjina, Ivan Gundulić i Ivan Bunić Vučić. Nesiguran, Đuro je zatražio pomoć publike, ali su glasovi bili podijeljeni. Unatoč tome, riskirao je i odabrao Ivana Gundulića — odgovor je bio točan, a studio je eruptirao od oduševljenja.

Foto: HRT/Screenshot

Vrhunac večeri stigao je s 13. pitanjem za 34.000 eura:

"Koji je geološki period ukinut 2008. godine?"

Ponuđeni odgovori: tercijar, perm, jura i kambrij. Iako je priznao da nije potpuno siguran, Đuro je zaključao odgovor — tercijar. Pogodio je i tako ostvario ogroman skok u osvojenom iznosu.

Foto: HRT/Screenshot

U sljedećoj emisiji čeka ga novo iskušenje jer otvara 14., ujedno i pretposljednje pitanje vrijedno 68.000 eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Dagur Sigurdsson o bivšoj ženi: Bili smo skupa 33 godine, cijeli jedan život smo preplivali...
SAMO LIJEPE RIJEČI

Dagur Sigurdsson o bivšoj ženi: Bili smo skupa 33 godine, cijeli jedan život smo preplivali...

Vjerujem da i u vremenu u kojem živimo možeš ostati u braku cijeli život i biti istinski ispunjen. Po meni je to najljepši scenarij - imati partnera, obitelj, ostarjeti zajedno. Ali ne završi uvijek tako, rekao je Dagur
Oglasio se Goran Subašić iz 'Potjere' koji je rekao da ima 65: 'Stotine poruka sam primio'
OBJASNIO SVE

Oglasio se Goran Subašić iz 'Potjere' koji je rekao da ima 65: 'Stotine poruka sam primio'

Dodao je kako je u jednom trenutku njegovo godište bio najguglaniji pojam u Hrvatskoj te da je ovo bio 'izvrstan sociološki eksperiment'
FOTO Tko je Nuša iz Gospodina Savršenog: Već bila u realityju, u svađi je s djevojkama u vili
ZANIMLJIVA SLOVENKA

FOTO Tko je Nuša iz Gospodina Savršenog: Već bila u realityju, u svađi je s djevojkama u vili

Svojom pojavom, energijom i zaraznim smijehom, Nuša nigdje ne prolazi nezapaženo pa će sigurno biti vrlo ozbiljna konkurencija ostalim djevojkama u borbi za Karlovo srce

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026