Biste li vi znali odgovoriti na pitanja koja je u 'Milijunašu' znao maturant Đuro Hameršak?

Iza nas je vrlo napeta i zanimljiva epizoda HRT-ovog kviza 'Tko želi biti milijunaš' u kojoj se itekako znanjem istaknuo maturant Đuro Hameršak. Ovaj srednjoškolac nije se dao pokolebati te je do kraja kviza stigao do predzadnjeg pitanja kojeg će otvoriti idući četvrtak.

Đuro se iskazao već na 7. pitanju, kada je iskoristio džoker "pola-pola". Trebalo je odgovoriti: Čiji se kip ne nalazi na Spomeniku otkrićima u Lisabonu? Nakon sužavanja izbora na Vasca da Gamu i Giovannija Cabota, odlučio se za Cabota — i osvojio prvih 600 eura.

Sljedeća velika prepreka bilo je pitanje za 5.000 eura, koje je ujedno značilo prelazak drugog praga:

"Na udaljenosti od 5,96 svjetlosnih godina od Zemlje nalazi se Barnardova…?"

Ponuda: zvijezda, maglica, praznina ili galaktika. Đuro je posegnuo za džokerom “zovi”, nazvao oca i poslušao savjet — Barnardova zvijezda. Točan odgovor donio mu je sigurnu zonu i vidno olakšanje.

Foto: HRT/Screenshot

Napetost je ponovno porasla na 12. pitanju, kada se tražilo ime dubrovačkog pjesnika i političara koji nije bio knez Dubrovačke Republike. U igri su bili Šiško Menčetić, Nikša Ranjina, Ivan Gundulić i Ivan Bunić Vučić. Nesiguran, Đuro je zatražio pomoć publike, ali su glasovi bili podijeljeni. Unatoč tome, riskirao je i odabrao Ivana Gundulića — odgovor je bio točan, a studio je eruptirao od oduševljenja.

Foto: HRT/Screenshot

Vrhunac večeri stigao je s 13. pitanjem za 34.000 eura:

"Koji je geološki period ukinut 2008. godine?"

Ponuđeni odgovori: tercijar, perm, jura i kambrij. Iako je priznao da nije potpuno siguran, Đuro je zaključao odgovor — tercijar. Pogodio je i tako ostvario ogroman skok u osvojenom iznosu.

Foto: HRT/Screenshot

U sljedećoj emisiji čeka ga novo iskušenje jer otvara 14., ujedno i pretposljednje pitanje vrijedno 68.000 eura.