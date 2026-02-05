Srednjoškolac Đuro Hameršak briljirao u Milijunašu!

Srednjoškolac Đuro Hameršak briljirao je u večerašnjoj epizodi kviza 'Tko želi biti milijunaš'. Svoje znanje pokazao je već u igri “Najbrži prst”, gdje je kao jedini natjecatelj uspio točno poredati filmove “Francuska veza”, “Kineski sindrom”, “Američki nindža” i “Engleski pacijent” prema godini izlaska, piše HRT.

Ovaj zagrebački maturant Klasične gimnazije, koji se uz školu bavi streljaštvom i hrvanjem, a slobodno vrijeme najradije provodi s prijateljima, pokazao je smirenost i znanje već od prvih pitanja. Prvi džoker “pola-pola” iskoristio je na sedmom pitanju. Trebao je prepoznati čiji se kip ne nalazi na lisabonskom Spomeniku otkrićima, a ponuđena su imena: Vasco da Gama, Bartolomeu Dias, Giovanni Caboto i Ferdinand Magellan. Nakon sužavanja izbora na da Gamu i Cabota, odlučio se za Cabota — i bio u pravu, čime je osvojio 600 eura.

Foto: HRT/Screenshot

Za prelazak drugog praga, na pitanju vrijednom 5.000 eura, Đuro je posegnuo za džokerom “zovi” i nazvao oca Filipa. Pitanje je glasilo: “Na udaljenosti od 5,96 svjetlosnih godina od Zemlje nalazi se Barnardova…?” Među ponuđenim odgovorima bili su zvijezda, maglica, praznina i galaktika. Otac je bez oklijevanja odgovorio da je riječ o Barnardovoj zvijezdi, a Đuro mu je vjerovao — i ponovno pogodio.

Kasnije, na 12. pitanju, Đuro je zatražio pomoć publike jer nije bio siguran koji dubrovački pjesnik i političar nije bio knez Dubrovačke Republike. U igri su bili Šiško Menčetić, Nikša Ranjina, Ivan Gundulić i Ivan Bunić Vučić. Publika je najviše glasova dala Gunduliću (41 %), dok su Menčetić i Ranjina dobili po 23 %, a Bunić Vučić 13 %. Iako je očekivao jasniji signal, Đuro je odlučio riskirati.

“Sa 18 godina 10.000 eura je puno, ali i 5.000 je dosta”, rekao je prije nego što je zaključao odgovor — Ivan Gundulić. Točan odgovor izazvao je oduševljenje u studiju.

Foto: HRT/Screenshot

U euforiji uspjeha, na 13. pitanju vrijednom 34.000 eura odlučio je nastaviti bez sigurnosti u znanje. Pitanje je glasilo: “Koji je geološki period ukinut 2008. godine?” Ponuđeni odgovori bili su tercijar, perm, jura i kambrij. Đuro je odabrao tercijar — i ponovno pogodio. Studio je eruptirao od oduševljenja, a Tarik je kroz smijeh citirao legendarnu rečenicu Mladena Dedića: “Ljudi, je l’ to moguće?”

Na kraju emisije Tarik Filipović mu je poručio: “Ovo ćete pamtiti cijeli život. Oduševili ste nas pristupom i nastupom, a kako god završilo, već ste osvojili simpatije publike. Sutra ćete o sebi čitati po portalima — a tek u školi.”

Đuru u sljedećoj emisiji čeka nastavak napete igre i otvaranje pretposljednjeg, 14. pitanja, vrijednog 68.000 eura.