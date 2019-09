Bit će mu teško: Ovih 19 cura lovi srce Gospodina Savršenog

Druga sezona showa 'Gospodin Savršeni' kreće s emitiranje 9. rujna, a do sada je predstavljeno 19 kandidatkinja koje će se 'boriti' za srce 'Savršenog'.

Prva kandidatkinja koja će svojim šarmom pokušati naći osvojiti 'Savršenog' je Monika Kelčec (30), koja radi u Sisku kao viša stručna suradnica za prostorno uređenje i graditeljstvo.

Foto: RTL MONIKA KELČEC

- Marljiva sam, snalažljiva i pravedna osoba, vrlo uporna i osjećajna te sam pravom muškarcu spremna dati bezuvjetnu ljubav i oslonac, a isto očekuje zauzvrat - izjavila Monika za RTL.

Studentica Emily Živčić (24) iz Duge Res studira na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, a vjeruje da su iskrenost i uzajamno povjerenje temelj za kvalitetnu vezu.

Foto: RTL EMILY ŽIVČIĆ

- Preferira kreativne i spontane dečke koji imaju dobar smisao za humor te smatra kako joj partner treba ujedno biti i najveća podrška u životu - objašnjava Emily.

Svojim temperamentom i iskrenošću u showu će se predstaviti fizioterapeutska tehničarka iz Sarajeva Maja Đukanović (28).

Foto: RTL MAJA ĐUKANOVIĆ

- Ne volim agresivne i ljubomorne muškarce, a Gospodin Savršeni mogao bi me osvojiti šarmom, lijepim ponašanjem i gestama - nikako lažima i spletkama - rekla je Maja.

U borbu kreće studentica hrvatskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Osijeku, Gabrijela Divković (21). Muškarac je na prvu može osvojiti izgledom i karakterom, a ako je i inteligentan, reći će da je to pun pogodak.

Foto: RTL GABRIJELA DIVKOVIĆ

- Moj idealni dečko treba biti visok i 'velik' kako bi je mogao zaštititi i, naravno, mora voljeti čitati - odlučno kaže Gabrijela koja za sebe kaže da je iskrena, hrabra i komunikativna osoba te ponekad vrlo eksplozivna i izravna jer uvijek ide za onim što želi i kaže ono što joj je na umu.

- Vrlo sam emotivna i perfekcionistica, ali uvijek natjecateljski raspoložena - rekla je studentica medicine Samra Čataković (23) koja traži iskrene, skromne i samouvjerene dečke, a ne podnosi aroganciju, laž i manipuliranje.

Foto: RTL SAMRA ČATAKOVIĆ

- Savršen spoj zamišljam na vrhu zgrade, gdje s partnerom jedem čips, pijem sok, gledamo u zvijezde i razgovaramo o svemiru i dok mu ja postavljam pitanja, a moj savršeni muškarac zna baš svaki odgovor - objašnjava Samra.

Šesta djevojka koja 'lovi' Savršenog je Silvia Pokrajac (19). Zagrepčanka je završila prvu godinu pravnog fakulteta u Zagrebu, ali bavi se i manekenstvom. Zna kakvog muškarca želi za sebe.

Foto: RTL SILVIA POKRAJAC

- Tražim dečka koji je pametan i karizmatičan te nekoga tko razmišlja svojom glavom i pridaje mi puno pažnje. Ne volim kada su dečki pasivni i kada ne znaju pokazati tko je muško u vezi - izjavila je.Pristupačna je, otvorena i iskrena osoba koja se ne voli svađati, ali ako je netko napadne, zna se vrlo dobro braniti.

Barbara Mucić (21) iz Zagreba trenutačno radi u ugostiteljstvu, a najponosnija je što hrabro kroči kroz život i nikad nema problem reći svoje mišljenje. Godinama se bavi atletikom i premda je sport njezina prva ljubav, druga je ples, pa trenira latino-američke plesove, folklor i suvremeni ples.

Foto: RTL BARBARA MUCIĆ

- Snalažljiva sam i hrabra te nemam problema otvoreno priznati kad mi se neki dečko sviđa, volim kada se muškarac trudi pridobiti moju pažnju - kaže Barbara.

Za ljubav će se borit i slovenska pjevačica Nuša Rojs (28), koja dolazi iz malog mjesta pokraj Maribora. Nuša je neko vrijeme živjela i u Austriji, a sudjelovala je u slovenskom showu 'Slovenija ima talent', gdje je došla do polufinala.

Foto: RTL NUŠA ROJS

- Vrlo sam romantična i spremna sam za pravu ljubav - rekla je Nuša koja za sebe kaže da je komunikativna, zabavna i iskrena osoba, a njezin muškarac treba biti ljubazan i iskren s dobrim smislom za humor.

Julie Pavlović (20) se također želi izboriti za muškarca. Dok je bila tinejdžerica živjela je u Americi i stalno je gledala njihovu verziju showa 'The Bachelor', a sad se sama želi okušati i na takav način pronaći ljubav svog života.

Foto: RTL JULIE PAVLOVIĆ

- Nikada nisam imala ozbiljnu vezu niti sam bila ludo zaljubljena pa se nadam da će to show promijeniti jer čvrsto vjerujem da se pred kamerama može roditi ljubav - odlučno kaže. Uvijek će prednost dati kavalirima koji damama otvaraju vrata i pridržavaju stolac, a sa sigurnošću tvrdi da su njezin odabir zgodni, muževni i hrabri dečki uz koje će se uvijek osjećati sigurno.

Mihaela Muhvić (23) voli pobjeđivati strahove i pomicati vlastite granice . Trenutačno radi u casinu u Poreču, no ondje se ne planira dugoročno zadržavati. Sanja o vlastitoj poduzetničkoj karijeri u nekoj toploj stranoj zemlji, a voli adrenalin i ne boji se promjena.

Foto: RTL MIHAELA MUHVIĆ

- Zbog avanturističkog duha i radoznalosti, moj odabranik mora biti spreman na zanimljiva putovanja - rekla je i dodala kako njezin idealni muškarac mora biti odlučan, ambiciozan i znati kojim putem želi ići u životu, no treba biti pristojan te imati i nježniju stranu.

Smatra da je lakše zavoditi nekoga do koga joj nije stalo nego nekoga za kim je potpuno 'luda' jer se tada, priznaje, pretvori u mače. Nije ju strah pokazati emocije pa ne isključuje opciju da će se zaljubiti u showu.

Slavonka Anita Martinović (35) sa zagrebačkom adresom voditeljica je maloprodaje koja u svemu pokušava naći nešto lijepo i vjeruje kako ne postoji problem koji se ne može riješiti. Za sebe kaže da je živahna, razumna, pravedna i emotivna djevojka koja svom budućem partneru može pružiti puno ljubavi i smijeha.

Foto: RTL ANITA MARTINOVIĆ

- Ako je potrebno - zasvirat će mu i na tamburici - kaže uz smijeh Anita koja od muškarca očekuje da bude džentlmen i da je osvoji humorom, pažnjom, samouvjerenošću i lijepim gestama, a ne voli kada je netko površan i materijalist.

U 'lov' kreće i Sarajka Andrea Galić (34) koja se kao dijete s obitelji preselila se u Nizozemsku, gdje radi u telekomunikacijama, ima marketinšku agenciju te nastupa kao DJ-ica u klubovima i na festivalima u Nizozemskoj, a pleše i gogo dance, hip-hop i freestyle te obožava izlaske.

Foto: RTL ANDREA GALIĆ

- Ne skrivam kako sam do sada imala neugodna iskustva u vezama, no i dalje vjerujem u pravu ljubav te smatram da se ona može ostvariti u showu. Ako me neženja zainteresira, borit ću se za njegovu naklonost, no ipak želim da on mene zavede - objašnjava. Potencijalni partner mogao bi je osvojiti iskrenošću i otvorenošću te ljubavi prema životinjama.

Jedna od kandidatkinja je Ena Rahić (25), studentica prirodoslovno-matematičkih znanosti koja dolazi iz Vareša u Bosni i Hercegovini, a s obitelji živi u Mostaru.

Foto: RTL ENA RAHIĆ

- Tražim karakternog muškarca koji je iskren i koji će me poštovati, a najviše me zanima postoji li još ijedan kavalir na kugli zemaljskoj te je li to upravo 'Gospodin Savršeni' - izjavila je.

Njezina konkurentica bit će Alenka Šoštarić (34) koja je rođena i odrasla u Lepoglavi, a živi u Zagrebu, gdje je na Muzičkoj akademiji završila flautu i sada predaje taj instrument u osnovnoj i srednjoj školi.

Foto: RTL ALENKA ŠOŠTARIĆ

- Muškarac Me na prvu može osvojiti dobrim smislom za humor, a lijenost te različiti pogledi na život definitivno će Me odbiti kod suprotnog spola - rekla je Alenka. Ne smatra se velikom zavodnicom jer voli da se muškarac trudi zavesti nju, a ako je onaj pravi, tada mu je spremna pružiti bezuvjetnu ljubav i povjerenje.

Možda je najbolja taktika u osvajanju muškaraca ne planirati i analizirati previše, nego se prepustiti i pustiti da tvoja energija privlači ljude, misli Riječanka Sara Janković.

Foto: RTL SARA JANKOVIĆ

Sara je studirala kemiju u Italiji, a trenutačno radi u marketingu. Voli čitati knjige, pogotovo djela poznatih filozofa, bavi se jogom, bicikliranjem i meditacijom.

- Nisam pretjerano romantična, ali volim večere uz more i zalaske sunca - objasnila je Sara. Njezin idealan muškarac može je privući finim manirama, inteligencijom, markantnim izgledom te velikim poznavanjem opće kulture. Ipak, najviše će joj je svidjeti dečko koji ima dobar odnos s mamom.

Tesa Šokota barmenica je i hostesa, koja dolazi iz Rijeke, ističe kako se u vezi nikako ne može zamisliti kao 'očajna kućanica'.

Foto: RTL TESA ŠOKOTA

- Nije mi prioritet imati dečka, ali ipak se slažem kako je lakše udvoje - smatra. Kod muškaraca ne podnosi lijenost, a osvojiti je može samo onaj koji jako dobro prati njezin tempo i karakter jer priznaje da je tvrdoglava, kompetitivna i eksplozivna.

Renata Dobrec se nije vidjela u frizerskom poslu pa je odslužila dragovoljni vojni rok da bi se potom upisala u policijsku akademiju. Priznaje kako nije pretjerano romantičan tip osobe pa i ne traži takve dečke, a njezin idealni partner, osim što bi bilo poželjno da ima tamnu kosu i smeđe oči, treba biti iskren, pozitivan i otvoren.

Foto: RTL RENATA DOBREC

- Moja vizija savršenog spoja potpuno je netipična - dečka bi odvela na paintball - kaže Renata.

Medicinska sestra Maria Protulipac sigurna je da bi 'Gospodinu Savršenom' prirasla srcu kad bi zajedno ostvarili njezinu veliku želju i - skočili s padobranom.

Foto: RTL MARIA PROTULIPAC

- Volim dečke s lijepim osmijehom, pozitivnim stavom i dobrim smislom za humor, a nikako ne smiju biti ljubomorni, skloni preljubu ili agresivni - smatra Maria. Priznaje kako ponekad zna biti mrvicu nervozna u blizini muškaraca, ali voli kada je zavode. Iako se ne smatra previše romantičnom, svoj savršen spoj ipak zamišlja kao romantičnu večeru uz svijeće.

Nikolina Tutić vjeruje kako je pravu ljubav moguće pronaći u showu 'Gospodin Savršeni', a i veliki je plus što su joj crvene ruže omiljeno cvijeće.Radi kao konobarica, a najviše voli izlaziti s prijateljima, ići u teretanu i crtati te smatra da se u njoj krije - mali umjetnik.

Foto: RTL NIKOLINA TUTIĆ

Društvena je, duhovita i voli pomagati drugima, a ne voli nepravdu i svađe. Kod suprotnog spola prvo će je privući iskrenost, a potpuno će je razoružati ako voli plesati.