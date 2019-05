'Bit će suza, bjež': Doherty u bolnici nakon nezgode s ježom

Pete Doherty (40) prošlog tjedna šetao je pse Zeusa i Narca kad su naišli na ježa. Psi su životinjicu primili njuškama, a britanski pjevač išao ju je spasiti.

Foto: Reuters/Pixsell

- Omotao sam ruku majicom i oslobodio mališana, a usput se porezao - objavio je Doherty na Twitteru uz fotografiju iz bolničkog kreveta u kojem je završio jer nije odmah otišao liječniku pa mu se rana inficirala tri dana kasnije.

A picture me in a hospital bed with an infected hedgehog spike wound thank you to the wonderful men and women who work within the NHS . What absolute angels and a million times they deserve our respect and thanks. pic.twitter.com/llLv9N4Mwl