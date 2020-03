'Biti doma nije najteža stvar na svijetu, budimo svi odgovorni'

Spadam u najrizičniju skupinu ljudi i bilo bi gadno da me netko zarazi koronom. Ovo je prvi puta da je priroda ustala protiv čovjeka u cijelome svijetu. Do sad se parcijalno borila požarima, uraganima, poplavama. Vjerujem da ćemo se izvući, do sad smo to uvijek uspjeli, priča nam to Žarko Potočnjak (74), jedan od brojnih poznatih koji se odazvao akciji 24sata #zajedno24sata.

Cilj akcije je pozvati na zajedništvo i na podršku, na brigu i odricanje, ali i na odgovornost i na oprez. Tako smo, uz hashtag #zajedno24sata, i mi odlučili pomoći da se humanistička ideja koju je zbog pandemije koronavirusa u četiri rečenice promovirala Svjetska zdravstvena organizacija - Budi potpora. Budi pažljiv. Budi oprezan. Budi ljubazan - još glasnije čuje i zaživi u Hrvatskoj.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Izvukli smo se u ratu, davali smo sve od sebe kad je trebalo skupiti novac za liječenje djece... Zajedno ćemo proći ovo - govori nam Žarko, koji ozbiljno shvaća sve upute liječnika.

Iz kuće izlazi samo na svoje imanje u okolici Okića. Iz haustora prođe pet metara do auta, a na svježi zrak vozi ga partnerica Višnja Pešić. Zbog virusa je odgodio i već dogovoreno putovanje na Tajland.

- Kad sam namjeravao u Keniju, pojavila se ebola. Sad sam planirao na Tajland, kad eto ti korone – nasmijao se glumac.

Foto: PIXSELL

Sunce i lijepo vrijeme mu pašu pa se za takvih dana, kaže, osjeća gotovo normalno. Prije 18 godina obolio je od karcinoma pluća i svjestan je važnosti čuvanja od virusa. Baš kao što je davnih godina umjesto cigarete odabrao život, i sada se ponaša odgovorno.

Vrijeme krati izradom svojih maketa, a radi i namještaj koji rado dijeli kolegama i prijateljima. Na Okiću je preuredio staru štalu i želja mu je da se tamo jednom igraju predstave. Strastveni zaljubljenik u brodove ni u izolaciji se ne dosađuje.

Foto: screenshot/

Zbog zdravlja često koristi cjevčice koje mu olakšavaju disanje. Žarko je jedno od lica kampanje “Udahni za život”, nacionalnog programa za rano otkrivanje raka pluća, kako bi se smanjila smrtnost od ove opake bolesti. Već godinama na studiju Libertas predaje scenski govor, no u zadnje vrijeme ne ide na fakultet.

- Komuniciram sa studentima preko Skypea. Šaljem im tekstove, oni vraćaju, ja ih prepravljam... - kaže nam dobro raspoloženi glumac. Njegovo omiljeno štivo za zabavu su krimići John le Carréa koje svakome preporučuje u ove dane, kad su doma. Savjetuje ljudima da se pridržavaju uputa liječnika i budu disciplinirani, jer samo tako se, tvrdi, virus može pobijediti.

Foto: PIXSELL

- Dva, tri tjedna biti doma nije najgora stvar koja se može dogoditi. Puno kobnije može biti po sve nas ako se netko ponaša drugačije. Zato, ostanite doma, naspavajte se, odmorite, nađite si zanimaciju, za dobrobit svih nas - poručuje Žarko.

POGLEDAJTE VIDEO: