Bitorajac tužio profesora zbog nasrtanja na sina. Izgubio je spor, evo kako je to komentirao

Prva ekonomska škola u Zagrebu ipak ne mora isplatiti 5.000 eura neimovinske štete sinu glumca Renea Bitorajca (54) zbog incidenta koji se dogodio na satu tjelesnog odgoja u rujnu 2023. godine, piše Jutarnji list. Tada je Gabriela Bitorajca, prema njegovim riječima profesor tjelesnog odgoja Ante K. udario nogom u stražnjicu. Tada 16-godišnjak, prebacio se u drugu školu, dok je ravnatelj Nenad Travara smijenjen nakon inspekcijskog nadzora.

Nepravomoćna je to presuda Općinskog građanskog suda u Zagrebu, a glumac je razočaran presudom.

Zagreb: Predstavljanje nove kampanje Ožujskog piva "Budi velik, učini malu stvar" | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Nažalost, ovo je već drugi put da nas je sustav iznevjerio. Prvi put kada je izostala odgovarajuća reakcija institucija nakon fizičkog nasrtaja, a sada i odlukom suda koji je zanemario iskaze svjedoka i nalaz Prosvjetne inspekcije koja je utvrdila nepravilnost. Ovaj proces nije bio pokrenut radi novca, već kako bi se ukazalo na činjenicu da dijete, kada boravi u školi, mora biti sigurno i zaštićeno, kroz osobnu odgovornost nastavničkog osoblja, ali i jasne i ujednačene procedure sustava - rekao je Bitorajac za Jutarnji pa istaknuo da je "žalosno da ovakav ishod može učenicima poslati poruku da možda ipak neće biti zaštićeni, pogotovo ako se s druge strane nađe odrasla osoba koja svojom pozicijom i autoritetom ima veću zaštitu".

- U ovom slučaju jedina osoba koja je doista ostala nezaštićena bio je učenik - dijete na kojemu se, čini se, slomio cijeli sustav. U dogovoru s pravnim timom razmotrit ćemo sljedeće korake - rekao je.

Prema tužbi, sve je počelo kada je profesor od dječaka zatražio da baci žvakaću gumu. Dok je išao prema vratima, profesor ga je, tvrdi se, odgurnuo rukom u leđa i potom udario nogom u stražnjicu. Incident je na sudu potvrdio i bivši školski kolega.

Foto: Antonio Ahel

Gabriel je sve ispričao svojoj majci, koja je to prijavila ravnatelju škole. Škola je majku obavijestila 25. rujna 2023. kako je o svemu obaviješteno nadležno ministarstvo i da očekuju naputke za daljnje postupanje, no kad je ona u više navrata kontaktirala Ministarstvo znanosti i obrazovanja, svaki put je dobivala odgovor da od Agencije za odgoj i obrazovanje (AZOO) nisu dobili naputke.

Odlučila se sve prijaviti ministarstvu pa je u siječnju 2024. dobila očitovanje da su inspekcijskim nadzorom utvrđeni propusti, nepravilnosti i nedostaci u načinu i postupanju ravnatelja, nastavnika i stručne službe škole u poduzimanju mjera radi zaštite interesa i prava učenika i izvršavanju obveza iz radnog odnosa. Nastavno na to su uslijedili prekršajni postupci protiv škole i ravnatelja.

Gabriel se preselio u drugu školu, a obitelj je sa školom završila na sudu i tražila da im isplati 5000 eura odštete s kamatama zbog posljedica koje je incident ostavio na Gabrielovo psihičko zdravlje.

Radi svega što se dogodilo, naveli su, imao je poteškoće s nemogućnošću fokusiranja na nastavu i obavljanje radnih zadataka, skupljao je loše ocjene, a mučio se i sa spavanjem. Osjećao se ljuto i posramljeno, a radi toga su mu se učenici izrugivali pa je tražio i psihološku pomoć.

Zagreb: Glumac Rene Bitorajac | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Ipak, sud je iskaz sina Renea Bitorajca ocijenio kao neuvjerljiv, a zaključili su da do udarca nije došlo. I iskaz njegovog kolege koji je potvrdio da je do udarca došlu, su odbacili. U presudi navode kako je "svjedok djelovao potpuno neuvjerljivo, zbunjeno, odsutno i nezainteresirano, kao da se pokušava prisjetiti naučenog teksta".

Na temelju svjedočenja kolegica, profesora su opisali kao "uzornog nastavnika".

- Sud je duboko uvjeren da je sasvim izvjesno da je nastavnik, u odbijanju tužiteljeve suradnje oko bacanja žvakaće gume, pedagoški očito posegnuo za sasvim jasno prividnom prijetnjom udarca u stražnjicu – bez ikakve namjere istu realizirati, a sve kako bi time prisilio tužitelja ispljunuti žvakaću, jer je dužnost nastavnika zaštititi učenika na satu tjelesnog, a pogotovo od rizika gušenja žvakaćom gumom koju je tužitelj prkosno odbio baciti kako je i sam priznao - stoji u presudi.

Zamjerali su da niti jedan od nekoliko desetaka učenika koji su bili prisutni, osim Gabrielovog kolege, nisu bili predloženi kao svjedoci događaja. Ocjenjuju da bi takav događaj primijetio velik broj učenika. Obrušili su se i na medije.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL/ (ILUSTRACIJA)

- Valja imati na umu da je moć medija i onoga što pišu po portalima znatna i ostavlja znatan utjecaj na građane koji uglavnom vjeruju onome što bude prezentirano u tekstovima bez obzira na njihovu točnost i po tome formiraju daljnje mišljenje, a tako je očito bilo i u konkretnom slučaju. Neovisno o tome, imajući u vidu prethodno navedeno, po ocjeni ovog suda, nisu ispunjeni nikakvi uvjeti za naknadu štete koju potražuje tužitelj, s obzirom na to da tužitelj nije dokazao da je ista uopće nastala, pa je posljedično tužbeni zahtjev valjalo i odbiti kao neosnovan - zaključeno je na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu.