Bivša asistentica Beckhama reagirala na tvrdnje Brooklyna: 'Istina uvijek izađe na vidjelo'

Rebecca Loos, bivša osobna asistentica Davida Beckhama, ponovno se našla u središtu pozornosti nakon što je reagirala na šokantne objave Brooklyna Beckhama, koji je javno prozvao svoje roditelje Davida i Victoriju Beckham. Loos je na Instagramu poručila kako „istina uvijek izađe na vidjelo“, jasno dajući do znanja na čijoj je strani u novonastaloj obiteljskoj drami, piše People.

Podsjetimo, Brooklyn je u svojim porukama optužio Davida i Victoriju da šire „bezbrojne laži“ te da pokušavaju „neprestano uništiti“ njegov odnos sa suprugom Nicolom Peltz Beckham (31), navodno radi vlastitog imidža i publiciteta. Rebecca Loos (48) uključila se u raspravu kroz komentare ispod svoje objave od 19. siječnja.

Jedan od pratitelja Rebecce Loos napisao je kako smatra da Brooklyn napokon razotkriva „fasadu“ obitelji Beckham, sugerirajući da će njezina ranija iskustva sada dobiti dodatnu potvrdu. Loos mu je odgovorila: „Tako sam sretna što se napokon zauzeo za sebe i javno progovorio! Jako mi je žao njegove jadne supruge, jer predobro znam kakvi oni znaju biti!“

Na komentar u kojem je Brooklynovo obraćanje opisano kao „fascinantno priznanje“, Loos je kratko dodala: „Istina uvijek izađe na vidjelo“, uz emotikon srca.

Foto: Instagram

Brooklyn je u svom dugom istupu istaknuo da se ne želi pomiriti s obitelji te da se „po prvi put u životu zauzima za sebe“. Također je tvrdio da su ga roditelji pokušali nagovoriti, pa čak i „podmititi“, da se odrekne prava na svoje ime prije vjenčanja s Nicolom. Njegove objave dodatno su potaknule nagađanja o dubini obiteljskog raskola.

Napetosti u obitelji postale su posebno vidljive u svibnju 2025., kada Brooklyn i Nicola nisu bili na proslavi Davidova 50. rođendana. Iako su, prema izvorima, bili pozvani, Brooklyn je kasnije tvrdio da su on i supruga došli u London i čekali u hotelu pokušavajući organizirati privatno druženje s Davidom, koji je, prema njegovim riječima, pristao na susret samo ako Nicola ne dođe.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Unatoč svemu, izvori bliski obitelji ranije su tvrdili da odnos nije „nepopravljiv“ te da David i Victoria i dalje vole sina i žele razgovor. Navodno su više puta pokušali dogovoriti susret s Brooklynom i Nicolom kako bi krenuli dalje.

Rebecca Loos je inače javnosti poznata po tvrdnjama da je 2003. godine, dok je radila kao Davidova osobna asistentica, imala četveromjesečnu aferu s nogometnom zvijezdom. Te je navode David Beckham u prošlosti odlučno demantirao, nazvavši ih „smiješnima“, no Loos je i u nedavnom intervjuu ponovno naglasila da je „uvijek govorila istinu“ i da ništa nije izmislila.