Bivša košarkašica zbog izgleda se susretala s ljubomorom: 'To stvarno nisam nikad razumjela'

Antonija Mišura Sandrić (35), bivša košarkašica, a sada majka dvoje djece, uvijek se trudi biti nasmijana, a nedavno je otkrila i zašto je majčinstvo uloga na koju je najviše ponosna.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija

- Ljepši si kad se smiješ, ružan si kad si mrk i nikakav. Ja ne volim vidjeti ženu – može biti lijepa ne znam kako ali ako ne zrači i ne smije se onda nije to to. Ja se vodim s tim – život je lijep, moraš se smijati i sve će biti lakše - objasnila je za IN Magazin.

Antonija je objasnila kako živi život o kakvom je uvijek maštala kao djevojčica.

- Uvijek sam govorila i prije, sjećam se jednog intervjua – rodit ću kćer i sina. I tako je i bilo. Praktički sve imamo i kad vidiš danas čega sve ima, samo ti mogu reći – hvala ti Bože. Imam dvoje žive i zdrave djece, zdrav brak i svi su mi moji bliski živi i zdravi i to je sve što mi je potrebno - poručila je.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Svoju sportsku karijeru, Antonija je zamijenila majčinstvom. Ulogom na koju je, priznaje, najviše ponosna. Podizati dvoje djece i usmjeravati ih na pravi put njoj je trenutačno najvažnije. Između malenih Tare i Noela razlika je samo dvije godine.

- Bila sam brza u sportu takva sam i privatno. Onda kad rješavamo idemo to riješiti odjednom. Pa onda kasnije i mi s njima možemo uživati. I da se oni zajedno mogu odgajati. Malo je izazovno ali dobro. Osjećaj i emocije su se promijenile za 360. Prije možda nešto što nisam doživljavala, za djecu, sad je to neopisivo. Svaka neka i najmanja glupost me dodirne, plačeš na svaku, to je stvarno neopisivo - pojasnila je.

Antonija iza sebe ima zavidnu sportsku karijeru, ali uvijek je pohvale dobivala i na račun svojeg izgleda. Titulu najljepše sportašice odnijela je na Mediteranskim igrama u Pescari 2009. te na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine. Međutim, nisu uvijek svi bili sretni zbog njezinih uspjeha, otkriva kako je tijekom karijere osjećala mnogo ljubomornih pogleda.

Foto: Filip Brala/PIXSELL

- Itekako sam se susretala s tim. Pogotovo kad živiš u maloj sredini kao ja, to je naglašeno. Nikad to nisam razumjela. Ja sam iz obitelji gdje sam naučena da poštivam svakoga i sve, pa onda i ja računam kakva sam ja da će bit i drugi ali nije to tako. Tako da sam se puno puta susrela s tim. Ja sam takva kakva jesam i uvijek ću bit pozitivna i svakome ću željeti dobro, a i tako bi voljela da i moja djeca sutra budu - zaključila je.

Od 2015. godine u braku je s također bivšim košarkašem Markom, a oni su dokaz kako srednjoškolske ljubavi mogu itekako trajati. U šali kaže, kako su po pitanju kućanstva i roditeljstva pravi timski igrači.

- Naučeni smo - u košarci smo igrali timski, nismo bili samo ja – ja, a i tako smo i u kući i to je to - objasnila je.