Bivša kuharica tuži Kylie Jenner

Kylie Jenner suočava se s novom tužbom koju je podnijela njezina bivša privatna kuharica, tvrdeći da je zbog prekomjernog radnog opterećenja i teških uvjeta rada tijekom visokorizične trudnoće doživjela pobačaj. Ovo je treća tužba koju su protiv Jenner posljednjih mjeseci podnijeli bivši kućni zaposlenici.

U tužbi podnesenoj Višem sudu u Los Angelesu, kuharica, čije ime nije objavljeno, navodi da je zaposlena uoči Dana zahvalnosti 2024. godine. U prosincu iste godine obavijestila je Jenner i njezin menadžerski tim o svojoj visokorizičnoj trudnoći te zatražila razumne prilagodbe radnih uvjeta kako bi zaštitila svoje zdravlje. Prema sudskim dokumentima, ti su zahtjevi ignorirani.

Foto: instagram

Kuharica tvrdi da je redovito morala raditi smjene od 11 do 12 sati, pet dana u tjednu, obavljajući fizički zahtjevne zadatke. U tužbi se detaljno opisuje incident za doček Nove 2024. godine, kada joj je navodno naređeno da "podiže i prenosi teške namirnice preko ulice i uzbrdo bez pomoći", zbog čega je osjetila vrtoglavicu i ostala bez daha.

Ključni događaj zbio se u veljači 2025. godine, kada je kuharica, tada u petom mjesecu trudnoće, radila na dječjoj rođendanskoj zabavi jednog Kylienog djeteta u Palm Springsu u Kaliforniji. Molbe kuharice za dodatnom pomoći i izražena zabrinutost zbog opsega posla navodno su odbijene.

"Zbog iscrpljenosti i ogromnog fizičkog napora, tijekom događaja doživjela je emocionalni slom u kupaonici", stoji u tužbi. "Te večeri osjećala je ekstremnu fizičku iscrpljenost i težinu u cijelom tijelu kao rezultat dugotrajnog i intenzivnog radnog opterećenja."

Prema navodima iz tužbe, žena se sljedećeg jutra probudila s jakim krvarenjem. Sama se odvezla na hitnu pomoć, gdje su joj liječnici priopćili da je "izgubila nerođeno dijete". Nakon gubitka djeteta, navodi se u tužbi, patila je od teške depresije.

Foto: Instagram/kylie jenner

Tvrdi da je, nakon što je obavijestila nadređene o pobačaju, bila "lažno optužena da je kuhinju i hladnjak ostavila u neredu". U jednom trenutku, nadređeni joj je navodno rekao: "Prestani s tim, samo prestani. Uznemiruješ Kylie. Činiš je depresivnom", kao odgovor na njezinu emocionalnu bol. Tvrdi da je tog proljeća "protupravno otpuštena" s posla. Tužbom traži odštetu u neodređenom iznosu zbog diskriminacije na temelju trudnoće, propusta u osiguravanju razumnih prilagodbi, uznemiravanja i protupravnog otkaza.

Odvjetnica kuharice, Della Shaker, koja zastupa i druge bivše zaposlenike koji su tužili Jenner, izjavila je za Los Angeles Times kako zakoni vrijede za sve.

​- Status slavne osobe nikoga ne izuzima od kalifornijskih zakona o zapošljavanju. Radujemo se predstavljanju dokaza na sudu i dopuštanju činjenicama da govore same za sebe - poručila je Shaker.

Foto: Instagram/kylie jenner

Ova tužba samo je posljednja u nizu pravnih problema za reality zvijezdu. U travnju i svibnju ove godine, dvije bivše kućne pomoćnice podnijele su odvojene tužbe protiv Jenner, navodeći rasnu diskriminaciju, uznemiravanje i kršenje zakona o plaćama. Jedna od njih tvrdila je da su je ismijavali zbog njezinog salvadorskog podrijetla i da su njezine pritužbe menadžmentu ignorirane. Druga je navela da je bila izložena "teškom i sveprisutnom uznemiravanju" od strane drugog osoblja. Kylie Jenner još se nije javno oglasila povodom najnovijih optužbi.

*uz korištenje AI-ja



