Privatna kuharica Kylie Jenner iznijela je teške optužbe. Naime, tvrdi da je zbog iscrpljujućeg rada doživjela pobačaj. Ovo je treća tužba koju su protiv Jenner posljednjih mjeseci podnijeli bivši kućni zaposlenici
Bivša kuharica tuži Kylie Jenner
Kylie Jenner suočava se s novom tužbom koju je podnijela njezina bivša privatna kuharica, tvrdeći da je zbog prekomjernog radnog opterećenja i teških uvjeta rada tijekom visokorizične trudnoće doživjela pobačaj. Ovo je treća tužba koju su protiv Jenner posljednjih mjeseci podnijeli bivši kućni zaposlenici.
U tužbi podnesenoj Višem sudu u Los Angelesu, kuharica, čije ime nije objavljeno, navodi da je zaposlena uoči Dana zahvalnosti 2024. godine. U prosincu iste godine obavijestila je Jenner i njezin menadžerski tim o svojoj visokorizičnoj trudnoći te zatražila razumne prilagodbe radnih uvjeta kako bi zaštitila svoje zdravlje. Prema sudskim dokumentima, ti su zahtjevi ignorirani.
Kuharica tvrdi da je redovito morala raditi smjene od 11 do 12 sati, pet dana u tjednu, obavljajući fizički zahtjevne zadatke. U tužbi se detaljno opisuje incident za doček Nove 2024. godine, kada joj je navodno naređeno da "podiže i prenosi teške namirnice preko ulice i uzbrdo bez pomoći", zbog čega je osjetila vrtoglavicu i ostala bez daha.
Ključni događaj zbio se u veljači 2025. godine, kada je kuharica, tada u petom mjesecu trudnoće, radila na dječjoj rođendanskoj zabavi jednog Kylienog djeteta u Palm Springsu u Kaliforniji. Molbe kuharice za dodatnom pomoći i izražena zabrinutost zbog opsega posla navodno su odbijene.
"Zbog iscrpljenosti i ogromnog fizičkog napora, tijekom događaja doživjela je emocionalni slom u kupaonici", stoji u tužbi. "Te večeri osjećala je ekstremnu fizičku iscrpljenost i težinu u cijelom tijelu kao rezultat dugotrajnog i intenzivnog radnog opterećenja."
Prema navodima iz tužbe, žena se sljedećeg jutra probudila s jakim krvarenjem. Sama se odvezla na hitnu pomoć, gdje su joj liječnici priopćili da je "izgubila nerođeno dijete". Nakon gubitka djeteta, navodi se u tužbi, patila je od teške depresije.
Tvrdi da je, nakon što je obavijestila nadređene o pobačaju, bila "lažno optužena da je kuhinju i hladnjak ostavila u neredu". U jednom trenutku, nadređeni joj je navodno rekao: "Prestani s tim, samo prestani. Uznemiruješ Kylie. Činiš je depresivnom", kao odgovor na njezinu emocionalnu bol. Tvrdi da je tog proljeća "protupravno otpuštena" s posla. Tužbom traži odštetu u neodređenom iznosu zbog diskriminacije na temelju trudnoće, propusta u osiguravanju razumnih prilagodbi, uznemiravanja i protupravnog otkaza.
Odvjetnica kuharice, Della Shaker, koja zastupa i druge bivše zaposlenike koji su tužili Jenner, izjavila je za Los Angeles Times kako zakoni vrijede za sve.
- Status slavne osobe nikoga ne izuzima od kalifornijskih zakona o zapošljavanju. Radujemo se predstavljanju dokaza na sudu i dopuštanju činjenicama da govore same za sebe - poručila je Shaker.
Ova tužba samo je posljednja u nizu pravnih problema za reality zvijezdu. U travnju i svibnju ove godine, dvije bivše kućne pomoćnice podnijele su odvojene tužbe protiv Jenner, navodeći rasnu diskriminaciju, uznemiravanje i kršenje zakona o plaćama. Jedna od njih tvrdila je da su je ismijavali zbog njezinog salvadorskog podrijetla i da su njezine pritužbe menadžmentu ignorirane. Druga je navela da je bila izložena "teškom i sveprisutnom uznemiravanju" od strane drugog osoblja. Kylie Jenner još se nije javno oglasila povodom najnovijih optužbi.
*uz korištenje AI-ja
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