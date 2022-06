Bivša loto djevojka o golim fotkama: 'Zaradila sam više nego itko u povijesti Playboya'

Bivša loto djevojka Suzana Mančić (65) prisjetila se svojih udvarača i fotografiranja za naslovnicu srpskog izdanja Playboya 2004. godine.

- Jedan moj udvarač izigravao je Romea, pa se popeo na balkon moje sobe. To je stvarno bilo ludo! Događalo se da su neki spavali u mom liftu dok su čekali da se vratim kući. Mnogi su ostavljali cvijeće na mom automobilu... - rekla je Suzana, prenosi Nova.rs.

Suzana je sada sretno udana za Grka Simeona Ocomokosa pa priznaje da su joj se udvarači prorijedili.

- To nisu bili neki nepoznati ljudi ili luđaci s ulice, već muškarci s kojima sam kasnije bila u vezi, kojima je bilo stalo do mene. Zato su birali tako originalne načine da mi to pokažu. I danas imam udvarače, ali moram biti iskrena, puno manje nego prije, a činjenica da sam udana mijenja sve - dodala je.

Voditeljica je najveću prašinu u javnosti podigla kada se 2004. godine fotografirala gola za naslovnicu srpskog izdanja Playboya.

- Okolina me je osudila, ali su mi prijatelji i članovi obitelji rekli da je to jedan izuzetan editorijal. I nisam bila potpuno naga, bilo je tu cvijeća i cvijeća. Ne bih se više slikala za neki takav magazin. Ne smijem vam reći koliko sam novca zaradila od tih fotki jer sam obavezna taj podatak držati u tajnosti. Mogu samo reći da sam bila najviše plaćena u povijesti srpskog izdanja Playboya - rekla je Suzana.

