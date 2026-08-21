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NE MIRUJE NI U MIROVINI

Bivša Loto djevojka otkrila je da ima malu mirovinu, a sad ima novi posao, evo gdje će raditi

Piše 24sata,
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Bivša Loto djevojka otkrila je da ima malu mirovinu, a sad ima novi posao, evo gdje će raditi
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Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
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Otkrila je da mjesečno prima 53.000 dinara, odnosno oko 450 eura. Priznala je da iznos nije velik, ali tvrdi da njime može podmiriti račune te da joj nešto novca i ostane

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Suzana Mančić (69) vraća se na male ekrane. Bivša Loto djevojka od rujna postaje novo lice Radiotelevizije Srbije (RTS), prenosi Blic.

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Mančić će u novoj sezoni voditi žensku emisiju 'Modni salon - karavan', a posao je neće zadržati samo u studiju. U sklopu emisije putovat će diljem Srbije i gledateljima donositi različite modne i životne priče. RTS je već najavio novi projekt, a Suzana je pozvala sve zainteresirane da se uključe i sudjeluju u emisiji.

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Novi posao stiže nakon što je poznata voditeljica otišla u mirovinu, no od televizije se očito još ne namjerava oprostiti. I sama je poručila da mirovinu ne doživljava kao kraj radnog vijeka te da i dalje ima dovoljno energije za nove projekte. Mančić je nedavno govorila i o iznosu svoje mirovine. Otkrila je da mjesečno prima 53.000 dinara, odnosno oko 450 eura. Priznala je da iznos nije velik, ali tvrdi da njime može podmiriti račune te da joj nešto novca i ostane.

- Nekad imaš novca pa sebi priuštiš nešto što želiš, ali i nemati nije strašno. Strašno je kad nemaš za lijek, za neke osnovne stvari, ali hvala Bogu, penzija stiže. Nekom sam se izlanula kolika mi je penzija, onda su portali gorjeli kao 'skandalozno kolika je penzija Suzane Mančić, 53.000 dinara, što je otprilike oko 450 eura'. Pa dobro, za ne daj Bože, žive ljudi od tolike penzije - izjavila je Suzana, prenosi Blic.

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