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BORILI SU SE S KILAŽOM

FOTO Dijete, lijekovi, operacije: Ovi poznati imali su viška kila, a sad su skoro neprepoznatljivi

Mnoge poznate osobe cijelog života vode borbu s kilogramima. Oni im ponekad narušavaju zdravlje, ali i izgled, pa ne čudi kada tome žele stati na kraj, bilo da se radi o rigoroznim dijetama, lijekovima ili operacijama.
FOTO Dijete, lijekovi, operacije: Ovi poznati imali su viška kila, a sad su skoro neprepoznatljivi
HRT-ova novinarka Ivana Perić, koju često viđamo u 'Dnevniku' i 'Dobro jutro, Hrvatska', na svom TikTok profilu podijelila je rezultate svoje nevjerojatne transformacije... | Foto: Tik Tok
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HRT-ova novinarka Ivana Perić, koju često viđamo u 'Dnevniku' i 'Dobro jutro, Hrvatska', na svom TikTok profilu podijelila je rezultate svoje nevjerojatne transformacije... | Foto: Tik Tok
Komentari 2

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