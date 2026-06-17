FOTO Dijete, lijekovi, operacije: Ovi poznati imali su viška kila, a sad su skoro neprepoznatljivi

Mnoge poznate osobe cijelog života vode borbu s kilogramima. Oni im ponekad narušavaju zdravlje, ali i izgled, pa ne čudi kada tome žele stati na kraj, bilo da se radi o rigoroznim dijetama, lijekovima ili operacijama.
HRT-ova novinarka Ivana Perić, koju često viđamo u 'Dnevniku' i 'Dobro jutro, Hrvatska', na svom TikTok profilu podijelila je rezultate svoje nevjerojatne transformacije...
| Foto: Tik Tok
HRT-ova novinarka Ivana Perić, koju često viđamo u 'Dnevniku' i 'Dobro jutro, Hrvatska', na svom TikTok profilu podijelila je rezultate svoje nevjerojatne transformacije... |
Foto: Tik Tok
HRT-ova novinarka Ivana Perić, koju često viđamo u 'Dnevniku' i 'Dobro jutro, Hrvatska', na svom TikTok profilu podijelila je rezultate svoje nevjerojatne transformacije...
| Foto: Tik Tok
U jednoj je objavi navela da je izgubila 35 kilograma, i to bez upotrebe ranih lijekova, već upornošću i radom na sebi
| Foto: Instagram
Foto Tik Tok
Glumica Rebel Wilson odlučila se na veliku promjenu kada joj je doktor rekao da će lakše ostati trudna ako smršavi.
| Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL
'Prvo sam pomislila da je jako bezobrazan, ali bio je u pravu', ispričala je svojedobno.
| Foto: Instagram
Promijenila je životni stil te izgubila 36 kilograma.
| Foto: Mario Anzuoni
Prije nekoliko mjeseci je glumac Zlatan Zuhra Zuhrić otkrio kako stoji sa zdravljem, nakon što je u godinu dana skinuo 30 kilograma.
| Foto: Marko Prpic/Pixsell - Canva
- Ma sad je sve 5. To je bila neka upalica gušterače što uopće nije bezazleno, što znam i ja, ali smo sada odlučili da se nećemo više igrati s nekim stvarima. Aktivnosti koliko ide, nisam sad u teretani lud, ali šetam. Imamo sad novog psića koji je vrlo razigran i onda me on vuče po parku - ispričao je Zuhra za InMagazin.
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL/ ILUSTRACIJA
Ranije nam je više govorio o svojoj liniji.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL - Ilustracija
- Tajna je da sam bik po horoskopu, znači tvrdoglav, i onda sam došao u tu neku 'tuljan' fazu gdje sam pretjerao. To mi je već dosadilo, a i zbog zdravstvenih razloga. Nije bilo ništa upitno, ali da sam nastavio tim putem dalje, vjerojatno bi se nešto i sa zdravljem poremetilo. Ovako sam se resetirao. Tako da sam kao mladić - ispričao je.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL - Ilustracija
Billy Gardell, glumac poznat po ulogama u sitcomima koji se emitiraju i na domaćim programima, izgubio je gotovo 70 kilograma.
| Foto: Kathy Hutchins / IPA
U tome mu je pomogla operacija smanjivanja opsega želuca, ali Gardell kaže kako mu je to bio samo prvi korak.
| Foto: Profimedia/Pool
'Ako neće biti predani svome cilju, nemojte ni ići na nju', poručio je.
| Foto: Kathy Hutchins / IPA
O vitkoj liniji bivše predsjednice Republike Hrvatske se itekako puno govorilo.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL, ilustracija
Kolinda Grabar-Kitarović se tijekom 2018. odlučila za liposukcijsku dijetu, koja se temelji na konzumaciji prirodnih masti i eliminaciji ugljikohidrata iz prehrane.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL/ilustracija
Preporučuje se izbjegavanje polugotovih, prepakiranih i rafiniranih proizvoda.
| Foto: Facebook
U posljednje vrijeme svoju vitku liniju održava protuupalnom dijetom u kojoj prevladava riba, obilje povrća te nemasni izvori proteina.
| Foto: Instagram/
Foto Instagram
Voditeljica i glumica Doris Pinčić Guberović ranije je u emisiji 'Na kavi kod Doris' otvoreno priznala da je kao tinejdžerica imala 25 kilograma viška, a tom je prilikom pokazala i svoje fotografije iz tog razdoblja.
| Foto: RTL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL/ilustracija
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL/
Danijela Dvornik posljednjih godina inspirira pratitelje fotografijama s treninga ili šetnje otokom Bračem. Obje aktivnosti, kao i pravilnija prehrana, pomogli su joj u borbi s kilogramima.
| Foto: Tomislav Miletić/Pixsell
- Ugljikohidrate jedem ujutro (jogurt,kefir,zobene pahuljice,chia sjemenke s bobičastim voćem, orašasti plodovi, doslovno 7 komada), proteini su iz povrća i grahorica, ribe i piletine, posnog sira i jaja, dosta salata, povratnih juha. Tjestenina i riža su integralni, kruh je proteinski koji sama pečem. Volim ponekad pojesti meso,ali jedem ga sve manje i manje. Teško mi pada na želudac - rekla je svojevremeno za Story.
| Foto: Davor Puklavec/Pixsell
- Naravno, kad su neke večere ili ručkovi u pitanju, onda se malo počastim. Pojest ću i neki kolač, ali čim se opustim, vaga pokaže veći unos masti na štetu mišića. Kilaža ne trpi, ali odnos masti i mišića trpi. I onda se moram vratiti u balans - dodala je.
| Foto: Instagram/Danijela Dvornik
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/
Puno se pričalo i o transformaciji glumca Gorana Navojca, koji je svoje vitkije izdanje pokazao na Pula film festivalu 2022. godine
| Foto: Armin Durgut/Pixsell/ilustracija
- Stalno sam na dijeti, ali već se pokazalo da mi dijeta ne može ništa. Toliko puta sam joj dao priliku, a ona je jednostavno nije iskoristila. Nikad nisam bio opterećen izgledom, no, s obzirom na to da mojoj generaciji istječe garancija, doktori mi znaju reći da bih stvarno trebao malo povesti računa o tome što jedem. Nekoliko puta sam jako puno kila morao skinuti radi posla, a kako brzo ode, tako se, nažalost, još brže vrati. Prije sam se ponosio tim, a danas sam možda malo žalostan zbog toga, ali, previše je moja prava mjera - objasnio je za Gloriju ranije.
| Foto: Sasa Miljevic/Davor Javorovic/Matija Habljak/PIXSELL
Osim toga, rekao je da je za jednu ulogu u samo mjesec dana 'skinuo' čak 16 kilograma, ali da to mnogi nisu niti primijetili.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)
- Najviše sam skinuo za ulogu u filmu 'Vukovar se vraća kući' Branka Schmidta. Mislim da sam tu u mjesec dana skinuo oko 16 kila. U isto vrijeme je bilo po svim novinama na svijetu da je Tom Cruise uz svog kuhara, nekog kineskog superfrajera, za 'Intervju s vampirom' skinuo u tri mjeseca 12 kilograma. A ja u mjesec dana skinuo 16 i nitko to nije zamijetio. Eto, na Cruisea se dijeta prima za razliku od mene - ispričao je.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL (ilustrativna fotografija)
Chef Ivan Pažanin danas redovito plijeni poglede, a i lajkove svojih obožavateljica kad podijeli pokoju fotografiju razgolićenog torza, pa je zaista teško zamisliti da je i on vodio rat s viškom kilograma.
| Foto: RTL, Željko Lukunić/Pixsell
Međutim, prilikom jednog gostovanja u showu ‘Život na vagi’ otkrio je da je u tinejdžerskim danima imao čak 30 kilograma viška.
| Foto: Maja Bota za RTL
- To je bilo do 18. godine. Imao sam problema s kilažom cijelu mladost, mislim da je i to malo genetski. A tu je i ona čuvena priča - kad bi baba došla, uvijek je mali gladan i to se malo izmaklo kontroli - priznao je chef i otkrio kako je uspio kilograme izgubiti, ali i zadržati liniju.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL - Ilustracija
- Otišao sam jako mlad na brod, s 18 godina, a to je jako fizički naporan posao i ima 15 sati rada dnevno - manualnog. Malo sam promijenio prehranu i pripazio, pa je u nekoliko mjeseci nestalo tridesetak kilograma. Ali pazim i danas - rekao je Pažanin.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL - Ilustracija
Glumica Ana Begić Tahiri otkrila je tijekom ranijeg gostovanja u emisiji ‘Zdravlje na kvadrat’ da je smršavjela čak 15 kilograma.
| Foto: ILUSTRACIJA/Sanjin Strukic/PIXSELL
Ispričala je da voli tri vježbe od kojih je jedna plank. Može izdržati čak tri minute, ali mora mijenjati pozicije.
| Foto: Instagram/
- Jako volim deadlift. To je moja zapravo najdraža vježba, a ova treća je agresija, bacanje lopte u pod. To je moja ultimativna - rekla je.
| Foto: Ilustracija/Marko Prpic/PIXSELL
Progovorila je tad i o problemima sa zdravljem.
- To već dugo traje, taj moj oporavak tijela. Nisam bila dobro jedno dvije godine. Mada su mi rekli, kad uđeš u 40-e to ti je najljepši period tvog života. Meni se dogodilo suprotno. Bila je bolest u pitanju - otkrila je.
| Foto: Instagram/
Pjevač Marko Pecotić poznat i kao Peco također se priklonio liposukcijskoj dijeti pomoću koje je izgubio 20 kilograma.
| Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL
- Došao bih na Marjan, na Institut, i počeo hodati uzbrdo, do zastave i križa, bilježio sam i snimao svaki svoj novi uspjeh, to su bili mali pomaci, ali u toj fazi jako bitni. Bilo je bitno da bude bitno, da se svakoj uspješno prijeđenoj ruti radujem, jer znate kako to ide... Prvi dan te smeta tuta, drugi dan su te nažuljale patike, treći dan je padala kiša, stotinu je razloga zbog kojih možeš učas odustati. Ali ako imaš želju, ako imaš cilj, kad se on iskristalizira, ti za svaki problem nalaziš rješenje - ispričao je prije nekoliko godina za Slobodnu Dalmaciju.
| Foto: Emica Elvedji/PIXSELL/ILUSTRACIJA
Tad je otkrio kako je izgledao njegov plan prehrane prije nego što ga je promijenio.
| Foto: Matko Begovic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)
- Dan bih započeo s nekoliko krafni, burekom ili pizzetama, a onda, od pet poslijepodne, početak tonske probe 'zalio' gemištom, koji bi se do kraja večeri neumorno izmjenjivao s jack colama - prisjetio se Splićanin, koji je u borbu s težinom krenuo 2018.
| Foto: Facebook
Pomoću liposukcijske dijete smršavila je i bivša loto djevojka Suzana Mančić.
| Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL/ilustracija
- Jutro uvijek započinjem toplom limunadom i vrećicom suplemenata koja ima sve neophodne minerale i vitamine. Isto pijem i za ručak - rekla je ranije za Kurir pa dodala:
| Foto: Instagram/
- Ako ogladnim, jedino mi je dozvoljeno da pojedem jedan svježi krastavac. To je takozvana liposukcijska dijeta, na kojoj sam već osam dana. Imala sam 80 kilograma, a cilj mi je da dođem do 70 kilograma. Na dobrom sam putu, sada vaga pokazuje 75 kilograma.
| Foto: Instagram/Suzana Mančić
Foto Antonio Ahel
Osim domaćih, ovaj način mršavljenja primjenjuju i strane zvijezde.
| Foto: CA/IPA/Pixsell
Glumice Jennifer Aniston i Monica Bellucci su liposukcijsku dijetu odavno prigrlile.
| Foto: PA Images/ Doug Peters/Press Association/PIXSELL
- Počela sam jesti bolje, bolje se brinuti o svome tijelu - izjavila je svojedobno Jennifer.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Pjevačica Lizzo se 2023. odlučila posvetiti svome zdravlju.
| Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION
Nedavno je otkrila kako je izgubila 16 posto masnog tkiva.
| Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS
Kako kaže, pazi na prehranu, izbjegava jesti slatko ujutro, no ističe da svatko treba pronaći što mu odgovara.
| Foto: Instagram/
Vidljive promjene su i na popularnoj Oprah koja je priznala kako je smršavjela uz pomoć lijekova.
| Foto: Steven Bergman/Press Association/PIXSELL
'Imala sam više od 130 kilograma', rekla je jednom prilikom.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Televizijska voditeljica prije nekoliko mjeseci je ispričala kako je izgubila gotovo 50 kilograma.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Glumica Kathy Bates otkrila je da je izgubila oko 45 kilograma u šest godina.
| Foto: Reuters/PIXSELL, Screenshot/L'Equpie
Iako je priznala da je koristila lijekove za mršavljenje, kaže kako nije sve u tome.
| Foto: DANIEL COLE/REUTERS
Najviše kilograma, kaže, izgubila je nakon promjene životnog stila.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Slavna pjevačica Adele potpuno se transformirala...
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
No, gubitak kilograma nije joj bio primarni cilj.
| Foto: Mario Anzuoni/REUTERS
'Shvatila sam da kada treniram da nisam anksiozna. Nikada nisam planirala gubiti kile, samo sam smatrala da ako mi tijelo bude snažno, mogu biti i mentalno snažna', objasnila je svojedobno.
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION/PIXSELL
No, neki su mršavljenju i pretjerali. Jedna od njih je i Sharon Osbourne, udovica slavnog Ozzyja, koja je priznala da je Ozempic negativno utjecao na njeno zdravlje.
| Foto: Nick Ansell/Press Association/PIXSELL
'Sad više ne mogu dobiti na težini, ne znam što je točno učinilo mojem metabolizmu, ali jednostavno ne mogu dobiti ni gram, mislim da sam pretjerala', rekla je i dodala da je skinula oko 19 kg u samo četiri mjeseca.
| Foto: TheImageDirect.com
I njena kći Kelly je danas neprepoznatljiva. Izgubila je 40 kilograma, a priznala je da joj je u tome pomogla i operacija sužavanja želuca.
| Foto: Instagram