FOTO Dijete, lijekovi, operacije: Ovi poznati imali su viška kila, a sad su skoro neprepoznatljivi

- Stalno sam na dijeti, ali već se pokazalo da mi dijeta ne može ništa. Toliko puta sam joj dao priliku, a ona je jednostavno nije iskoristila. Nikad nisam bio opterećen izgledom, no, s obzirom na to da mojoj generaciji istječe garancija, doktori mi znaju reći da bih stvarno trebao malo povesti računa o tome što jedem. Nekoliko puta sam jako puno kila morao skinuti radi posla, a kako brzo ode, tako se, nažalost, još brže vrati. Prije sam se ponosio tim, a danas sam možda malo žalostan zbog toga, ali, previše je moja prava mjera - objasnio je za Gloriju ranije. | Foto: Sasa Miljevic/Davor Javorovic/Matija Habljak/PIXSELL