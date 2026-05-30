Bivša Loto djevojka posjetila posljednje počivalište Marilyn Monroe: Sjećam se kad je umrla

Na jednom malom privatnom groblju u Los Angelesu, skrivenom između visokih zgrada, posjetila sam mjesto gdje počiva legendarna Marilyn Monroe…, poručila je Suzana Mančić na društvenim mrežama.

Dok je stajala pokraj posljednjeg počivališta hollywoodske dive, prisjetila se dana koji joj je ostao urezan u pamćenje.

- Sjećam se dana kad je umrla, mama me je vodila kod zubara, ljudi su plakali na ulici - dodala je bivša Loto djevojka.

Posebnu simboliku svemu daje vrijeme njezina posjeta, neposredno uoči 1. lipnja 2026., datuma na koji bi slavna glumica proslavila svoj 100. rođendan. Čak i danas, gotovo 64 godine nakon smrti, Marilyn Monroe ostaje jedna od rijetkih zvijezda čije ime budi jednaku znatiželju kao i za života.

Objava Suzane Mančić dirnula je i njezine pratitelje. Dok su joj neki zahvaljivali što je 'obišla grob u ime svih koji to ne mogu', jedna je pratiteljica priznala da ju je objava rasplakala. Druga je pak povukla zanimljivu paralelu pa poručila: 'Suzo, vi ste naša Merlinka.'