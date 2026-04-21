50 godina karijere

Bivša loto djevojka proslavila zlatni jubilej: 'Pola stoljeća divne avanture koja još traje'

Piše 24sata,
Foto: Instagram

Karijera Suzane Mančić, rođene Beograđanke, započela je netom prije njezina 18. rođendana, upravo hitom 'Ogledalce, ogledalce'. Ta pjesma lansirala ju je u glazbene vode

​Ne, nije mi bio rođendan, već 50 godina otkako se zavrtjelo 'Ogledalce', moj prvi muzički hit. Doživjela sam tu čast da se obilježi 50 godina karijere. ​Pola stoljeća divne avanture koja traje i danas, napisala je Suzana Mančić. U elegantnoj crvenoj baršunastoj haljini, s osmijehom koji je desetljećima osvajao publiku, pozirala je uz raskošnu tortu ukrašenu velikim zlatnim brojem 50.

Bivša loto djevojka otkrila koje je estetske zahvate napravila

Karijera Suzane Mančić, rođene Beograđanke, započela je netom prije njezina 18. rođendana, upravo hitom 'Ogledalce, ogledalce'. Ta pjesma lansirala ju je u glazbene vode, a uslijedilo je još deset nosača zvuka. Ipak, za mnoge generacije diljem bivše Jugoslavije njezino je ime postalo sinonim za sreću i iščekivanje kao najpoznatije 'Loto djevojke'.

Okušala se i kao glumica u televizijskim serijama, a svoje je životno i profesionalno iskustvo pretočila i u dvije knjige.

​- Mnogo toga je iza mene... Jugoslavenskih i internacionalnih turneja, nagrada i priznanja. Hvala svima - poručila je Suzana. 

Razvodi koji su šokirali Hrvate
NISU DALI NASLUTITI

Razvodi koji su šokirali Hrvate

Iako na društvenim mrežama životi poznatih često izgledaju idilični, oni su ponekad daleko od toga. Savršene obiteljske fotografije i zajednički odmori iz snova ponekad su samo privid, dok u stvarnosti, iza zatvorenih vrata, pucaju veze koje su godinama izgledale neprobojne.
Evo što vas ovog utorka čeka u vašim omiljenim sapunicama
DNEVNI PREGLED

Evo što vas ovog utorka čeka u vašim omiljenim sapunicama

Doznajte što vas očekuje ovog utorka 21. travnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more'...
FOTO Kroz 100 fotografija pogledajte kako se Severina mijenjala tijekom karijere
SLAVI 54. ROĐENDAN

FOTO Kroz 100 fotografija pogledajte kako se Severina mijenjala tijekom karijere

Severinu mnogi smatraju jednom od najpopularnijih javnih osoba u Hrvatskoj te jednom od najpopularnijih glazbenica regije. Tijekom zavidne karijere surađivala je s brojnim kolegama, niže hit za hitom te je punila sve veće dvorane diljem Lijepe Naše, ali i šire. Pjevačica danas slavi 54. rođendan.

