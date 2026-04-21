Bivša loto djevojka proslavila zlatni jubilej: 'Pola stoljeća divne avanture koja još traje'

​Ne, nije mi bio rođendan, već 50 godina otkako se zavrtjelo 'Ogledalce', moj prvi muzički hit. Doživjela sam tu čast da se obilježi 50 godina karijere. ​Pola stoljeća divne avanture koja traje i danas, napisala je Suzana Mančić. U elegantnoj crvenoj baršunastoj haljini, s osmijehom koji je desetljećima osvajao publiku, pozirala je uz raskošnu tortu ukrašenu velikim zlatnim brojem 50.

Karijera Suzane Mančić, rođene Beograđanke, započela je netom prije njezina 18. rođendana, upravo hitom 'Ogledalce, ogledalce'. Ta pjesma lansirala ju je u glazbene vode, a uslijedilo je još deset nosača zvuka. Ipak, za mnoge generacije diljem bivše Jugoslavije njezino je ime postalo sinonim za sreću i iščekivanje kao najpoznatije 'Loto djevojke'.

Okušala se i kao glumica u televizijskim serijama, a svoje je životno i profesionalno iskustvo pretočila i u dvije knjige.

​- Mnogo toga je iza mene... Jugoslavenskih i internacionalnih turneja, nagrada i priznanja. Hvala svima - poručila je Suzana.