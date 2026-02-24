Suzana Mančić seli iz centra Beograda: 'Nepodnošljivo je...'

Bivša loto djevojka i televizijska voditeljica Suzana Mančić (69) nalazi se pred velikim životnim zaokretom. Nakon dugih godina provedenih u samom srcu Beograda, donijela je odluku o preseljenju u tiši dio grada, tražeći mir koji joj gradska svakodnevica više ne može pružiti.

Kako je ispričala u razgovoru za Blic, život u centru postao joj je iscrpljujući. Stalna buka, promet, sirene i užurban tempo s vremenom su, priznaje, počeli ozbiljno narušavati njezinu kvalitetu života. Iako se ne seli daleko, nova adresa nudi potpuno drukčiji osjećaj – tišinu i predah od gradske vreve.

Foto: Instagram/Suzana Mančić

- Beograd je postao malo nepodnošljiv. Idem u mirnije krajeve Beograda, bila sam u centru i centar je postao nemoguć za život. Preselila sam se na mirnije mesto koje nije tako daleko - rekla je.

Uz planove za novo poglavlje u gradu, Mančić već godinama brižno održava i svoju vikendicu u Velikoj Moštanici, koja za nju ima daleko dublje značenje od običnog odmorišta. Riječ je o obiteljskom imanju koje je naslijedila od oca, mjestu ispunjenom uspomenama iz djetinjstva.

Nakon očeve smrti 1994. godine imanje je dugo bilo zapušteno. Gotovo deset godina nitko ga nije obilazio, a priroda je u tom razdoblju uzela primat. Voćnjak je zarastao, ruže su se razmahale, a cijela parcela pretvorila se u neprohodno raslinje.

Zagreb: Suzana Mančić | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Prvi povratak na imanje, koji se dogodio sasvim slučajno tijekom snimanja jedne emisije, bio je za Suzanu snažan emotivni trenutak. Kaže da je mjesto jedva prepoznala, a osjećaj krivnje i tuge zbog zapuštene očevine nije mogla sakriti.

Obnova je trajala godinama i zahtijevala velika ulaganja. Od krčenja terena do uređenja kuće, svaki korak bio je i financijski i fizički zahtjevan. Ipak, danas to mjesto opisuje kao svoj osobni “raj na zemlji”.

Upravo ondje, daleko od gradske buke, pronalazi ono što joj najviše nedostaje – tišinu. Sjedenje na trijemu uz kavu i zvukove prirode za nju je, kaže, postalo najveći luksuz. Iako još postoje problemi poput neuređene infrastrukture i nedostatka struje na dijelu imanja, nada se da će se i to s vremenom riješiti.